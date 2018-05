Chàng trai thân hình vạm vỡ nhờ ăn chay trường tập gym

Chàng trai ăn chay trường tập gym giành ngôi vô địch thể hình / Lợi ích của một tuần ăn rau tránh thịt

Fritz tập luyện

Chàng trai sở hữu thân hình vạm vỡ nhờ ăn chay trường tập gym

Fritx là một người mê gym, nhưng việc anh chọn cách ăn chay đã khiến nhiều người ngạc nhiên. "Tôi luôn được hỏi 'Anh ăn thịt thế nào để đủ protein cho việc tạo cơ bắp'. Khi tôi nói ăn chay, mọi người còn nghĩ tôi đùa", chàng trai nói.

Theo Dailystar, trước khi áp dụng chế độ ăn chay, Fritz nặng 75 kg. Cơ thể anh cân đối song không có cơ bắp dù chăm chỉ luyện tập. Trước khi tập gym, anh còn chuẩn bị sẵn bữa ăn bao gồm thịt gà và sữa. Tuy nhiên, chàng trai 20 tuổi thừa nhận hầu như không thấy cơ thể thay đổi gì cả.

Fritz thay đổi sau khi tập gym và ăn chay. Ảnh: F.H

Fritz sau đó đã áp dụng chế độ ăn thuần chay. Bất ngờ, cơ thể anh đã thay đổi rõ rệt sau một thời gian ngắn. Việc ăn chay đã giúp anh kiểm soát được lượng calo và các thành phần dinh dưỡng nạp vào cơ thể. Hiện, chàng trai nặng hơn 90 kg và đầy tự tin với thân hình vạm vỡ, săn chắc. "Tôi muốn sống lâu hơn và có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Đó là lý do tôi chọn ăn chay", chàng trai nói.

Fritz thừa nhận ban đầu anh đã phải vật lộn khi chuyển sang chế độ ăn chay. Song, nhờ cuốn sách "How Not To Die" của tiến sĩ Michael Greger, anh lại có động lực để kiên trì và lên thực đơn đa dạng cho bữa ăn của mình. "Tôi ăn tất cả loại thức ăn thực vật, trái cây và rau xanh là món tôi ăn rất nhiều", Fritz nói.

Cơ bắp vạm vỡ của Fritz. Ảnh: F.H

Nhiều người nghĩ rằng, người tập gym là phải ăn thịt để cung cấp năng lượng và protein, nhưng họ không biết rằng, nguồn protein có rất nhiều từ thực vật. "Tôi biết nạp vào cơ thể mình các chất dinh dưỡng phù hợp", Fritz nói.

Fritz khuyên, mọi người muốn thử chế độ ăn chay thì cần phải tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện. Bạn cần phải thực hiện một cách chậm rãi. Ban đầu, bạn cần cắt bỏ trứng và sữa ra khỏi chế độ ăn, sau đó là thịt. Bạn có thể ăn chay ba đến bốn ngày một tuần, hoặc thay bữa ăn tối hàng ngày với một bữa ăn chay.

Lê Nga