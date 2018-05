Chiêu 'ăn gian' 10 tuổi của nữ doanh nhân 7x

Làn da 'không tuổi' của nữ doanh nhân Việt kiều Australia

Dù đã bước sang tuổi 44 nhưng làn da của doanh nhân Thái Sương vẫn căng bóng, săn chắc, đầy sức sống không chút dấu vết của thời gian. Nhiều người nghĩ rằng chị phải tốn rất nhiều công sức để giữ gìn và níu kéo tuổi thanh xuân của mình.

Với nhiều chị em, chống lão hóa là cuộc chiến trường kỳ, mà chiến thắng sẽ thuộc về người kiên trì chăm sóc da hàng ngày, có chế độ ăn uống khoa học kết hợp tập luyện đều đặn.... Ngược lại, với doanh nhân Thái Sương, công việc bận rộn và lịch công tác dày đặc cùng việc ăn uống thất thường khiến chị không có nhiều thời gian để chăm sóc da. Vì vậy, ngoài việc luôn giữ cho tâm thế thoải mái, chị còn chủ động tìm giải pháp trẻ hóa da từ sớm.

Sự lão hóa không thể đánh bật làn da căng mọng, tươi tắn của doanh nhân Thái Sương.

Cũng như những chị em khác, chị Thái Sương không tránh khỏi ám ảnh về làn da già nua, xấu xí. Ngay khi bước vào tuổi 30, làn da bắt đầu có dấu hiệu lão hóa với những nếp nhăn, sự thô ráp trên bề mặt khiến chị không thể thờ ơ.

Qua quá trình tìm hiểu và cân nhắc tỉ mỉ, chị quyết định tìm đến công nghệ trẻ New Thermage 2016 của Mỹ. Nhờ vậy, dù đã 44 tuổi nhưng chị vẫn gây ấn tượng cho người đối diện bởi vẻ ngoài trẻ trung, căng tràn sức sống toát lên từ làn da khỏe mạnh, đó là lý do người ta vẫn gọi chị với biệt danh “người phụ nữ không tuổi”.

New Thermage 2016 - trẻ hóa xóa nhăn tức thì không phẫu thuật

Doanh nhân Thái Sương chia sẻ, ngay buổi sáng đầu tiên thức dậy sau khi điều trị với New Thermage 2016, chị đã cảm nhận thấy làn da săn chắc, căng mịn. "Sau 2 đến 6 tháng, làn da tôi tiếp tục được cải thiện do lượng collagen mới gia tăng mạnh mẽ, mang đến sự trẻ trung, tràn đầy sức sống khiến tôi như trẻ ra 10 năm so với tuổi thật”, chị nói thêm.

Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Thái Hà (chuyên gia da liễu hơn 15 năm kinh nghiệm) cho biết, New Thermage 2016 là công nghệ nâng cơ, trẻ hóa toàn diện bằng sóng vô tuyến điện dung (CRF) hiện đại của Mỹ. Ngay từ khi ra đời, công nghệ này đã chinh phục hàng triệu những người yêu cái đẹp trên thế giới bởi khả năng đảo ngược lão hóa, xóa sạch nếp nhăn gấp nhiều lần so với phiên bản cũ.

Cận cảnh quá trình điều trị New Thermage 2016.

Khác với các phiên bản Thermage cũ, New Thermage 2016 thuộc thế hệ mới mang đến hiệu quả gấp 5 lần với đầu tip 3.0 màu cam cải tiến tích hợp 2 chức năng. Bên cạnh đó, cơ chế làm nóng lan tỏa đều ở dưới 3 tầng da tạo nên sự co thắt collagen, siết chặt các vùng cơ chảy nhão cho hiệu quả nâng cơ, xóa nhăn rõ rệt chỉ sau một lần điều trị.

Nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi khiến nữ doanh nhân Thái Sương trẻ hơn nhiều so với tuổi ngoại tứ tuần.

Đặc biệt, New Thermage 2016 được lòng nữ doanh nhân không chỉ bởi khả năng trẻ hóa da tức thì, mà còn bởi cơ chế độ dốc đảo ngược thông minh cho phép nhiệt lượng hấp thụ sâu vào da nhưng lớp biểu bì lại liên tục được làm lạnh bằng Cryogen làm giảm cảm giác đau, bỏng rát, phồng rộp. "Mọi tác động đều nhẹ nhàng, hoàn toàn không có bất kì khó chịu nào. Tôi tự tin hơn với làn da không lão hóa nhờ New Thermage 2016”, chị Thái Sương chia sẻ.

Tại Việt Nam, Viện thẩm mỹ Lavender là địa chỉ sở hữu công nghệ trẻ hóa da New Thermage 2016, đồng hành với hơn 20 ngôi sao hàng đầu như nữ ca sĩ Thu Minh, Ngọc Trinh, Thủy Tiên…

