Dàn sao dự khai trương Dr Hải Lê chi nhánh TP HCM

Tại sự kiện khai trương chi nhánh TP HCM của đơn vị này quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Hơn 1.000 khán giả "cháy hết mình" cùng ca sĩ Noo Phước Thịnh với những bản hit sôi động như: Mình thích thì mình yêu thôi, Cause I love you, Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Gạt đi nước mắt, Như phút ban đầu. Anh kết thúc màn trình diễn với ca khúc Really love you ngọt ngào.

Noo Phước Thịnh hát live tại sự kiện khai trương.

Loạt sao như Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Ngọc Diễm, người mẫu Quỳnh Ruby, Hotgirl Tuệ Nhi.... cũng góp mặt trong sự kiện.

Nhằm mang đến cho phái đẹp miền Nam những dịch vụ làm đẹp hiện đại, Viện thẩm mỹ Y khoa Dr Hải Lê chi nhánh TP HCM chính thức hoạt động từ ngày 16/12. Nhân dịp khai trương, Dr Hải Lê tặng bộ đôi nhẫn kim cương cho hai khách mời may mắn nhất và 50 suất làm đẹp miễn phí. Hàng trăm người tham dự còn sở hữu những suất thẩm mỹ lên đến 20 tỷ đồng. Xem chi tiết và đăng ký tại đây.

Người tham dự còn được gặp gỡ, giao lưu cùng hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Ngọc Diễm, người mẫu Quỳnh Ruby, Hotgirl Tuệ Nhi...

Ngoài thiết kế ấn tượng, cơ sở vật chất sang trọng, Dr Hải Lê chi nhánh TP HCM còn sở hữu nhiều công nghệ thẩm mỹ chuẩn quốc tế. Nắm bắt nhu cầu của chị em, thương hiệu này luôn cập nhật và chuyển giao các công nghệ làm đẹp từ nước ngoài. Đội ngũ bác sĩ vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm... giúp chị em xinh đẹp và tỏa sáng.

Chi nhánh TP HCM của Dr Hải Lê chính thức hoạt động từ ngày 16/12 tại số 552-554, Trần Hưng Đạo, quận 5.

Đại diện đơn vị cho biết, Dr Hải Lê định vị là thương hiệu thẩm mỹ công nghệ cao, giúp chị em hoàn thiện nhan sắc thông qua các giải pháp: nâng mũi Medi-form, mũi Demi 5D, đem đến dáng mũi hài hòa; thẩm mỹ mũi L-line, S-line hai lớp thanh tú; dịch vụ cắt mí Mani Mini Deep 5D giúp "cửa sổ tâm hồn" tươi trẻ với chỉ Mani xuất xứ từ Nhật Bản.

Tại đây có sự hỗ trợ của hệ thống thiết bị hiện đại như công nghệ trị nám Diamond Square; công nghệ nâng cơ Ultraformer III... Những công nghệ làm đẹp tiêu chuẩn quốc tế của Dr Hải Lê được nhiều sao Việt và tín đồ làm đẹp chọn lựa làm nơi đồng hành nhan sắc. Xem chi tiết tại đây.

Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Ngọc Diễm đến chúc mừng lễ khai trương chi nhánh TP HCM của Dr Hải Lê.

