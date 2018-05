Đặc điểm ngoại hình dự báo bạn sống thọ hay chết sớm

Những đặc điểm ngoại hình cho thấy bạn khó sống thọ / 12 bác sĩ tiết lộ bí quyết sống khỏe

Người càng săn chắc càng sống thọ. Ảnh minh họa: Health Sina.

Trang Health Sina thống kê một số đặc điểm ngoại hình sau đây dự báo tình trạng sức khỏe và tuổi thọ của một người:

Cơ thể càng rắn chắc càng khỏe mạnh

Các chuyên gia cho rằng để đánh giá cơ thể khỏe mạnh thì thể trạng béo hay gầy không phải tiêu chí duy nhất mà còn dựa vào các hoạt động thể chất và quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Một người chuyển hóa chất béo nhanh, lượng cơ nhiều, vóc dáng rắn chắc, mạnh mẽ, mỗi ngày tập thể dục điều độ, dù hơi béo vẫn được xem là khỏe mạnh. Ngược lại, một người vóc dáng mi nhon nhưng mức độ chuyển hóa chất béo thấp, vận động, cơ thể tích tụ nhiều chất béo xấu thì không được xem là khỏe mạnh.

Cổ to và ngắn chứng tỏ tim yếu

Đo vòng cổ là một phương pháp tự nhiên để đo lượng chất béo trong cơ thể. Chất béo ở phần thân trên có liên quan chặt chẽ đến bệnh tim. Các chuyên gia Viện nghiên cứu tim Framingham của Mỹ theo dõi trên 3.000 tình nguyện viên 51 tuổi, phát hiện nam giới có chu vi cổ tăng thêm 3 cm thì mật độ lipoprotein trên cơ thể giảm 0,12 mmol/L, với phụ nữ giảm 0,15 mmol/L. Điều đó nghĩa là nhóm người này có nhiều khả năng bị rối loạn lipid máu và mắc bệnh mạch vành.

Mông to, lipid máu tốt

Vòng hông lớn là dấu hiệu cho thấy lượng lipid ở thân dưới cao, có lợi cho sức khỏe. Một nghiên cứu của tạp chí quốc tế về béo phì, xuất bản tại Đại học Oxford phát hiện những người mông to có lipid máu tốt hơn. Do chất béo hông thuộc về chất béo tốt có thể làm giảm nồng độ cholesterol xấu, tăng mức độ cholesterol tốt, giúp ngăn ngừa xơ cứng động mạch, giảm nguy cơ bệnh tiểu đường. Phụ nữ có xương chậu và hông to cũng đồng nghĩa với khả năng sinh sản tốt.

Cơ thể hình quả lê sống lâu hơn

Cơ thể hình quả lê nghĩa là phần thân trên nhỏ, chất béo chủ yếu tập trung ở thân dưới như mông và đùi. Những người này có nguy cơ thấp bị bệnh tim, tiểu đường và các bệnh khác, nhờ đó gia tăng tuổi thọ.

Tỷ lệ eo - hông 7 - 10 là lý tưởng nhất

Các nghiên cứu chỉ ra phụ nữ có tỷ lệ eo - hông là 7 - 10 hấp dẫn người đàn ông nhất và rất may mắn đây cũng là đặc điểm trường thọ. Nghiên cứu từ Đại học Texas của Mỹ khảo sát quán quân các cuộc thi sắc đẹp Mỹ 50 năm trở lại đây ghi nhận dù có sự thay đổi trọng lượng song chỉ số tỷ lệ eo - hông là 7 - 10 rất ít thay đổi. Ngực và hông nở, vai rộng, bắp đùi dày, vòng eo nhỏ luôn hấp dẫn hơn và có lợi cho sức khỏe hơn.

Bụng to rất nguy hiểm

Eo và bụng là nơi tập trung của thận, tuyến tụy, gan và các nội tạng quan trọng. Nếu tích tụ mỡ ở vùng này sẽ làm tăng nguy cơ cao huyết áp, lipid máu, bệnh mạch vành ở tim và các bệnh khác. Nghiên cứu cho thấy xác suất của những người đàn ông bụng to mắc bệnh tim và đột quỵ cao hơn 42% so với nhóm có vòng eo trung bình. Điều này cũng đúng với phụ nữ.

Lưng dài không tốt

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện người có lưng dài bộc lộ nhiều nhược điểm như lực đàn hồi yếu, khả năng bảo vệ vùng eo kém hơn. Vì vậy người lưng dài dễ bị đau mỏi thắt lưng, căng cơ và một số chứng viêm vô trùng khác. Người sở hữu chiếc cổ dài cũng gặp vấn đề tương tự, chẳng hạn như dễ bị thoái hóa đốt sống cổ.

Người cao quá dễ bị ung thư

Một nghiên cứu của Đại học Boston theo dõi 22.000 nam giới phát hiện những người cao 1,82 m trở lên có nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt tăng 59% so với nhóm dưới 1,7 m. Cứ cao trên 10 cm sẽ tăng 6% nguy cơ ung thư. Ngoài ra, nam giới cao hơn 1,85 m và phụ nữ cao hơn 1,68 m có nguy cơ ung thư tuyến tụy tăng 81%. Nguyên nhân có thể hormone chiều cao làm tăng nguy cơ phát triển tế bào ung thư.

Trần Ngoan