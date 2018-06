Bí quyết trẻ trung ở tuổi tứ tuần của người đàn ông quyến rũ nhất thế giới

Dwayne Johnson hay The Rock là một trong những biểu tượng của làng thể hình thế giới kiêm ngôi sao hành động Hollywood. Anh không chỉ có cơ thể rắn chắc cùng sức mạnh vượt trội mà còn sở hữu vẻ ngoài đáng ghen tỵ và được bình chọn là "người đàn ông quyến rũ nhất thế giới" năm 2016.

The Rock được nhận xét là trẻ hơn nhiều so với tuổi 45. Ảnh: WP.

Theo Men's Health, The Rock hiện tại còn trẻ hơn thuở anh 18. Chia sẻ trên trang cá nhân, ngôi sao hành động tiết lộ bí quyết của anh là sử dụng đều đặn sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm và hay uống tequila.

Trên thực tế, làn da muốn trẻ trung, khỏe mạnh trước tiên cần sạch sẽ. Dùng sữa rửa mặt hàng ngày giúp rửa đi mọi bụi bẩn, tế bào chết và đem tới sự mịn màng, tươi mới. Đặc biệt, bạn không cần sử dụng sữa rửa mặt quá đắt tiền mà có thể mua các nhãn hiệu bình dân chứa beta hydroxy acid. The Rock bật mí sữa rửa mặt yêu thích của anh có giá chỉ khoảng 5 USD.

The Rock thời trẻ. Ảnh: Slate.

Sau sữa rửa mặt, nam diễn viên 45 tuổi đầu tư vào kem dưỡng. Anh lựa chọn loại kem cung cấp nhiều độ ẩm với các thành phần giàu dinh dưỡng như bơ, dầu ô liu để da không bị khô ráp, đồng thời hạn chế nếp nhăn.

Bên cạnh 2 sản phẩm do The Rock gợi ý, các chuyên gia khuyến cáo nam giới nên dùng cả kem chống nắng và kem dưỡng mắt. Ngoài ra, bạn cũng có thể thỉnh thoảng tự thưởng cho mình những ly tequila như The Rock vẫn làm để giữ cho tinh thần trẻ trung, sảng khoái.

Minh Nhật