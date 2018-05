Phái mạnh có thể bị hói khi qua tuổi 35

Viên uống Vit Hair Plus Men của Galien - Pháp, chứa Saw Palmetto và Nettles giúp cân bằng lượng DHT, làm thông thoáng nang tóc để nang tóc hấp thu dưỡng chất dễ dàng. Đồng thời bổ sung các dưỡng chất thiết yếu. Vit Hair Plus Men giúp: ngăn rụng tóc hiệu quả; kích thích tóc mọc dày.

Vit Hair Plus Men tôn lên hình ảnh người đàn ông phong độ.

Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Điện thoại tư vấn: 1800 7101