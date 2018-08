Mụn mọc ở 'cậu nhỏ' có nguy hiểm?

Chàng trai gặp họa vì tự lột bao quy đầu tại nhà

Bác sĩ Phan Mỹ Hạnh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn cho biết, mụn phát triển khi các tuyến dầu trên bề mặt da bị chặn bởi bụi, tế bào da chết, hoặc các mảnh vụn khác. Sự tắc nghẽn này có thể gây ra phản ứng miễn dịch, khiến vùng da bị viêm và sưng phồng. Các khối u nhỏ được gọi là mụn.

Mụn có thể xuất hiện trên dương vật dù ít phổ biến hơn ở những nơi khác trên cơ thể. Các yếu tố khiến mụn xuất hiện ở dương vật do quần áo bó sát, độ ẩm, đổ mồ hôi quá nhiều, cạo lông, vệ sinh kém, da dầu... Tuy nhiên một số trường hợp mụn là do bệnh lý. Do đó khi có mụn ở bộ phận sinh dục, quý ông nên đi khám để có phương án xử lý, tránh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Mụn cóc sinh dục

Triệu chứng chính của mụn cóc sinh dục là sự phát triển những nốt nhỏ màu trên da hoặc đầu dương vật. Các mụn cóc hình thành như súp lơ và có thể là kích thước lớn. Mụn cóc còn xuất hiện trên các khu vực xung quanh dương vật, chẳng hạn như bìu hoặc đùi bên trong.

Mụn cóc sinh dục thường tự biến mất, cũng có thể dễ dàng điều trị bằng kem hoặc làm lạnh và trị liệu bằng nhiệt.

Herpes sinh dục

Bệnh thường khiến bệnh nhân không thoải mái, ngứa và lây sang hậu môn. Các vết phồng rộp sẽ phát triển loét hở và rỉ các chất dịch, vón cục. Các mụn nước cũng xuất hiện quanh miệng hoặc môi. Herpes sinh dục thường được điều trị bằng thuốc kháng virus.

Giang mai

Các nốt màu trắng, đỏ xuất hiện trên hoặc xung quanh dương vật, là một triệu chứng của bệnh giang mai. Nguyên nhân là do vi khuẩn gây nhiễm trùng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu không được điều trị. Bệnh giang mai được điều trị bằng thuốc kháng sinh.

Theo bác sĩ Hạnh, nổi mụn ở dương vật chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, cuộc sống của đấng mày râu. Khi có dấu hiệu mụn mọc ở dương vật và bìu, nên đến bác sĩ chuyên khoa khám để có phương án điều trị.

Cao Khẩm