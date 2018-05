Chống lão hóa, làm đẹp da với chiết xuất từ vi tảo lục Nhật Bản

Ưu điểm của Astaxanthin

Astaxanthin là một hợp chất Carotenoid (nhóm sắc tố tự nhiên có tác dụng chống ôxy hóa). Điểm đặc biệt của hoạt chất Astaxanthin là khả năng hoạt động ở cả trong và ngoài màng tế bào, ngược lại với hầu hết các chất chống oxy hóa khác chỉ có thể làm việc bên trong (vitamin E và Beta carotene) hoặc bên ngoài màng tế bào (vitamin C). Nhờ vậy mà Astaxanthin được liệt vào nhóm có tác dụng chống ôxy hóa mạnh.

Astaxanthin có tác dụng chống ôxy hóa vượt trội.

Một nghiên cứu tại Nhật Bản gần đây cho thấy, tác dụng chống ôxy hóa của Astaxanthin gấp 550 lần vitamin E, 6000 lần vitamin C, rất tốt cho sức khỏe và hữu hiệu cho quá trình làm đẹp. Nghiên cứu này cũng khẳng định, Astaxanthin có tác dụng tích cực đối với da như: giảm nám và tàn nhang, tăng độ ẩm, độ đàn hồi, ngăn chặn tình trạng lão hóa và hạn chế nếp nhăn cho da…

Bên cạnh đó, Astaxanthin còn bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím bằng cách vô hiệu hóa hoặc phá hủy các gốc tự do do tia cực tím sản sinh và ngăn chặn những tác hại như cháy nắng hoặc viêm da; bảo vệ võng mạc trước việc thoái hóa điểm vàng do lão hóa; hạn chế tình trạng giảm trí nhớ do tuổi tác; cải thiện tuần hoàn và giảm huyết áp...

Bí quyết tươi trẻ của phụ nữ Nhật

Các chuyên gia y tế nhận định, Astaxanthin được tìm thấy trong cá hồi, tôm cua biển, rong biển, men bia và vi tảo lục. Trong đó, chiết xuất Astaxanthin từ vi tảo lục là vượt trội hơn hẳn. Đáng lưu ý là khi tảo lục chín chuyển sang màu đỏ sậm sẽ có hàm lượng Astaxanthin cao nhất 20.000 ppm (gấp 5.000 lần Astaxanthin trong cá hồi), chất lượng tốt nhất và dễ hấp thu nhất.

Cũng nhờ sự phát hiện này, vi tảo lục chứa Astaxanthin đã trở thành bí quyết đẩy lùi nám sạm tàn nhang và giữ gìn tuổi xuân, nhan sắc của nhiều mỹ nhân hoàng gia Nhật Bản từ thuở xa xưa cho đến nay. Hiện tại, công chúa Mako, công chúa Kako, công nương Aiko… và đông đảo phụ nữ Nhật Bản vẫn ưa chuộng vi tảo lục như người bạn đồng hành của sức khỏe, sắc đẹp.

Làn da tươi trẻ đầy sức sống giúp phụ nữ Nhật đẹp hơn.

Chiêu loại trừ nám sạm, tàn nhang của phụ nữ Việt

Không chỉ trở thành trào lưu làm đẹp của phụ nữ đất nước mặt trời mọc, những năm gần đây, chiết xuất Astaxanthin từ vi tảo lục còn tiếp tục gây được ấn tượng với phụ nữ Việt Nam. Kết quả tìm kiếm trên Google với từ khóa “Astaxanthin” đã cho hơn 4,1 triệu trong 0,44 giây đã một lần nữa chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ của sản phẩm chống lão hóa, làm đẹp da này.

Thấu hiểu nhu cầu đó, một số đơn vị uy tín đã nghiên cứu và cho ra đời viên nang uống tiện dụng với sự kết hợp độc đáo giữa Astaxanthin chiết xuất từ vi tảo lục cùng L-cystin và các dược liệu quý như: tinh chất mầm đậu tương, quy râu, ngưu tất, ích mẫu, thục địa... giúp đào thải tận gốc sắc tố nám, sạm, tàn nhang từ sâu bên trong, mang lại cho phái đẹp làn da mềm mịn, trắng sáng đồng thời tăng độ đàn hồi, độ ẩm cho da, ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả. Tiêu biểu là viên uống Sắc Ngọc Khang diện mạo mới của Công ty cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú.

Sắc Ngọc Khang cũng là nhãn hàng giữ vai trò nhà tài trợ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hai lần liên tiếp trong các năm 2014, 2016. Đồng hành cùng cuộc thi, Sắc Ngọc Khang mong muốn tìm kiếm, tôn vinh vẻ đẹp nhan sắc, trí tuệ và tâm hồn của phụ nữ Việt, đồng thời trở thành bệ phóng vững chắc giúp họ tự tin tỏa sáng để hạnh phúc và thành công hơn.

Thực phẩm chức năng Sắc Ngọc Khang với diện mạo mới bổ sung thành phần Astaxanthin chiết xuất từ vi tảo lục Nhật Bản cùng L-cystin và nhiều thảo dược như tinh chất mầm đậu tương, quy râu, ngưu tất, thục địa, ích mẫu… giúp giảm nám, sạm, tàn nhang, mang lại làn da sáng mịn, trẻ trung, căng tràn sức sống.

Với thành phần cải tiến, Sắc Ngọc Khang cam kết hoàn tiền 100% nếu khách hàng sử dụng sản phẩm nhưng không hiệu quả. Bạn chỉ cần mua viên uống Sắc Ngọc Khang, nhắn tin kiểm tra hàng chính hãng và sử dụng theo đúng hướng dẫn của chuyên gia.

