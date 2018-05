Chiêu giữ gìn nhan sắc không tuổi của Nữ hoàng ảnh lịch Diễm My

Cách đây mấy chục năm, Diễm My là mỹ nhân thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ nhờ vẻ đẹp rạng rỡ, tự nhiên. Chị được mệnh danh là người đẹp không tuổi hay mỹ nhân không dao kéo. Khác với bạn bè cùng trang lứa, ở độ tuổi ngũ tuần, Diễm My vẫn toát lên vẻ năng động và gợi cảm. Chị cho biết, để duy trì nhan sắc trẻ trung vượt thời gian, chị luôn đặt ra những nguyên tắc làm đẹp và bí quyết riêng.

Làn da - chìa khóa quyết định vẻ đẹp của phụ nữ

Diễm My cho rằng, làn da là chìa khóa quyết định vẻ đẹp của người phụ nữ ở độ tuổi ngũ tuần. Vì thế, chăm sóc làn da là ưu tiên số một của chị. Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp từ nhỏ, Diễm My vẫn quan niệm “sắc do trời ban, đẹp do biết giữ gìn”. Để việc làm đẹp đạt hiệu quả cao, chị luôn lập kế hoạch cẩn thận và chọn đúng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, phù hợp với độ tuổi.

Diễm My luôn quan niệm: “Sắc do trời ban, đẹp do biết giữ gìn”.

Luôn tất bật với các dự án phim, sự kiện giải trí, các hoạt động xã hội cũng như chăm lo cho con cái và gia đình, quỹ thời gian chăm sóc bản thân của Diễm My khá eo hẹp trong khi đặc điểm nghề nghiệp yêu cầu chị phải luôn rạng rỡ, tươi trẻ. Vì thế, giải pháp làm đẹp nhanh, hiệu quả và an toàn là điều cần thiết với Diễm My.

Áp dụng công nghệ làm đẹp hiện đại

Có cơ hội đi nhiều nơi, tiếp cận nhiều công nghệ làm đẹp trên thế giới, Diễm My nhận thấy thẩm mỹ không phẫu thuật có nhiều ưu điểm và được ưa chuộng hơn. Tại các nước có nền công nghiệp làm đẹp tiên tiến như Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản..., nhiều người mẫu, diễn viên, ca sĩ, các doanh nhân, phu nhân… đều yêu thích giải pháp làm đẹp công nghệ cao để cải thiện và duy trì nhan sắc.

Ultra Young - bí quyết trẻ hóa làn da nhanh chóng của Diễm My trong ngày cận Tết.

Cũng như nhiều phụ nữ khác, "Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My cho rằng phải ra nước ngoài làm đẹp thật bất tiện và tốn kém. Là người kỹ tính, sau nhiều lần tham khảo và trải nghiệm, chị thấy hài lòng khi tìm được địa chỉ chăm sóc da theo chuẩn quốc tế như Hệ thống Thẩm mỹ viện Ngọc Dung.

Tại đây, làn da của chị được chăm sóc, trẻ hóa bằng công nghệ Ultra Young. Với phương châm “làm đẹp không dao kéo” nhưng cho hiệu quả nâng cơ, căng da tương đương phẫu thuật thẩm mỹ, công nghệ Ultra Young phù hợp với tính chất làn da và công việc bận rộn của chị em.

Chỉ với một lần thực hiện, Ultra Young giúp căng da vùng mắt, mặt, làm mờ các vết nhăn, giảm chảy xệ, nâng cơ nhằm định hình đường nét khuôn mặt thon gọn, trẻ trung hơn. Đặc biệt, do tác động sâu bên dưới da nên Ultra Young có thể giải quyết các vấn đề lão hóa từ bên trong, giúp duy trì làn da tươi trẻ lâu dài.

Chỉ với một lần thực hiện, Ultra Young giúp da căng mịn, khuôn mặt thon gọn, trẻ trung.

Cảm nhận làn da thay đổi sáng mịn, săn chắc và căng trẻ hơn ngay sau khi thực hiện, Diễm My mong muốn chia sẻ bí quyết này đến nhiều phụ nữ vẫn đang băn khoăn tìm cách làm mới làn da, tân trang nhan sắc để tỏa sáng dù bận rộn khi Tết đang đến gần.

