Chàng trai chi 200 triệu đồng phẫu thuật thành con gái

Từ ngày trở thành con gái, Diễm My luôn ý thức việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Cô gái 36 tuổi tự lên thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày. Bữa sáng cô ăn cốc sữa chua pha mật ong rừng và ăn trứng, rau củ luộc. Trưa ăn tinh bột, thịt gà, bò, cá, rau củ và trái cây. Bữa chiều cô dùng ngũ cốc, các loại hạt. Tối ăn bát cơm kèm cá, rau củ luộc.

Cô chọn rau màu xanh đậm, lá mướt, các loại thịt đỏ tươi, cá còn sống; uống đủ nước và ngủ đủ giấc để có làn da khỏe mạnh. Diễm My dành 30 phút chạy bộ mỗi sáng để tăng cường thể lực tốt.

Diễm My trước và sau phẫu thuật chuyển giới.

Diễm My sinh ra là cậu con trai xứ Bạc Liêu, tên khai sinh Võ Thanh Giang. Bất bình thường so với bạn nam, Giang khi ấy thích mặc váy đầm, mang guốc, dáng đi ẻo lả và chơi với con gái. Học lớp 5, cậu bộc lộ giới tính thật khi bắt đầu nuôi tóc dài, ăn mặc nữ tính. "Tôi bộc lộ sớm giới tính thật để gia đình sớm chấp nhận mình là con gái", Diễm My chia sẻ.

Vài năm sau My bỏ học đi theo gánh hát lô tô ở tỉnh nhà. 19 tuổi cô rời quê hương với chỉ 70.000 đồng trong túi để lên Sài Gòn mưu sinh. Cuộc sống ở phố thị không màu hồng, cô sống chật vật, làm đủ nghề nào từ hát lô tô, hát trong đám cưới đám ma đến làm osin để trang trải sinh hoạt hàng ngày.

Cô gái hiện nay làm nghề thẩm mỹ, thú thật: "Tôi nhịn đói thường xuyên, nhiều khoản chi phí cứ ập đến khiến tôi stress. Tôi đôi lúc chán nản muốn quay về nhà nhưng sau cùng cố trụ lại Sài Gòn bởi ước mơ trở thành con gái chưa thành hiện thực".

Cuộc sống chật vật nhưng My nói rằng điều làm cô thích nhất là "được sống bởi chính mình". Cô tự do diện những bộ cánh khoe đường cong cơ thể, tô son, má phấn. My tiêm hormone nữ một ngày hai ống để thay đổi nội tiết tố, cơ thể mềm dẻo, ngực đầy đặn và giọng nói nữ tính hơn.

Diễm My thanh lịch trong chiếc áo dài truyền thống và nhận giải Á hậu 2 cuộc thi người chuyển giới năm 2013. Ảnh: C.K

Dành dụm số tiền nhỏ và vay mượn bạn bè, Diễm My sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới vào năm 22 tuổi. Cô sửa gương mặt (nhấn mí, nâng mũi, gọt cằm), nâng ngực và tái tạo bộ phận sinh dục sang nữ, tổng số tiền 200 triệu đồng. 30 ngày chống chọi với đau đớn sau phẫu thuật, Diễm My hạnh phúc khi trở thành con gái hoàn thiện. Hạnh phúc hơn nữa khi giới tính và vẻ ngoài thật của cô được bố mẹ và gia đình chấp nhận.

Diễm My may mắn tìm được nửa kia cuộc đời là một chàng trai người Mỹ. Cả hai cũng nhận được sự đồng thuận ủng hộ của gia đình Diễm My.

"Tôi tin vào tình yêu ở người chuyển giới và hy vọng chuyện tình chúng tôi mãi đẹp. Tôi chỉ mong có một gia đình và xin con nuôi, sống cuộc đời hạnh phúc về sau", người đẹp chuyển giới tâm sự.

Cao Khẩm