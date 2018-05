Hơn 10 năm tằn tiện để tập thể hình của chàng trai Phan Thiết

Từ khi 16 tuổi, môn thể hình đã có sức hút to lớn với Thuận. Chàng trai say mê tập luyện bởi yêu thích vẻ ngoài mạnh mẽ và cơ bắp. Ngày ấy, cậu thanh niên 8x khá hài lòng về cân nặng 65 kg, cơ thể cân đối so với bạn bè trang lứa đang độ tuổi dậy thì gầy gò. Mong ước của Thuận là cơ thể cần săn chắc, nhiều cơ bắp hơn thông qua các bài tập thể hình.

Thuận Trần dành hơn 10 năm tuổi trẻ theo đuổi thể hình chuyên nghiệp. Ảnh: T.T

Những cơn đau mỏi cơ kéo dài hằng tuần thời gian đầu tập luyện rất khiến người mới tập gym nản lòng bỏ cuộc. Thuận tự nhủ những cơn đau chứng tỏ mình đã đi đúng đường, cơ bắp được “kích hoạt” để phát triển nên cố gắng vượt qua. Bén duyên với thể hình và tìm thấy đam mê, Thuận dành nhiều thời gian và công sức để theo thể hình chuyên nghiệp.

Giai đoạn 2006-2009, Thuận bị chấn thương dây chằng cột sống vì tập quá nặng, phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Kỷ niệm xương máu này khiến anh luôn tự nhắc nhở bản thân lắng nghe cơ thể để tìm giới hạn tập luyện phù hợp. Mỗi nhóm cơ cần có thời gian nghỉ ngơi khoảng 48 tiếng để phục hồi tốt nhất. Thuận tập xen kẽ các nhóm cơ trong tuần. Các nhóm cơ đều cần sự đầu tư tập luyện như nhau để cơ thể đẹp tương xứng và hài hòa. Mục tiêu tập luyện của chàng trai là giúp các nhóm cơ to và đều, giảm tỷ lệ mỡ cơ thể.

Thuận trong một buổi tập

Chàng trai Phan Thiết tăng 35 kg sau 12 năm nâng tạ

Với người mới tập, nên bắt đầu chậm với các bài tập cơ bản nhưng cần đúng tư thế và chế độ dinh dưỡng hợp lý bởi chế độ ăn quyết định 60% việc hình thành cơ bắp. Sai lầm chung của những lính mới là bắt chước những động tác khó của vận động viên và tập quá sức mình dẫn đến chấn thương đáng tiếc. Bạn nên tập nhẹ nhàng và học hỏi từ những người khác và hạn chế việc tập luyện lúc bụng rỗng.

Là một vận động viên, chế độ ăn của Thuận rất đặc biệt, nạp một lượng lớn protein mỗi ngày từ thực phẩm và bột protein tin cậy. Thuận bổ sung thêm rau xanh và vitamin từ trái cây. Mỗi ngày chàng trai ăn 5-6 bữa, mỗi bữa cách nhau khoảng ba giờ, bổ sung bột protein trước khi tập.

Ảnh: T.T

Chế độ tập luyện và ăn uống khá tốn kém, Thuận cố gắng tiết kiệm và tham gia đội tuyển thể hình Bình Dương để có chi phí trang trải. Nhớ lại ba tháng thi đấu, phải bổ sung protein nhiều, anh chọn cách ăn nhiều lòng trắng trứng bởi loại này rẻ và giàu protein. Kỷ lục là một ngày Thuận ăn 50 lòng trắng trứng để đủ lượng protein trong giai đoạn chuẩn bị thi đấu. Cảm giác rất ngán nhưng chàng trai cố gắng vì mục tiêu tăng cơ để thi đấu.

Sau 12 năm tập luyện, Thuận tăng 35 kg, nay nặng 100 kg, cao 1,73 m, số đo cơ thể 3 vòng 120-88-110 cm. Cơ thể vạm vỡ, khỏe khoắn giúp anh tự tin trong cuộc sống và đón nhận nhiều cơ hội. Thuận tham gia nhiều giải đấu thể hình quốc gia các hạng cân và đạt được nhiều thành tích.

Khánh Ly