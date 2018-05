Bác sĩ Trần Ngọc Ánh giải mã chứng rụng tóc

Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Ngọc Ánh - Giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

- Sự khác biệt giữa rụng tóc của nam và nữ là gì?

- Trước đây, nhiều người cứ lầm tưởng rụng tóc ở nam và nữ là như nhau nên họ đã không sử dụng những giải pháp chuyên biệt, giải quyết tận gốc nguyên nhân, khiến cho việc ngăn rụng tóc chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. Các nghiên cứu khoa học gần đây đã xác định được hai tác nhân khác nhau gây rụng tóc ở nam, nữ.

Nam giới rụng tóc do hormone DHT (Dihydrotestosterone) dư thừa. DHT do testosterone chuyển hóa thành dưới tác dụng của enzym 5α-reductase. Khi lượng DHT dư thừa sẽ liên kết với các thụ thể của tế bào nang tóc khiến nang tóc bị bít nghẽn và không hấp thu được các dưỡng chất cần thiết. Nang tóc sẽ dần co rút lại; tóc sẽ yếu đi và rụng.

DHT dư thừa là thủ phạm chính gây rụng tóc ở nam giới.

Còn ở nữ giới, thủ phạm chính gây rụng tóc là do kênh Potassium ở nang tóc bị suy yếu. Kênh Potassium là những đường dẫn ion giúp vận chuyển chất dinh dưỡng đến màng tế bào nang tóc. Sợi tóc sẽ dùng lượng dưỡng chất này để phát triển. Khi kênh Potassium suy yếu sẽ khiến nang tóc không thể nhận được chất dinh dưỡng. Hệ quả nang tóc sẽ bị co rút lại, sợi tóc yếu dần và rụng.

Cơ chế rụng tóc ở nam và nữ là khác nhau. Do đó, dùng những sản phẩm chuyên biệt giúp giải quyết tận gốc tình trạng rụng tóc là vô cùng cần thiết.

- Những đối tượng nào có thể bị suy yếu kênh Potassium cũng như dư thừa DHT?

- Ở nam giới, quá trình chuyển hóa testosterone thành DHT diễn ra khá thường xuyên. Và điều này sẽ tăng lên theo độ tuổi.

Còn ở nữ giới, sự suy yếu của kênh Potassium có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như: chế độ ăn uống bất thường như biếng ăn hoặc ăn kiêng, nôn ói trong thai kỳ, bị tiêu chảy, đổ mồ hôi quá nhiều, chức năng thận bị suy giảm, chế độ ăn uống thiếu magnesium và natri, dùng thuốc lợi tiểu, nhuận tràng, sức khỏe suy nhược, căng thẳng kéo dài…

- Làm như thế nào để giải quyết tận gốc tình trạng rụng tóc cho 2 phái?

- Để cải thiện tình trạng rụng tóc ở nam giới, có thể dùng các chiết xuất từ cây cọ lùn (Saw Palmetto) và lá cây tầm ma (Nettles) nhằm giảm tác dụng của enzyme 5α-reductase, từ đó làm giảm lượng DHT dư thừa, đưa về mức cân bằng. Khi đó, nang tóc sẽ thông thoáng và dễ dàng hấp thu dưỡng chất, giúp tóc chắc khỏe. Hai loại chiết xuất này thường được dùng ở dạng viên uống.

Saw Palmetto và Nettles giúp ngăn rụng tóc hiệu quả ở nam giới.

Đối với nữ giới, để ngăn rụng tóc, cần bổ sung 2 dưỡng chất quan trọng là Potassium Chloride và L- Carnitine tartrate. Hai dưỡng chất này giúp phục hồi và duy trì hoạt động của kênh Potassium. Nhờ đó, chất dinh dưỡng được truyền đến nang tóc dễ dàng hơn, giúp tóc phát triển khỏe mạnh. Có thể tìm thấy Potassium chloride và L-Carnitine tartrate ở một số loại thực phẩm như nho, phô mai, thịt bò, thịt cừu, gan ngỗng, hàu sống... và các loại viên uống ngăn rụng tóc dành riêng cho nữ.

- Việc sử dụng hóa chất trên tóc có ảnh hưởng như thế nào đến việc điều trị rụng tóc?

- Do tóc trong quá trình điều trị rất mỏng, các bạn nên hạn chế lạm dụng tạo kiểu và sử dụng hóa chất trên tóc. Việc sử dụng quá nhiều hóa chất sẽ làm tóc yếu, rụng nhiều hơn . Ngay cả khi sử dụng các sản phẩm làm sạch tóc, các bạn cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi việc thường xuyên thay đổi dầu gội cũng sẽ khiến tóc rụng nhiều hơn. Đặc biệt với nhiều sản phẩm dầu gội có tác dụng tẩy sạch quá mạnh có thể gây hại cho da dầu và tóc.

- Bên cạnh việc sử dụng giải pháp ngăn rụng tóc chuyên biệt cho riêng nam và nữ, người bị rụng tóc còn cần chú ý những vấn đề gì nữa thưa bác sĩ?

- Trong thời gian sử dụng các sản phẩm ngăn rụng tóc chuyên biệt, cần đồng thời có chế độ sinh hoạt, chăm sóc tóc và ăn uống hợp lý. Bạn nên thường xuyên massage da đầu để máu lưu thông và mang dưỡng chất đến da đầu tốt hơn.

Stress, thức khuya cũng sẽ khiến tóc rụng nhiều. Do đó, bạn cần có chế độ sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, điều độ, luôn giữ tinh thần thoải mái. Nên ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày để tóc phục hồi nhanh. Tóc cũng cần một chế độ dinh dưỡng cân bằng, giàu protein, vitamin và khoáng chất, hạn chế việc sử dụng thuốc lá, rượu bia…

Nếu bạn có thắc mắc cần được giải đáp về vấn đề rụng tóc. gửi câu hỏi tại đây để được bác sĩ Trần Ngọc Ánh tư vấn giải pháp ngăn rụng tóc phù hợp.

An Bùi