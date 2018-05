Chuyên gia 18 năm kiến tạo nụ cười

Nha khoa Quốc tế Việt Đức thành lập năm 2005, do Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phú Hòa - chuyên gia thẩm mỹ răng quốc tế trực tiếp điều trị. Ông đạt nhiều thành tích trong chăm sóc răng miệng và nụ cười: bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 2015; tốt nghiệp thủ khoa cao học Việt Pháp - khóa một, khoa Nha, đại học Victor Segalent Bordeaux 2 (Pháp) năm 2004; từng là bác sĩ Viện Răng hàm mặt Trung Ương; giảng viên trường Đại học Y Hà Nội; thành viên Hiệp hội Nha khoa Mỹ ADA - American Dental Association.

Ngoài ra, ông còn là thành viên Hiệp hội Cấy ghép Nha khoa Quốc tế ICOI (The International Congress of Oral Implantologists) với sự trợ giúp của các đồng nghiệp đến từ Mỹ, Pháp, Hàn Quốc và Thái Lan. Ông cũng là bác sĩ Việt Nam đạt tiêu chuẩn Diamond của tổ chức Invisalign Mỹ.