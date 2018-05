Dáng mũi đẹp dưới góc nhìn chuyên gia

Suốt 15 năm tư vấn làm đẹp, thạc sĩ - bác sĩ Tuấn Phong gặp nhiều trường hợp chị em than thở về chiếc mũi xấu: mũi to, ngắn, hếch không chỉ làm khuôn mặt kém sắc, mà còn khiến phái đẹp tự ti. Đặc biệt, nhiều phụ nữ mất tiền phẫu thuật chỉnh hình song mũi vẫn không đẹp như mong muốn, thậm chí còn biến dạng do biến chứng.

Dáng mũi đẹp là chủ đề được bàn luận nhiều tại các Hội nghị phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế, các khóa đào tạo trong và ngoài nước mà bác sĩ Tuấn Phong tham gia. Dựa trên kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ thành công cho hơn 10.000 người và tu nghiệp tại nhiều nước như Hàn Quốc, Pháp, Philippines... bác sĩ Tuấn Phong khuyên chị em nên chọn kỹ thuật nâng mũi cấu trúc để có dáng mũi đẹp bền lâu.

Thạc sĩ - bác sĩ Tuấn Phong đang tư vấn cho khách hàng.

- Bác sĩ có thể chia sẻ quan niệm thế nào là dáng mũi đẹp?

- Cấu trúc bên trong mũi gồm 2 phần: sụn và xương. Phía trên mũi ngoài được gắn vào phần dưới trán bởi gốc mũi. Dáng mũi cao đẹp theo chuẩn Mỹ học có độ cao, dài, rộng hài hòa với đường nét gương mặt. Độ dài của mũi khoảng 1/3 chiều dài khuôn mặt. Độ cao của sống mũi 9-11mm. Độ cao của đỉnh mũi và độ rộng của cánh mũi bằng khoảng 1/3 chiều dài mũi. Đáp ứng các tiêu chí này, mũi có dáng chữ A thon gọn, cao nhưng không thô, hài hòa với đường nét gương mặt Á Đông.

Dáng mũi chữ A đẹp nhưng chưa đủ. Sống mũi cùng đầu mũi phải tạo dáng S-line mềm mại tự nhiên. Góc chóp mũi, nhân trung, môi trên tạo thành góc 90-105 độ. Góc giữa chân mày hợp giữa hai mắt với sống mũi khoảng 130 độ. Sống mũi thẳng, tạo góc nghiêng 30-40 độ so với mặt phẳng của khuôn mặt.

- Theo bác sĩ đâu là nguyên nhân dẫn đến biến chứng khi nâng mũi?

- Có 3 yếu tố làm nên chiếc mũi đẹp: phương pháp nâng mũi, chất độn nâng mũi và tay nghề bác sĩ. Nhiều chị em nóng vội muốn sở hữu chiếc mũi đẹp mà không tìm hiểu kỹ 3 yếu tố này, khiến mũi gặp biến chứng (lệch, sưng, gãy...). Cá biệt, có trường hợp đến tìm tôi tư vấn đã tháo ra sửa lại đến 5 lần do biến dạng mũi.

- Phương pháp nâng mũi nào được ưa chuộng hiện nay?

- Chiếc mũi cao, thon gọn là thước đo vẻ đẹp của gương mặt. Tuy nhiên, phần lớn người Á Đông sở hữu mũi thấp, to bè. Kỹ thuật nâng mũi cấu trúc là phương pháp được ưa chuộng hiện nay tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Philippines… Kỹ thuật này được coi là bước tiến mới của ngành làm đẹp, chỉnh sửa được mọi khuyết điểm trên mũi như gồ, hếch, to, phẫu thuật hỏng…

Kỹ thuật nâng mũi cấu trúc kết hợp sụn tự thân và sụn nhân tạo, không chỉ đem lại dáng mũi cao chữ A, mềm mại chữ S, mà còn an toàn, không biến chứng và duy trì kết quả lâu dài.

- Tạo hình đầu mũi khi nâng mũi cấu trúc có gì khác biệt?

- Khác biệt lớn nhất giữa phương pháp nâng mũi thường và nâng mũi cấu trúc là phần chóp mũi được bao bọc bằng sụn tự thân (sụn vách ngăn mũi). Sụn tự thân để dựng cao, kéo dài đầu mũi tạo sự thon gọn, đầu mũi chữ A và lỗ mũi hạt chanh. Vùng chóp làm từ lớp sụn thật để tạo sự mềm mại, lấy từ chính cơ thể nhằm tránh tình trạng thải ghép. Sụn này sống ngay tại vùng được ghép bằng cơ chế thẩm thấu.

Khi nhìn nghiêng, dáng mũi thanh thoát hình chữ S cao tự nhiên, còn khi sờ vào, mũi mềm mại như chưa từng qua phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài ra, mọi khuyết điểm vùng chóp mũi, sóng mũi và khung xương mũi đều được sửa chữa trọn vẹn khi mổ hở. Đây chính là điểm khác biệt của kỹ thuật nâng mũi cấu trúc.

Kỹ thuật nâng mũi cấu trúc là phương pháp được ưa chuộng hiện nay tại Hàn Quốc.

- Bác sĩ có thể chia sẻ chất liệu để nâng sống mũi?

- Trong nâng mũi cấu trúc, GoreTex là chất liệu được tin dùng, có khả năng chống hóa chất, độ ma sát thấp. GoreTex dễ uốn và xốp, cho phép mô trong tăng trưởng để phát triển. Vì vậy, chất liệu mô cấy được dính chặt an toàn và gắn liền với cấu trúc mũi.

So với silicone, GoreTex dễ tạo hình mũi hơn. Tính linh hoạt và đàn hồi tốt cùng mô cơ thể theo tuổi tác của GoreTex cho dáng mũi tự nhiên và tinh tế. Ngoài ra, chất liệu này chịu được nhiệt độ khắc nghiệt, phái đẹp không lo để lộ chiếc mũi mới khi trời quá lạnh hoặc nóng.

Nâng mũi cấu trúc kết hợp GoreTex và sụn tự thân, khắc phục tình trạng chóp mũi bị silicone đâm trực tiếp vào da, gây nhọn đầu mũi hoặc chóp mũi đỏ bóng do quá căng.

- Kỹ thuật nâng mũi cấu trúc thực hiện như thế nào?

- Bác sĩ sẽ chỉnh hình đầu mũi, trụ mũi và sống mũi. Đầu tiên, sụn vành tai được lấy để bọc đầu mũi. Sụn vách ngăn được lấy và dựng khung để tạo nên một chóp mũi cao trông rất thật và mềm mại. Thường đoạn này sẽ chiếm 1/3 độ dài mũi.

Phần sống mũi sẽ đặt chất liệu Gotex đã gọt tạo hình cho phù hợp với khuôn mặt. Tạo hình đầu mũi giọt nước bằng cách thu gọn phần trên đầu mũi. Như vậy, bạn đã sở hữu dáng mũi thon gọn và tự nhiên.

Mất khoảng từ 2 đến 3 tiếng để làm nên chiếc mũi cầu kỳ như vậy. Ngoài kiến thức và kinh nghiệm, bác sĩ phải khéo léo, tỉ mỉ, kiên nhẫn vì thời gian phẫu thuật kéo dài.

Dáng mũi thấp, tẹt, hếch, chóp mũi ngắn cần kéo dài nhiều, sống mũi lệch là những trường hợp nên nâng mũi cấu trúc.

- Những trường hợp nào nên nâng mũi cấu trúc?

- Phẫu thuật nâng mũi cấu trúc áp dụng cho phụ nữ trên 18 tuổi có mũi thấp, tẹt, hếch, chóp mũi ngắn cần kéo dài nhiều, sống mũi lệch, mũi gồ, lân, mũi hỏng do phẫu thuật mà chưa vừa ý hoặc do tai nạn, mũi dị ứng với chất liệu nhân tạo khác... Bất kỳ ai muốn sở hữu dáng mũi S-line mềm mại tự nhiên, khi nhìn và sờ nắn cho cảm giác như thật cũng nên chỉnh hình bằng kỹ thuật này.

Thiên Hà