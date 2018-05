Detox Plus - giải pháp thanh lọc hiệu quả cho người mới bắt đầu

Bên trong cơ thể tưởng chừng khỏe mạnh của chúng ta đang tồn đọng từ 1kg đến 3kg chất cặn bã - nguyên nhân đẩy nhanh tốc độ lão hóa cơ thể, dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm. Để chủ động “cứu lấy” sức khỏe bản thân và gia đình trước khi quá muộn, đặc biệt trong tình trạng thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường vẫn chưa thể kiểm soát và áp lực cuộc sống gia tăng thì detox thanh lọc thải độc cơ thể là giải pháp hữu hiệu.

Tìm kiếm một giải pháp detox khoa học, vừa thải độc hiệu quả, vừa cải thiện sức khỏe làn da, vóc dáng từ trong ra ngoài toàn diện là mối quan tâm của cả phái đẹp và cánh mày râu.

Áp lực cuộc sống là nguồn tích tụ độc tố nguy hiểm.

Công nghệ detox bằng thiết bị công nghệ cao của Mỹ, Canada từ lâu đã làm nên thương hiệu của Viện thanh lọc thải độc chuẩn quốc tế và chiếm được nhiều tình cảm của hàng nghìn khách hàng trong suốt một năm qua. Sự kết hợp hoàn toàn mới giữa công nghệ detox cùng nước uống Magic Detox Coconut & Lemon - sản phẩm bán chạy tại Mỹ đã tạo nên giải pháp Detox Plus tại Việt Nam.

Đại tràng trước và sau khi detox làm sạch độc tố.

Detox Plus là liệu trình thanh lọc cơ thể được được nghiên cứu kỹ lưỡng, vừa có thể loại vô số độc tố tích tụ từ lâu một cách chủ động bằng máy, giảm áp lực cho gan, giúp các cơ quan nội tạng có được môi trường sạch sẽ, giải quyết tình trạng rối loạn tiêu hóa, táo bón, tăng cường hấp thu và chuyển hóa các chất.

Ngoài ra, nước uống detox từ tinh chất trái cây tươi sản xuất theo dây chuyên công nghệ hiện đại của Mỹ còn loại bỏ được nguy cơ lẫn tạp chất hóa học, giúp cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể, từ đó loại bỏ các chất độc tồn đọng trong cơ thể ra ngoài, không gây cảm giác đói, mệt mỏi, mất sức như các phương pháp thanh lọc thông thường. Nhờ vậy, cơ thể khỏe mạnh hơn, duy trì trạng thái tươi trẻ, giảm tốc độ lão hóa, tăng đốt cháy mỡ thừa.

Detox Plus được giới chuyên gia đầu ngành đánh giá là giải pháp tiên tiến và giúp tống đẩy độc tố hiệu quả mà không mất quá nhiều thời gian, chi phí hợp lý và đảm bảo an toàn cho mọi đối tượng.

Detox giảm cân ưu đãi đặc biệt chào mừng 20/10. Xem chi tiết tại đây.

Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu thực hiện chương trình khuyến mãi, đem đếm cơ hội tiếp cận công nghệ thải độc tiên tiến thế giới với mức giá ưu đãi. Theo đó, khách hàng sẽ được tặng liệu trình chăm sóc da trị giá 1,2 triệu đồng khi sử dụng dịch vụ Detox Plus, detox cơ thể, detox gan, và detox giảm cân.

Riêng gói Detox Plus sẽ giảm 500.000 đồng cho nhóm khách hàng mua 3 liệu trình Detox Plus cơ thể; giảm một triệu đồng cho nhóm khách hàng mua 3 liệu trình Detox Plus gan. Đặc biệt, khi mua liệu trình detox giảm cân, bạn sẽ được tặng ngay một lần Super Lipo hoặc Magic Detox trị giá 2 triệu đồng. Chương trình áp dụng từ nay đến hết ngày 20/10.

