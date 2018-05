Chuyên gia chia sẻ ưu và nhược điểm của răng sứ thẩm mỹ

Theo bác sĩ Trần Thị Hồng Thanh từ Nha khoa Thẩm mỹ Quốc tế Jun Dental, chất lượng cuộc sống được cải thiện, dẫn đến nhu cầu làm đẹp ngày càng cao. Bác sĩ Hồng Thanh cho biết, dịch vụ bọc răng sứ thẩm mỹ trở thành lựa chọn của nhiều người với hy vọng sở hữu hàm răng trắng sáng, đều đẹp. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp có thể gây hậu quả nghiêm trọng về thẩm mỹ, sức khỏe.

"Hiểu rõ lợi ích hay tác hại của phương pháp làm đẹp này sẽ giúp bạn chọn đúng cơ sở và phương pháp uy tín", bác sĩ nói thêm.

Ưu điểm của răng sứ thẩm mỹ

Bọc răng sứ là phương pháp thẩm mỹ giúp khắc phục tình trạng răng hô, vẩu nhẹ, răng sâu, sứt mẻ, bị xỉn màu... đem đến nụ cười rạng rỡ và hàm răng trắng sáng.

Bọc răng sứ có hai loại: chụp răng sứ và mặt dán sứ (veneer). Ưu điểm của hai loại này là có tính thẩm mỹ cao với màu sắc tương tự răng thật.

Chụp răng sứ có ưu điểm không dẫn điện, dẫn nhiệt nên không ảnh hưởng đến tủy răng với những răng tủy còn sống. Tuy nhiên, loại này cần mài đi lượng mô răng lớn.

Mặt dán sứ khắc phục được việc mài quá nhiều mô răng, nhưng lại không dính chắc chắn như chụp sứ, vì thế thường chỉ sử dụng cho các răng mặt trước nhằm trước đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ.

Trước và sau khi bọc răng sứ thẩm mỹ.

Những biến chứng thường gặp

Theo Bác sĩ Hồng Thanh, nếu làm răng sứ tại các cơ sở nha khoa có kỹ thuật không đảm bảo có thể gặp biến chứng do chỉ định làm chụp răng sứ và kỹ thuật chụp không chính xác, xâm phạm đến khoảng sinh học của mô quanh răng.

Những vấn đề thường gặp sau khi làm chụp sứ như: dắt kẽ thức ăn do tiếp xúc với hai răng bên cạnh không tốt; viêm lợi; tụt lợi, gây lộ đường viền phía dưới chụp hay hiện tượng ê buốt (với các trường hợp tủy còn sống); chết tủy răng do răng sống mài quá nhiều mô răng; mòn răng đối diện do khớp cắn chỉnh không tốt; gãy thân răng và chụp sau khi ăn nhai một thời gian...

Dịch vụ răng sứ thẩm mỹ tại Jun Dental

Với mong muốn mang đến cho khách hàng dịch vụ làm răng sứ chất lượng, Nha khoa thẩm mỹ Quốc tế Jun Dental đã có mặt tại Việt Nam, chuyển giao toàn bộ quy trình làm việc hiện đại từ Hàn Quốc. Jun Dental hỗ trợ điều trị và thẩm mỹ nha khoa khác biệt, hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe răng miệng và làm đẹp cho mọi người, giúp họ tự tin, hạnh phúc hơn.

Hiện Jun Dental ứng dụng phương pháp Minish Laminate - kỹ thuật làm răng sứ thẩm mỹ mới từ Hàn Quốc và các nước phát triển. Kỹ thuật này giúp phục hình thẩm mỹ, bảo tồn tối đa răng thật.

Với Minish, phương pháp này ứng dụng mài răng ít, một số trường hợp không cần mài răng, do đó răng gốc được bảo tồn nguyên vẹn. Các trường hợp làm răng không ảnh hưởng đến cấu trúc răng thật, không cần điều trị tủy. Do đó, bạn không gặp phải tình trạng đau nhức, ê buốt trong và sau quá trình thực hiện.

Khách hàng trải nghiệm dịch vụ tại Jun Dental

Phương pháp Minish Laminate sử dụng miếng dán sứ siêu mỏng được chế tạo từ sứ nguyên chất. Mỗi mặt dán sứ được thiết kế thủ công, tỉ mỉ dựa trên kích thước răng thật của khách hàng, với độ dày khoảng 0,3-0,5 mm. Độ chịu lực sau khi gắn lên răng tốt, không ảnh hưởng tới cảm giác ăn nhai của bệnh nhân vì giống răng thật

Đối tượng áp dụng phương pháp Minish gồm: răng thưa, răng sứt mẻ, răng quặp vào ở tình trạng vừa phải, răng đều và màu sắc không quá tối. Giải pháp này có thể giúp bạn có nụ cười sáng đẹp.

Jun Dental được trang bị cơ sở vật chất hiện đại.

Tại Nha khoa Thẩm mỹ Quốc tế Jun Dental đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, quy trình làm răng tiêu chuẩn được tư vấn, chuyển giao từ Hàn Quốc. Đội ngũ bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong phục hình răng sứ thẩm mỹ, tạo ra những sản phẩm Minish đáp ứng yếu tố về độ bền và thẩm mỹ.

