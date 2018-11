Những lý do khiến đàn ông trông già trước tuổi

Theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ, không chỉ phụ nữ mà ngay cả đàn ông cũng sử dụng mỹ phẩm và chất botox với hy vọng trẻ hóa khuôn mặt. Để tránh mất tiền níu kéo thanh xuân, đấng mày râu hãy hạn chế những thói quen dưới đây do Business Insider đưa ra.

Không dùng kem chống nắng

Ông Joshua Zeichner, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ phẩm và Lâm sàng thuộc khoa Da liễu, Bệnh viện Mount Sinai (Mỹ) cho biết tiếp xúc với tia cực tím làm tổn thương collagen, elastin và các tế bào da. Do đó, da bị lão hóa sớm với nhiều nếp nhăn, đốm đen và làm tăng nguy cơ gây ung thư da. Ở một nghiên cứu khác, sử dụng kem chống nắng hàng ngày đúng cách khiến khả năng lão hóa da thấp hơn 24% so với người không dùng loại mỹ phẩm này.

Ảnh: ABC.

Thiếu ngủ

Ông Zeichner giải thích các tế bào da cũng hoạt động theo nhịp sinh học giống như chu kỳ giấc ngủ. Vào ban đêm, những tế bào phục hồi các tổn hại trên da gây nên bởi mụn, ánh nắng hoặc ô nhiễm. Thiếu ngủ can thiệp vào quá trình trên dẫn tới các tế bào trở nên kém khỏe mạnh và da bị lão hóa sớm. Bạn nên ngủ ít nhất 8 tiếng một đêm và có thể kết hợp thoa kem dưỡng ẩm vì da khô, viêm hạn chế khả năng tự phục hồi của tế bào.

Ít ăn hoa quả

Theo Viện Da liễu Mỹ, một chế độ ăn cân bằng với các loại trái cây và rau có thể hạn chế tổn thương và lão hóa da vì chất dinh dưỡng, chống oxy hóa và vitamin khiến các tế bào da khỏe mạnh. Cụ thể, vitamin E bảo vệ da khỏi tổn thương do tia cực tím, vấn đề về sắc tố và giảm viêm nhiễm. Bên cạnh đó, vitamin A, C, B3 cũng rất tốt cho da do chúng ngăn ngừa phân hủy collagen, duy trì đàn hồi và giảm sự tăng sắc tố. Bạn có thể ăn các loại rau có lá xanh đậm, khoai lang, cam, ớt đỏ, dâu tây, măng tây hay nấm.

Ăn nhiều đường

Ngoài việc gây tăng kích cỡ vòng eo, đường trong các loại thức ăn nhiều tinh bột như bánh mì, kem hay khoai tây chiên còn gây kích thích viêm nhiễm và mụn trứng cá. Ăn quá nhiều đồ ngọt cũng dẫn đến quá trình glycation, trong đó các phân tử đường gắn với collagen. Điều này làm collagen kém linh hoạt và thúc đẩy việc tạo nếp nhăn sớm hơn.

Hút thuốc

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, hút thuốc không chỉ gây hại cho phổi mà còn cho tất cả các cơ quan trọng cơ thể, trong đó có làn da. Theo một nghiên cứu được công bố trên trang Phẫu thuật tạo hình và tái tạo, sau khi so sánh các đặc điểm trên khuôn mặt của 79 cặp sinh đôi với một người ở mỗi cặp có hút thuốc, họ được ghi nhận có nhiều bọng mắt, nếp nhăn trên môi và má bị xệ hơn so với người không hút thuốc còn lại. Cánh tay cũng bắt đầu nhăn lại do hút thuốc làm giảm hàm lượng oxy và chất dinh dưỡng do các mạch máu bị thu hẹp lại. Thêm vào đó, thuốc lá chứa các hóa chất gây hại cho collagen và elastin cũng như gây bệnh nha chu, dẫn tới mất răng, tụt nướu và đổi màu răng.

Không uống đủ nước

Các triệu chứng của mất nước thường bao gồm chuột rút, chóng mặt hay thèm ăn. Tiến sĩ Richard Besser, chủ mục Y tế và Sức khỏe của ABC News cho biết khi mất nước, cơ thể lấy nước từ mô và da để duy trì nồng độ nước trong máu nên da sẽ bị khô và mất khả năng đàn hồi. Dù nhu cầu về nước phụ thuộc vào trọng lượng cơ thể và tần suất hoạt động, một người đàn ông 90 kg được khuyến cáo uống khoảng 3 lít nước, tương đương 12,5 cốc theo tiêu chuẩn của Mỹ.

Quá căng thẳng

Một nghiên cứu năm 2004 kết luận căng thẳng kéo dài rút ngắn telomere, khiến con người già đi cả về ngoại hình lẫn cơ thể bên trong. Do đó, tiến sĩ Warren Willey, tác giả nghiên cứu được đăng trên tờ Washington Post đưa ra khuyến cáo mỗi người nên thiền định 10 phút mỗi ngày để giảm căng thẳng. Bạn không thể kiểm soát hầu hết mọi thứ trong cuộc sống, vậy nên hãy sống chậm lại và hít thở thật sâu, theo chia sẻ của ông trên Men's Health.

Phúc Lương