Chàng trai 19 tuổi bơi 2.000 m mỗi ngày

Cô gái tập đấm đá suốt 5 tháng giảm 10 kg / Chàng trai hít xà đơn 200 cái mỗi sáng

Chàng trai 19 tuổi sinh ra và lớn lên ở thành phố biển Phan Thiết, đang học ngành Giáo dục Thể chất trường Đại học Thể dục Thể thao TP HCM. Cậu thiếu niên khi ấy bảo bén duyên với bộ môn bơi lội là nhờ bố. Nhà cách biển chừng vài cây số, cứ đến chiều hai bố con thường chạy bộ đi bơi rèn luyện sức khỏe.

Nguyên trên đường bơi hàng ngày. Ảnh: C.K.

Nguyên cười nói về ngày đầu học bơi, bắt chuồn chuồn cắn vào lỗ rốn nhưng cắn mãi vẫn không biết bơi. Bố tập bơi cho con, đỡ phần bụng bảo đạp mạnh chân, quạt hai tay nhưng khi thả ra thì toàn thân chìm nghỉm, uống nước no nê. Nhờ bố hướng dẫn tận tình nên khoảng một tháng là con đã bơi thành thạo.

Nguyên nhớ như in cảnh bố bơi lao đến cứu con bị đuối nước. Lúc đó, anh bơi khá xa bờ nhưng chân bị chuột rút, co cứng, cơ thể mệt lả. Cậu chới với giơ hai tay và hô to kêu cứu. May mắn, bố nghe thấy lao nhanh đến ôm lấy con đưa vào bờ. "Nếu bố không nhanh trí, có lẽ tôi không còn sống đến hôm nay", Nguyên chia sẻ. Kể từ đó, anh run rẩy và ám ảnh khi chạm nước nhưng nhờ bố động viên, tiếp thêm nguồn động lực anh theo đuổi con đường bơi lội.

Chàng trai hình thể săn chắc nhờ bơi 2000 m mỗi ngày Việt Nguyên khởi động kỹ trước khi bơi. Video: Cao Khẩm. Chàng trai 9x tập bơi cả tuần, một ngày hai buổi, mỗi buổi bơi 2.000 m. Trước khi bơi, anh chạy ba vòng sân làm nóng cơ thể, tiếp đến khởi động các khớp tay, chân, vai, ép dẻo, bài tập căng cơ khoảng 30 phút để tránh chuột rút khi bơi. Nguyên bảo bơi vào buổi sáng là thời gian lý tưởng nhất giúp đánh thức các cơ quan trong cơ thể, khởi động ngày mới nhiều năng lượng hơn. Lưu ý, bạn không nên bơi vào buổi trưa vì dễ làm hư tổn da bởi tia cực tím và sốc nhiệt cơ thể. Về chế độ dinh dưỡng, Việt Nguyên ăn đầy đủ protein, chất xơ, đạm tốt, vitamin, tinh bột trong ngày. Hạn chế dầu mỡ động vật, rượu bia. Uống đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý. Hai năm theo đuổi bộ môn bơi lội, hình thể Nguyên phát triển toàn diện, cơ thể linh hoạt, dẻo dai. Chiều cao cậu từ 1,72 m phát triển lên 1,77m. Nguyên còn kết hợp bộ môn chạy, bóng chuyền, bóng đá, gym, võ thuật để tăng cường sức mạnh. Theo Nguyên, môn bơi lội khác với các bộ môn khác là giúp bạn hoạt động toàn thân cùng lúc, từ đó giúp cơ bắp bạn phát triển đồng đều và có vóc dáng cân đối. Đồng thời khi bạn bơi, tay, chân và thân người luôn vươn về phía trước có lợi cho việc phát triển chiều cao. Một ngày bạn chỉ cần dành 10 phút bơi lội sẽ giúp đốt cháy 100 calo. Nguyên chia sẻ: "Có lúc áp lực về học tập, tôi luôn quăng mình xuống bể nước. Qua những chặng đường bơi giúp tôi giảm stress, tinh thần thoải mái hơn".

Cao Khẩm