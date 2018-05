Thủ phạm gây viêm mào tinh hoàn mọi nam giới cần tránh

Thủ phạm gây suy tinh hoàn mọi chàng trai cần cảnh giác / Dấu hiệu cảnh báo bạn bị ung thư tinh hoàn

Em rất lo, không biết viêm mào tinh hoàn có ảnh hưởng đến chức năng sinh sản không. Xin hỏi nguyên nhân gây bệnh này là gì? (Truong).

Ảnh minh họa: News.

Trả lời:

Chào bạn,

Trước hết, chúng ta cần biết mào tinh là một ống cuộn tròn, hình chữ C, nằm chụp lên tinh hoàn, nhìn giống như chiếc mào gà nên được gọi là mào tinh. Mào tinh là nơi tập kết “tinh binh” non nhằm huấn luyện, hoạt hóa trở thành tinh trùng trưởng thành, có khả năng di động khi xuất binh.

Viêm mào tinh hoàn là hiện tượng viêm xảy ra khu trú tại mào tinh hoàn, có thể do nhiễm khuẩn hoặc không nhiễm khuẩn. Viêm mào tinh hoàn có thể được chia thành cấp tính hoặc mạn tính dựa vào khoảng thời gian tồn tại các triệu chứng.

Viêm mào tinh thường do một trong hai loại nhiễm trùng. Thứ nhất là do vi trùng thông thường. Thứ hai là do vi trùng lây truyền đường tình dục (như Chlamydia, lậu…) từ bên ngoài lỗ tiểu lội ngược dòng vào đường tiểu rồi di chuyển đến mào tinh. Ngoài ra, một số trường hợp nam giới bị viêm mào tinh hoàn do chấn thương.

Viêm mào tinh cấp tính đầu tiên ảnh hưởng lên đuôi mào tinh. Sau đó có thể lan đến toàn bộ mào tinh, tinh hoàn hay dây tinh.

Viêm mào tinh hoàn cấp hay mạn tính thường được điều trị bằng thuốc từ một đến ba tuần. Bệnh nhân cần kết hợp nằm nghỉ ngơi, tránh vận động. Nếu xét nghiệm khẳng định nguyên nhân gây bệnh là nhóm vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục thì cần điều trị cho cả bạn tình của bệnh nhân. Trường hợp có áp xe phải phẫu thuật làm sạch.

Viêm mào tinh nếu không điều trị đúng và kịp thời, có thể tiến triển đến viêm tinh hoàn, viêm dây tinh hoặc diễn tiến thành mạn tính. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến chức năng sản xuất tinh trùng của tinh hoàn và tắc đường dẫn tinh dẫn đến vô sinh. Vì thế, nếu có triệu chứng đau ở vùng bìu, bạn cần đến các cơ sơ y tế chuyên sâu về sức khỏe nam giới để được bác sĩ thăm khám. Khi xác định được chính xác bệnh, bác sĩ sẽ tư vấn kế hoạch điều trị cụ thể cho bạn.

Thân ái.

Bác sĩ Trà Anh Duy