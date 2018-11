Cặp song sinh Sài Gòn sở hữu khối cơ bắp khủng

Gym và võ giúp cải thiện thân hình 35 kg của cô gái Sài Gòn / Chàng trai gầy gò cao 1,8 m bỏ game để tập gym

Hai anh em sinh đôi Trần Hoàng Duy Phúc và Trần Hoàng Duy Thuận đều 28 tuổi, hiện là vận động viên thể hình. Sinh ra ở vùng núi tỉnh Đắk Nông, gia đình làm nương rẫy, từ nhỏ hai anh em học một buổi còn một buổi theo bố vào rẫy trồng hoa màu, bốc xếp nông sản. Làm lụng nặng nhọc, cả hai phổng phao hơn các bạn đồng trang lứa. Phúc là anh, bảo dù có chung niềm đam mê thể hình nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau, anh hoạt bát trái ngược em ít nói và trầm tính.

Duy Phúc và Duy Thuận sở hữu khối cơ bắp cuồn cuộn. Ảnh: C.K

Phúc cười bảo cả hai đến với bộ môn gym là duyên và theo đuổi niềm đam mê là nghiệp. Họ tập gym gần 10 năm nay. Tốt nghiệp cấp 3, đôi song sinh trai rời phố núi lên Sài Gòn học ngành Giáo dục thể chất, có rèn luyện nhưng chẳng tác động mạnh đến nhóm cơ. Hai chàng trai quyết định tập gym để rèn thể lực và xây dựng cơ bắp to khỏe. Thuận nói: "Sống ở phố thị chỉ có hai anh em nên đi đâu hay làm gì cũng có nhau, nương tựa nhau và tình cảm thêm khăng khít".

Phúc thú thật cả hai anh em đến với bộ môn thể hình đều rỗng kiến thức. Đến phòng gym là hì hục tập, squat, gánh tạ nặng sai kỹ thuật dẫn đến chấn thương ở vai, cổ tay thường xuyên. Thuận nhớ như in hôm bị tạ đè chấn thương bả vai do nâng tạ nặng hơn trọng lượng cơ thể. Trong nháy mắt, anh Phúc lao đến đỡ tạ và dìu Thuận đứng dậy, xoa bóp vùng chấn thương. Điều đó làm Thuận luôn cảm thấy an tâm khi tập luyện cùng anh trai.

Về sau Phúc và Thuận tìm hiểu kỹ kiến thức gym, luôn song hành tạo ra nhiều bài tập gắn kết đồng đội. Anh trai nâng tạ, em trai đỡ và chuyển đổi thao tác tập luyện nhịp nhàng.

Cặp song sinh có chung niềm đam mê thể hình. Ảnh: C.K

Ngày ngày miệt mài rèn luyện, cả hai mê gym lúc nào không hay, đi tập bất kể nắng mưa. Sáu tháng đầu, hai anh chàng cảm nhận khối cơ phát triển rõ rệt ở toàn cơ thể, ăn uống ngon hơn, đề kháng cơ thể tốt và tinh thần sảng khoái. Cơn ho, sốt do bệnh viêm phế quản hành Phúc mỗi khi trái gió trở trời nay cũng dứt hẳn. Phúc từ 54 kg tăng lên 85 kg, Thuận từ 56 kg tăng trọng lượng lên 86 kg.

Sinh đôi nên tạng người của cả hai đều giống nhau, bèn chung lịch tập. Hai anh em tập cả tuần, ngày hai buổi, mỗi buổi 120 phút. Buổi sáng tập nhóm cơ chính (ngực, lưng, đùi) và chiều tập nhóm cơ phụ (tay, vai, bụng, eo, chân). Song song đó, cả hai lên thực đơn khoa học, nghỉ ngơi đầy đủ và chăm lo cho giấc ngủ thúc đẩy cơ bắp phát triển. Bữa ăn của hai anh chàng gói ghém 150.000 đồng mỗi ngày với đầy đủ dinh dưỡng cần thiết gồm: thịt đỏ, cá, trứng, sữa, rau củ và trái cây.

Phúc bật mí Thuận là đầu bếp chế biến những món bổ dưỡng, còn nhiệm vụ của anh lựa chọn thực phẩm tươi sạch. "Tự chế biến món ăn cho bản thân vừa ngon, vừa đảm bảo vệ sinh, vừa tiết kiệm chi phí", Phúc chia sẻ.

Từng thớ cơ cuồn cuộn trên cơ thể hai anh em. Ảnh: C.K

10 năm theo đuổi đam mê thể hình, hai anh em gặt hái nhiều kinh nghiệm. Họ khuyên bạn muốn cơ bắp phát triển tốt cần kết hợp tập luyện nghiêm khắc, ăn uống khoa học và ngủ nghỉ đúng đủ. Tập gym không ngày một ngày hai, quan trọng bạn cần kiên trì, ý thức rèn luyện tốt thì mới có hình thể chuẩn đẹp. Người mới tập không nên vội vàng tập nặng mà hãy tập các bài nhẹ nhàng để cảm nhận các nhóm cơ hoạt động. Tập nặng sai cách dễ gây ra chấn thương, thâm chí bị dị hóa cơ khiến các nhóm cơ teo tóp.

Thành tích của cặp song sinh ở bộ môn thể hình là Duy Phúc giành giải huy chương vàng châu Á năm 2015 và huy chương đồng thế giới 2017. Duy Thuận đạt huy chương vàng Đông Nam Á năm 2017. Cả hai vô địch thể hình toàn quốc các năm.

Cao Khẩm