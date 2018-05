8 điều nam giới nên làm giúp tinh binh khỏe mạnh

Thói quen uống rượu bia của bạn tổn hại đến thế hệ sau ra sao / Thủ phạm khiến tinh trùng ‘chết yểu’

Theo bác sĩ Trà Anh Duy, hầu hết nam giới ít quan tâm tới khả năng sinh sản của mình cho tới khi lập gia đình và chuẩn bị có con. Nhiều quý ông luôn nghĩ rằng mình khỏe mạnh, song trên thực tế có đến gần một nửa trường hợp vợ chồng hiếm muộn xuất phát từ phía người nam, chủ yếu là do chất lượng tinh trùng kém. Vì vậy, bác sĩ khuyên cánh mày râu nên lưu ý đến lối sống, chế độ sinh hoạt và ăn uống để đảm bảo chất lượng tinh trùng tốt nhằm tăng khả năng thụ thai.

Chế độ ăn uống

Nên ăn những thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên ít axit béo bão hòa và chuyển hóa, giàu Omega-3 như ngũ cốc, rau mùi, hạt bí, chất xơ, hải sản, thịt gia cầm. Các thực phẩm này còn chứa nhiều loại sinh tố vi lượng như axit folic, kẽm, vitamin E và B12, hoạt chất chống oxy hóa tự do.

Ngược lại, nên hạn chế những thức ăn ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng như thịt gia súc, thịt qua chế biến và bảo quản công nghiệp, thực phẩm từ đậu nành, khoai tây, sữa chua tách béo, thức uống có đường, đặc biệt là rượu, bia.

Ảnh minh họa: Menshealth.

Chế độ làm việc

Suốt thời gian mong muốn có thai, nam giới cần làm việc trong môi trường hạn chế tiếp xúc thường xuyên với hóa chất như thuốc trừ sâu, kim loại nặng, hóa chất độc hại, phóng xạ, môi trường nhiệt độ cao. Ngoài ra, hạn chế những căng thẳng và áp lực công việc trong giai đoạn này, cần giữ sự cân bằng tâm lý và tinh thần ổn định.

Thể dục thể thao

Hoạt động thể chất đều đặn rất quan trọng cho việc cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống về tinh thần ở nam giới. Bạn có thể chọn cho mình một môn thể thao yêu thích như bơi lội, yoga... Các chuyên gia cảnh báo nam giới ít hoạt động thể chất làm tăng nguy cơ mắc phải các bệnh lý tim mạch, đái tháo đường và những bệnh lý mạn tính khác.

Đảm bảo chất lượng giấc ngủ

Khi chất lượng giấc ngủ không được đảm bảo thì số lượng và chất lượng tinh trùng sống giảm, kém di động, nồng độ kháng thể kháng tinh trùng tăng. Do đó, bác sĩ khuyên nam giới không nên ngủ ít hơn 6 giờ và nhiều hơn 9 giờ mỗi ngày. Nên ngủ sớm trước 12h đêm.

Cân nặng

Khả năng sinh sản của người béo phì thấp hơn so người bình thường. Lý do, tình trạng béo phì làm gia tăng rối loạn nội tiết hoặc do tăng nhiệt độ tại bìu. Nam giới thừa cân cũng có số lượng tình trùng ít hơn, khả năng tinh trùng di động kém hơn.

Không hút thuốc lá

Theo nhiều nghiên cứu, thuốc lá gây độc cho "'nhà máy" sản xuất tinh trùng là tinh hoàn và nơi tập kết tinh trùng là mào tinh. Các độc chất từ thuốc lá cũng ảnh hưởng đến cấu trúc di truyền ADN của tinh trùng. Nghiên cứu cho thấy thuốc lá có thể làm giảm đến 20% thể tích tinh dịch, giảm khả năng di động của tinh trùng và tăng tỷ lệ tinh trùng bất thường. Ngoài ra, thuốc lá còn là một yếu tố nguy cơ gây rối loạn cương.

Tinh hoàn phải được giữ mát

Quá trình sản xuất tinh trùng chỉ diễn ra tốt khi nhiệt độ tại tinh hoàn thấp hơn 2 đến 4 độ C so với nhiệt độ cơ thể. Do vậy cần hạn chế những thói quen làm tăng nhiệt độ ở bìu như tắm bồn nước nóng, xông hơi lâu, mặc quần lót quá chật, ngồi lâu tại chỗ, ngồi khép chân đỡ máy tính xách tay. Không nên mặc đồ lót suốt ngày ngay cả khi ngủ.

Lưu ý khi dùng thuốc

Một số thuốc làm giảm khả năng sản xuất tinh trùng như chất gây nghiện, thuốc điều trị bệnh hệ thống (Lupus ban đỏ, bệnh Crohn...), bệnh mạn tính (viêm khớp, viêm loét đại tràng), các loại nội tiết tố androgen, thuốc hóa trị, dầu bôi trơn âm đạo có khả năng diệt tinh trùng.

Ngoài ra, những liệu pháp điều trị ung thư như hóa trị, xạ trị cũng ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng sinh sản ở nam giới. Do vậy, cần tìm hiểu rõ thành phần và chỉ định của nhà sản xuất, phải tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị nhằm có kế hoạch bảo tồn khả năng sinh sản phù hợp.

Bác sĩ Duy khuyên nam giới trước khi lập gia đình và trước khi sinh con nên chú ý kiểm tra sức khỏe sinh sản. Việc kiểm tra này giúp các đấng mày râu chủ động hơn trong việc đánh giá và cải thiện khả năng sinh sản, là điều kiện cần để sinh được những đứa con khỏe mạnh và thông minh.

Trần Ngoan