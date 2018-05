Cô gái từng thất bại vì xấu 'lột xác' sau phẫu thuật thẩm mỹ

Do Yến gặp vấn đề hô hàm nên bác sĩ Tú Dung (người thực hiện cho cô) đã tiến hành phẫu thuật hàm hô kết hợp gọt mặt để tạo dáng V line thon gọn. Sau đó xử lý mắt sụp nhỏ bằng phương pháp thẩm mỹ mắt to tạo mắt hai mí to tròn hơn và nâng mũi S line chỉnh hình cấu trúc toàn diện mũi, xương mũi bè rộng hay đầu mũi to đều được xử lý thu nhỏ. Cuối cùng, cô thực hiện thêm cấy mỡ thái dương và chăm sóc da để có được sắc vóc như hiện tại.