Dỗ giấc ngủ với những bài hát êm dịu

Một đêm mất ngủ hại bằng 6 tháng ăn đồ béo / Cần biết khi mất ngủ

Theo Huffington Post, mất ngủ đang ảnh hưởng đến 50-70 triệu người Mỹ. Nghiên cứu mới nhất cho thấy hơn 30% người Mỹ ngủ ít hơn 7 giờ mỗi đêm. Tình trạng rối loạn giấc ngủ gây nhiều nguy cơ sức khỏe, tinh thần.

Cách để giúp khắc phục tình trạng thao thức khó ngủ là nghe nhạc nhẹ nhàng trên giường. Các nhà khoa học và trị liệu âm thanh đã thiết kế các gói âm nhạc với sự phối hợp nhiều giai điệu, nhạc cụ. Kết quả nghiên cứu cho thấy các bài hát nhẹ nhàng có thể làm giảm căng thẳng, huyết áp, điều hòa nhịp tim và hơi thở. Khi nhịp tim chậm lại, tâm trí được thư thả, cơ thể sẽ đưa bạn vào trạng thái thư giãn cần cho giấc ngủ.

"Âm nhạc có tác động đến tâm trạng. Nếu bạn nghe một số bài hát nào đó khi đang cố gắng để tỉnh táo lái xe hoặc tập thể dục... thì trong tiềm thức, bạn đang kết nối âm nhạc với sự tỉnh táo", tiến sĩ Jose Colon chia sẻ.

Khắc phục tình trạng thao thức khó chìm vào giấc ngủ là nghe nhạc nhẹ nhàng trên giường. Ảnh minh họa: api

Dịch vụ âm nhạc trực tuyến hàng đầu thế giới Spotify đưa ra 10 bài hát phổ biến nhất được nghe trước lúc đi ngủ. "Mỗi người tùy theo sở thích có thể lựa chọn ra những bài hát phù hợp. Đừng quên tắt tất cả thông báo như email, tin nhắn, mạng xã hội... trên thiết bị nghe nhạc. Nên đặt úp mặt thiết bị vì ánh sáng màu xanh có thể gây hại cho giấc ngủ", tiến sĩ Colon cảnh báo.

1. Thinking Out Loud - Ed Sheeran (Nghe tại đây)

2. All of Me - John Legend (Nghe tại đây)

3. Earned It (from Fifty Shades of Grey) -The Weeknd (Nghe tại đây)

4. Let Her Go - Passenger (Nghe tại đây)

5. Skinny Love - Birdy (Nghe tại đây)

6. Say Something - A Great Big World, Christina Aguilera (Nghe tại đây)

7. FourFiveSeconds - Rihanna, Paul McCartney, Kanye West (Nghe tại đây)

8. Fix You - Coldplay (Nghe tại đây)

9. Photograph - Ed Sheeran (Nghe tại đây)

10. Latch (Acoustic) - Sam Smith (Nghe tại đây)

Lê Phương