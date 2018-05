Thuốc giảm đau bị nghi gây vô sinh cho đàn ông

Rước họa vì uống hormone tăng phong độ đàn ông

Ibuprofen là hoạt chất giảm đau phổ biến song lại dẫn tới những nguy cơ sức khỏe đáng lo ngại. Trên tờ Proceedings of the National Academy of Sciences, các nhà khoa học từ Đại học Copenhagen (Đan Mạch) kết luận ibuprofen có thể khiến nam giới bị vô sinh cùng nhiều vấn đề khác.

Dùng ibuprofen liều cao trong thời gian dài có thể khiến đàn ông bị vô sinh. Ảnh: PA.

Theo The Guardian, để đưa ra kết luận trên, nhóm tác giả đã nghiên cứu 31 đàn ông tuổi từ 18 đến 35 sử dụng 600 mg ibuprofen hai lần mỗi ngày. Chỉ sau hai tuần, các tình nguyện viên xuất hiện rối loạn compensated hypogonadism xảy ra do tinh hoàn sản xuất không đủ testosterone khiến tuyến yên phải bù đắp.

Tuy rối loạn compensated hypogonadism không nặng và nhanh chóng biến mất, nhóm tác giả vẫn tỏ ra lo ngại bởi các tình nguyện viên tham gia công trình chỉ dùng ibuprofen tối đa sáu tuần. Nếu thời gian sử dụng thuốc lên tới vài tháng, tuyến yên chắc chắn không thể tiếp tục bù đắp cho sự thiếu hụt testosterone, từ đó dẫn tới vô sinh, mất cơ, rối loạn cương dương và mệt mỏi.

"Chúng tôi vô cùng lo lắng về khả năng sinh sản của những nam giới dùng ibuprofen lâu dài", ông David Møbjerg Kristensen từ đội ngũ nghiên cứu nói. "Ibuprofen là thuốc giảm đau tốt nhưng không ít người sẵn sàng dùng chúng mà chẳng hề suy nghĩ".

William Colledge, giáo sư sức khỏe sinh sản tại Đại học Cambridge (Anh) không tham gia công trình của Đại học Copenhagen nhận định: "Đây là minh chứng cho thấy nam giới cần thận trọng khi sử dụng ibuprofen liều cao trong thời gian dài. Về phương diện cá nhân, tôi sẽ không bao giờ dùng thuốc liên tục quá 10 ngày".

Bên cạnh tác hại đối với đàn ông, nhiều nhà khoa học đã chỉ ra ibuprofen làm tăng nguy cơ đau tim và sảy thai.

Minh Nguyên