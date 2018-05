Phục hồi khả năng làm cha cho chàng giám đốc trẻ bị bất lực

Chàng trai đứt 'cậu nhỏ' do ngã xe ngày giáp Tết / Người đàn ông gặp rắc rối vì 'cậu nhỏ' có kích cỡ bất thường

Anh Nhường ở quận Bình Tân, TP HCM, bị tai nạn vỡ bàng quang, gãy xương chậu và đứt niệu đạo sau do tai nạn khi đi du lịch Đà Lạt cách đây hơn 5 năm. Anh được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu rồi chuyển về TP HCM phẫu thuật tạo hình niệu đạo, song ca điều trị sau đó thất bại.

Vợ chồng anh Nhường và con trai.

Để khắc phục tình trạng hẹp, các bác sĩ tiếp tục mổ xẻ lạnh niệu đạo để giải phóng sẹo niệu đạo thêm 3 lần nữa nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện. Ròng rã suốt 4 năm qua anh Nhường phải mang túi và ống thông tiểu mọi lúc mọi nơi gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt và công việc.

"Tôi suy sụp, mất hết tự tin và phải nghỉ việc. Bác sĩ bảo tôi không thể có con như những người đàn ông khác vì đường niệu đạo cũng chính là đường ra của tinh dịch một khi đã tắc thì không thể xuất tinh được", anh Nhường chia sẻ.

Cách đây khoảng 2 năm, anh Nhường đến Bệnh viện Bình Dân và được kết nối với vị bác sĩ người Mỹ Joel Gelman đang thực hiện dự án khoa học về phương pháp mới trong điều trị Niệu khoa. Sau khi nghe nam bệnh nhân trình bày, vị bác sĩ cảm động và hứa sẽ điều trị cho anh.

Kết quả chụp X-quang cản quang cho thấy bệnh nhân bị hẹp tắc niệu đạo sau, đoạn hẹp khoảng 2 cm, có di lệch đường tiểu do biến chứng từ ca mổ thất bại trước đó. Cùng tham gia ê kíp phẫu thuật, thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Lệnh Hùng, Trưởng đơn vị Niệu đạo, Bệnh viện Bình Dân cho biết trường hợp này được đánh giá là một ca phẫu thuật khó. Tình trạng tắc nghẽn lâu do hẹp niệu đạo có nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng bàng quang và thận. Ống thông tiểu được đặt trước đây dễ dẫn đến nhiễm trùng và kích thích tạo sỏi vùng đặt ống cũng như đường tiết niệu, suy thận và vô sinh do tinh dịch không có đường thoát ra.

Các bác sĩ đã thực hiện tạo hình hẹp niệu đạo cho bệnh nhân trong hơn 6 tiếng đồng hồ bằng phương pháp vi phẫu với sự trợ giúp của máy soi dây mềm luồn vào niệu đạo, nhờ đó dễ dàng quan sát mọi góc cạnh của niệu đạo mà không gây bất kỳ tổn thương nào. Bệnh nhân được nối và tái thông niệu đạo thành công.

Theo dõi hậu phẫu cho thấy sức khỏe anh Nhường hồi phục tốt, một tuần sau được rút ống thông tiểu. Các chức năng sinh lý cũng như tiểu tiện của bệnh nhân đã trở lại bình thường. Sau đó anh lập gia đình, có con trai hơn một tuổi và vợ đang mang thai bé thứ hai. Ông bố trẻ hiện là giám đốc một công ty tư nhân chuyên cung cấp thiết bị viễn thông tại TP HCM.

Bác sĩ Hùng cho biết tình trạng hẹp niệu đạo ở nam giới khá phổ biến tại Việt Nam. Kể từ khi kỹ thuật tái tạo ống niệu đạo bằng vi phẫu với máy soi dây mềm được ứng dụng rộng rãi đã mang lại rất nhiều lợi ích cho bệnh nhân. Hơn 2 năm qua đã có 250 bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp này tại Bệnh viện Bình Dân. Tỷ lệ tái thông và phục hồi chức năng sinh lý hoàn toàn lên đến 92%.

Trần Ngoan