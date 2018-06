Công thức 'đẹp bên ngoài, khỏe bên trong' cho phái đẹp

Hiện nay, điều phái đẹp quan tâm khi đến việc thẩm mỹ không chỉ đơn giản là cải thiện vẻ bên ngoài của mắt, mũi, da và dáng... mà còn chú ý đến sự khỏe mạnh từ bên trong, liệu pháp ấy có gây hại gì cho cơ thể hay không? Theo đó, hình thức và phương pháp làm đẹp được ưa chuộng hiện nay cũng có sự thay đổi, số lượng ca thẩm mỹ không phẫu thuật tăng cao.

Bác sĩ Đỗ Thị Hồng Loan - Giám đốc Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury cho biết, những năm gần đây, khách hàng đến với Dencos Luxury có sự chuyển hướng khi chọn dịch vụ thẩm mỹ. Thời gian đầu khi mới thành lập, chị em thường chọn phương pháp dao kéo để chỉnh sửa đường nét khuôn mặt như mũi, sửa mắt, gọt hàm... Tuy nhiên sau này, khi Viện thẩm mỹ liên tục cập nhật những công nghệ mới được chuyển giao từ nước ngoài mà không cần phải phẫu thuật, khách hàng đã thay đổi theo chiều hướng giảm bớt phẫu thuật và chọn làm đẹp không dao kéo nhiều hơn.

"Hiện nay, gần 90% khách hàng của Dencos Luxury đều lựa chọn những dịch vụ không phẫu thuật bởi ưu điểm như: an toàn, nhẹ nhàng, không gây đau đớn, không chảy máu, ít tổn thương, ít xâm lấn, không cần nghỉ dưỡng nhiều mà vẫn đem lại hiệu quả làm đẹp hài hòa, tự nhiên”, bác sĩ Loan nói thêm. Bác sĩ Loan cũng chia sẻ một số công thức “đẹp bên ngoài, khỏe bên trong” được ưa chuộng nhất tại Dencos Luxury.

Tái cấu trúc chất nền để trẻ hóa da bền vững

Một nếp nhăn, vệt da đồi mồi, da chảy xệ... đều là những dấu hiệu của quá trình lão hóa. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng mỹ phẩm tác động bên ngoài, bạn chỉ có thể làm nếp nhăn mờ đi, da sáng hơn chứ không thể ngăn chặn nguy cơ lão hóa và chống lại sự “dội ngược” của quá trình này bên trong. Do đó, để trẻ hóa da bền vững, đúng khoa học, bạn cần đến một phương pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn để chống lão hóa da từ bên trong, điển hình là công nghệ căng da bằng chỉ vàng không phẫu thuật.

Căng da bằng chỉ vàng là giải pháp tái cấu trúc tận gốc các tầng chất nền, tái tạo collagen giúp da trẻ lại đến 10 tuổi.

Dựa trên nguyên lý nền tảng là tái thiết lại hệ thống chất nền đã bị suy yếu, rệu rã do quá trình lão hóa, công nghệ căng da bằng chỉ vàng cấy những sợi chỉ siêu mảnh có nguồn gốc protein và ion nano vàng tinh khiết vào dưới tầng biểu bì. Khi xâm nhập bên dưới làn da, những sợi chỉ vàng nhanh chóng kích thích tăng sinh collagen, elastin, tái tạo toàn diện cấu trúc chất nền bên dưới, nâng đỡ làn da săn chắc, mịn màng, giảm chảy xệ, chùng nhão.

Cơ chế này cho thấy làn da không chỉ được phục hồi trẻ trung, mượt mà ở bên ngoài mà sâu bên dưới các tầng biểu bì nền tảng cũng đã được tái tạo, sửa chữa một cách khoa học. Nhờ đó, hiệu quả trẻ hóa da đạt hiệu quả bền vững từ sâu bên trong, kéo dài nhiều năm chứ không chỉ đơn thuần là tạo “hiệu ứng” cảm giác bên ngoài bề mặt. Chưa kể, công nghệ này không có tác động dao kéo, không xâm lấn nên không làm tổn thương bề mặt và kết cấu da, đảm bảo an toàn cho người được điều trị.

Cân bằng gốc tự do, giải độc cơ thể, tái tạo sắc vóc toàn diện

Gốc tự do và những hậu quả của quá trình lão suy tự nhiên kết hợp với tác động từ môi trường ngoại sinh, chế độ chăm sóc...có thể gây ra những xáo trộn, rối loạn đáng buồn sâu bên trong cơ thể mà bạn không hay biết. Do đó, nếu chỉ quan tâm việc xóa một nếp nhăn, sáng một vùng da bên ngoài mà không tìm hiểu rõ nguyên nhân bên trong thì đó là một việc làm vô ích. Vì vậy, để vừa bảo vệ sắc vóc bên ngoài, vừa tái thiết lại hoạt động bên trong một cách dễ dàng, bạn cần tìm ra công thức đặc biệt hơn, tiêu biểu là dịch vụ Cell-Detox tại Dencos Luxury.

Cell-Detox giúp cân bằng các gốc tự do để khỏe bên trong và làm sáng da, săn chắc vóc dáng bên ngoài.

Nhờ cơ chế cân bằng, kìm hãm, ổn định hoạt động của các gốc tự do, Cell-Detox chỉnh sửa những “thiệt hại” sức khỏe do quá trình lão hóa gây ra, đồng thời tiến hành tái sinh, trẻ hóa, “gia cố” sức bền của các tế bào, chống oxy hóa từ bên trong cơ thể.

Quá trình tái thiết sâu xa này giúp hạn chế những triệu chứng khắc nghiệt do quá trình mãn kinh của phụ nữ như stress, mệt mỏi, mất ngủ, suy nhược cơ thể, giảm thị lực... Đồng thời, làn da bên ngoài trở nên sáng mịn, đều màu, bừng sức sống, chất da khỏe, ít bị tổn thương, chậm lão hóa, kìm hãm tốc độ tích trữ mỡ thừa, giữ gìn vóc dáng thon gọn.

Triệt tiêu mỡ thừa giữ dáng và chống bệnh tật nguy hiểm

Mỡ thừa không chỉ “phá dáng” mà còn là căn nguyên của nhiều căn bệnh nguy hiểm, nhất là đối với những người bắt đầu có tuổi. Béo bụng, béo phì, mỡ nội tạng... đều là những “quả bom nổ chậm” đe dọa sức khỏe với hàng loạt chứng bệnh như huyết áp cao, đái tháo đường, đột quỵ, ung thư, suy tim, rối loạn nội tiết tố, trầm cảm... Do đó, việc giảm mỡ sớm, triệt để và an toàn có vai trò quan trọng để tái tạo lại vóc dáng và cải thiện tình trạng sức khỏe, chống bệnh tật.

Liệu pháp giảm mỡ không phẫu thuật giúp triệt tiêu mỡ thừa, tái tạo vóc dáng và tránh bệnh tật nguy hiểm.

Tuy nhiên, để lựa chọn và theo đuổi một liệu trình giảm mỡ an toàn không phải là điều dễ dàng trong ngày một ngày hai. Tại Dencos Luxury, công nghệ giảm mỡ không phẫu thuật Cavi-Deluxe là gợi ý phù hợp dành cho phái đẹp. Đây là giải pháp giảm mỡ an toàn, triệt để, không có tác động dao kéo dựa trên nguyên lý sóng âm và năng lượng nhiệt, giúp xử lý 100% mỡ thừa, chống tích trữ trở lại. Nhờ đó, cơ thể trở nên gọn gàng, cân đối hơn, đồng thời những bệnh tiềm ẩn do mỡ thừa cũng được hạn chế hữu hiệu, giúp cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ.

Khỏe và đẹp là hành trình không thể tách rời, bạn không thể đẹp nếu không khỏe và cũng không thể khỏe nếu nhan sắc “có vấn đề”. Do đó, việc cân nhắc và ưu tiên lựa chọn những phương pháp thẩm mỹ an toàn, nhẹ nhàng, nhiều lợi ích, vừa đẹp bên ngoài, khỏe bên trong là điều bạn cần phải quan tâm khi cầm trên tay một khoản tiền chuẩn bị đầu tư cho việc làm đẹp.

