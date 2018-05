Giải mã tình trạng phái mạnh bị đau đầu sau khi ân ái

10 thói quen phái mạnh tự làm tổn thương phong độ đàn ông / Những lý do khiến bạn nên ân ái thường xuyên

Tiến sĩ Margaret Redelman, chuyên gia tình dục học thuộc Hiệp hội các nhà Sinh lý học Australia cho biết, nam giới có nguy cơ bị đau đầu sau khi sex nhiều hơn bốn lần phụ nữ. Đặc biệt, đàn ông ở hai nhóm tuổi dễ bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là 20 và 40. Chứng đau đầu liên quan đến hoạt động tình dục thường có hai dạng là đau trước khi và tại thời điểm đạt cực khoái.

Các nhà khoa học không chắc chắn về nguyên nhân gốc rễ của những cơn đau, nhưng các lý thuyết cho thấy nó xảy ra do tình dục cũng tương tự như tập thể dục. Trong một cuộc vui tràn trề năng lượng, các mạch máu giãn nở - giống như bạn đang tập thể dục vất vả. Sự gia tăng lưu lượng máu cho phép sản xuất các hormone gây áp lực đến não.

Ảnh: Contributor.

Khoảng một phần trăm người bị đau đầu trong hoặc sau khi quan hệ tình dục, được biết đến như là chứng đau đầu do cực khoái. Song, tiến sĩ Redelman cảnh báo đau đầu sau sex có thể là một dấu hiệu của bệnh tim và nên được xem xét nghiêm túc. Nữ tiến sĩ nhấn mạnh, những người đàn ông có thể chất kém, thừa cân hoặc cao huyết áp thường dễ bị đau đầu sau khi ân ái. Các vấn đề tâm lý trong phòng ngủ cũng là một yếu tố góp phần gây ra hiện tượng này.

"Đau đầu sau sex nói chung xảy ra thường xuyên hơn khi bệnh nhân mệt mỏi, căng thẳng hoặc cố gắng giao hợp lần thứ hai hoặc thứ ba liên tiếp", bà Redelman nói trong tạp chí Y học Anh.

Annabelle Knight, chuyên gia tình dục học nói với HuffPost UK, hiện tượng đầu đau có thể không xảy ra mỗi lần bạn quan hệ tình dục, nhưng nam giới gặp các triệu chứng kéo dài trong nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng. Hầu hết thời gian nhức đầu do tình dục mang lại sẽ tự biến mất, nếu không bạn cần phải can thiệp. Hãy thử thay đổi vị trí để giảm căng thẳng trên cơ bắp của bạn. Người ta cho rằng một số nguyên nhân gây nhức đầu có thể do vùng cổ bị cứng vì áp lực, do đó nam giới nên chọn vị trí làm giảm áp lực ở khu vực đó.

Cơn nhức đầu kéo dài từ năm phút đến hai giờ, có thể kéo dài trong hai ngày tiếp theo. Khi ấy bạn cần gặp bác sĩ để kiểm tra và tư vấn uống thuốc. Trường hợp này bác sĩ sẽ kê toa thuốc chẹn beta, thường được sử dụng để kiểm soát huyết áp, giảm áp lực đến não.

Thu Hiền