Doanh nhân U40 kể lại hành trình trị nám không khó

Nám da có thể chữa được

Lời nhận định trên của chị Quyên đi ngược lại quan điểm của nhiều phụ nữ và bạn bè xung quanh chị, họ cho rằng nám không thể chữa khỏi bởi nó có nguyên nhân từ nội tiết. Tuy nhiên, trước đó chị Quyên từng là nạn nhân, khổ sở vì nám suốt 10 năm, dùng đủ phương pháp mà không khỏi. May mắn hơn những người khác, sau này chị đã tìm đúng giải pháp.

Sau khi mày mò tìm được cách trị nám, chị chia sẻ với đồng nghiệp sẽ đi làm, thế nhưng ai cũng can ngăn chị. “Cô bạn mình còn bảo nám là do nội tiết không thể khỏi được, đừng phí tiền đi làm, cô ấy cũng bỏ ra không biết bao nhiêu tiền mà có khỏi được đâu. Thậm chí, vì chữa trị nhiều quá còn làm hỏng da”, chị Quyên nói. Xem video cháy da do trị nám sai cách tại đây.

Ai cũng can ngăn chuyện chị Quyên đi trị nám, nhưng kết quả chị đạt được khiến nhiều người bất ngờ.

Đến chồng chị Quyên cũng cau có. Chị kể lại: “Anh ấy nói, phương pháp nào em cũng thử, chữa mãi hỏng da luôn có khỏi được đâu mà không rút ra kinh nghiệm”.

Đúng sau buổi thứ ba trị nám về, ông xã của chị gượng gạo gật nhẹ: “Ừ thì có mờ đi đấy”. Hôm sau đi làm, tất cả mọi người đều bất ngờ khi nhìn thấy chị, da mặt chị lúc này mờ nám tới 60%. Chị chia sẻ: "Cô em đồng nghiệp còn không tin, phải tới sờ vào da tôi xem là mặt mộc hay trang điểm”.

Hành trình trị nám của chị Thu Quyên

Sau một thời gian, da mặt chị Quyên thay đổi rõ, vết nám mờ đi trông thấy, da trắng hồng hơn. Tất cả những người tiếp xúc với chị đều công nhận hiệu quả của phương pháp trị nám chị đang điều trị. Kết thúc liệu trình, mặt chị Quyên sạch nám tới 80%, da mặt căng trắng mịn màng, trông chị trẻ ra đến vài tuổi. “Từ lúc trị nám thành công đi đâu ai cũng hỏi tôi bí quyết”, chị Quyên nói thêm.

Nhớ lại hành trình trị nám không khó của mình, Chị Quyên kể: “Có lẽ tôi may mắn hơn người khác khi tìm được đúng bác sĩ”.

Gặp gỡ bác sĩ, chị kể hết tình trạng nám của mình và được bác sĩ tư vấn tỉ mỉ. Chị kể: “Với trường hợp của tôi, do lâu năm nên nám đã ăn sâu dưới da. Nếu không có phác đồ điều trị bài bản thì rất khó điều trị. Sau khi được soi da kỹ, tôi được chỉ định sử dụng ba liệu trình, những buổi đầu tiên được cấy tế bào tươi Biocell, cảm giác da mềm mịn hơn rất nhiều”.

Chuyên gia Alex - người trực tiếp điều trị cho chị Quyên giải thích, tinh chất tế bào tươi sẽ làm mềm gốc nám, dưỡng da thêm khỏe. Xem chi tiết liệu trình trị nám của chị Quyên.

Theo chuyên gia trị nám Alex, nám có thể chữa khỏi được nếu chữa trị đúng cách.

“Những buổi tiếp theo, tôi được chiếu laser kết hợp với ánh sáng sinh học”, chị kể lại. Trường hợp của chị Quyên phải sử dụng bước sóng cực đại mới có thể phá tan gốc nám, kết hợp với ánh sáng sinh học tái tạo tế bào da. Buổi thứ ba, da chị đã sạch tới 60% nám.

“Tôi không nói quá khi nhận định nám không khó chữa bởi bản thân tôi đã trải qua. Chồng và mọi người xung quanh đều trực tiếp chứng kiến. Một tuần tôi chỉ qua trung tâm điều trị một lần, mỗi lần khoảng 30 phút mà không sưng, không đau hay tấy đỏ như các phương pháp từng dùng trước đây", chị nói.

Hành trình trị nám của chị Quyên không khó nhờ đi đúng hướng.

Chị chia sẻ" “Kết thúc liệu trình, da tôi sạch nám lại còn trắng hồng mịn màng, bạn bè hễ gặp là đều xin tôi bí quyết”.

Bạn đừng vội tuyệt vọng hay bỏ cuộc khi bị nám vì nám không phải không chữa được. Hành trình chữa trị sẽ được rút ngắn nếu bạn lựa chọn đúng phương pháp. Liên hệ hotline 090 230 8888 để tìm hiểu và trải nghiệm công nghệ trị nám Mela extra.

