Những lưu ý khi ăn uống với nam giới bị rụng tóc

Nam giới ăn nhiều thịt đỏ, mỡ động vật có nguy cơ rụng tóc, hói đầu càng cao.

Ăn chất béo động vật dễ rụng tóc

Chế độ ăn giàu chất béo động vật khiến lượng testosterone đưa vào máu tăng cao quá mức. Lượng testosterone cao sẽ khiến lượng DHT gia tăng, từ đó làm tăng mức độ rụng tóc ở nam giới. Một nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy, những người đàn ông Nhật Bản có chế độ ăn nhiều thịt đỏ và chất béo động vật có tỷ lệ rụng tóc cao hơn đáng kể so với nam giới không ăn theo chế độ này. Mức chất béo cao trong cơ thể cũng khiến các tuyến dầu ở nang tóc phát triển mạnh hơn làm gia tăng mức độ rụng tóc. Do đó, một chế độ ăn hạn chế chất béo từ động vật sẽ có lợi cho quá trình ngăn rụng tóc, hói đầu ở nam giới. Nam giới nên thay thực phẩm nhiều chất béo động vật bằng các loại protein ít béo như cá không béo, thịt gà, trứng gà, hạnh nhân…

Càng dùng nhiều rượu bia, khả năng rụng tóc, hói đầu càng cao.

Hạn chế tinh bột, đường, chất kích thích

Nam giới nên hạn chế những thực phẩm nhiều đường, nhiều tinh bột (như khoai tây, mì ống, bánh mì) vì chúng khiến lượng đường trong máu thay đổi đột ngột. Điều này làm ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh nồng độ hormone trong máu. Tương tự như thực phẩm giàu tinh bột, các chất kích thích như cafein, nicotin (thuốc lá), chất cồn… cũng làm rối loạn nồng độ hormone trong cơ thể, hệ quả là lượng hormone gây rụng tóc - DHT tăng cao. Bên cạnh đó, thay vì ăn 3 bữa lớn, nam giới rụng tóc nên chia nhỏ thành 5-6 bữa mỗi ngày sẽ giúp cơ thể duy trì lượng đường và mức hormone ổn định. Việc này cũng giúp cung cấp đầy đủ và thường xuyên hơn các dưỡng chất giúp tóc duy trì và phát triển.

Chiết xuất từ Nettles leaf (lá cây tầm ma) giúp ngăn rụng tóc hiệu quả ở nam giới.

Dùng thêm các chiết xuất thiên nhiên

Nhiều nghiên cứu cho thấy nam giới thường xuyên sử dụng các chiết xuất từ Saw Palmetto (cây cọ lùn) và Nettles leaf (lá cây tầm ma) sẽ giúp giảm lượng DHT dư thừa, từ đó, giảm rụng tóc hiệu quả ở cánh mày râu.

Saw Palmetto có xuất xứ từ miền Đông Nam nước Mỹ. Đây được xem là loại thảo dược phổ biến dùng để giảm lượng DHT dư thừa. Thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ tiến hành trên 19 nam giới khỏe mạnh, tuổi từ 23 đến 64, bị rụng tóc do DHT từ mức độ từ nhẹ đến trung bình. Bệnh nhân được cho sử dụng 200 mg Saw Palmetto kết hợp với 50 mg beta-sitosterol 2 lần mỗi ngày trong thời gian từ 4 đến 6 tháng, có hiệu quả trên 60% trường hợp. Giống như Saw Palmetto, Nettles leaf cũng có hoạt tính giảm nồng độ của DHT trong cơ thể. Khi sử dụng kết hợp Saw Palmetto và Nettles leaf chung thì lượng DHT dư thừa giảm đi đáng kể.

Saw Palmetto và Nettles leaf có thể dùng ở dạng trà. Tuy nhiên, khả năng làm giảm lượng DHT để ngăn rụng tóc sẽ đạt hiệu quả cao khi dùng ở dạng chiết xuất trong viên uống.

Tìm hiểu thêm về giải pháp ngăn rụng tóc chuyên biệt cho nam, nữ và nhận tư vấn từ Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Ánh - giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM tại đây

(Nguồn: Vithair)