Đùi ếch, bắp tay thô - nỗi khổ chỉ người trong cuộc mới hiểu

Nguyễn Khanh Khanh (Hà Nội) là một trong nhiều trường hợp không may mắn khi sở hữu cặp đùi ếch và bắp tay to, thô kệch. Suốt nhiều năm, cô chỉ diện quần dài, váy suông rộng thùng thình để giấu nhẹm khuyết điểm cơ thể.

Nỗi ám ảnh đùi to khiến Khanh Khanh từng nghĩ tới việc hút mỡ, tuy nhiên, vì sợ nguy hiểm, cô đành nỗ lực ăn kiêng và tập luyện. Dù cân nặng giảm 3kg nhưng kích thước vòng đùi và bắp tay ngấn mỡ vẫn không giảm chút nào.

Bụng mỡ cứng đầu, đùi ếch, bắp tay to còn khó trị hơn

Mỡ vùng đùi và bắp tay được xếp vào loại khó triệt tiêu, cứng đầu hơn cả mỡ bụng. Bác sĩ Nguyễn Hải Yến - Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, giảm cân không có nghĩa là mỡ cũng sẽ giảm theo. Thực tế, nhiều trường hợp đã bớt được vài kg nhưng không thể thay đổi kích thước vòng đùi và bắp tay.

Bởi đặc tính khó trị, việc áp dụng các biện pháp thông thường chỉ giảm được lớp mỡ trên bề mặt với những tế bào mỡ nhỏ, mềm mới hình thành. Còn lại, những trùm mỡ cứng đầu nằm xen kẽ với các khối cơ bắp được bao bọc bởi màng chắn toxin khó phá vỡ thì vẫn còn nguyên.

Vòng đùi và bắp tay quá khổ là nỗi ám ảnh của Khanh Khanh.

“Mỡ đùi, bắp tay được cấu tạo chủ yếu từ mỡ trắng cứng đầu với hàng triệu tế bào mỡ lớn. Những tế bào mỡ trắng có cấu tạo phức tạp và khó kiểm soát về số lượng có thể tăng kích thước lên gấp 20 lần so với ban đầu. Nếu không có phương pháp tiêu diệt tận gốc, các tế bào mỡ sẽ dễ dàng quay trở lại, thậm chí còn “bành trướng” hơn trước, bác sĩ Hải Yến nhấn mạnh.

Biết đùi ếch, tay to là nhược điểm làm mất đi nét duyên dáng của cơ thể nhưng vì không tìm được phương pháp nên hầu hết chị em đều bó tay, bất lực.

Đẩy lùi nỗi ám ảnh đùi to, tay thô chỉ trong 2 buổi với Contri-Plus

Trong khi loay hoay tìm mọi cách có được đôi chân thon dài, cánh tay mảnh mai, cô nàng Khanh Khanh biết đến công nghệ giảm cân Contri Plus của Mỹ. Là phiên bản mới của công nghệ Contri-Lipo với nhiều cải tiến về hiệu quả và thời gian, Contri -Plus trở thành giải pháp hỗ trợ cho những chị em không may sở hữu cặp đùi và bắp tay ngoại cỡ.

Contri-Plus với hai đầu máy Hifu và Ultra -Sound cho phép giảm tới 12kg mỡ thừa chính xác từng vùng, đồng thời đào thải độc tố, định hình săn chắc cơ thể chỉ trong hai buổi, đặc biệt phù hợp với những người đùi to, tay thô lâu năm như Khanh Khanh.

Contri Plus cho phép giảm tới 12-20kg chỉ sau 2 buổi trị liệu.

Nguyên lý hoạt động của Contri Plus diễn ra theo cơ chế tự nhiên, an toàn với cơ thể. Buổi đầu tiên, toàn bộ mô mỡ cứng đầu được đánh tan, hóa lỏng dưới sự tác động của sóng siêu âm cường độ cao thông qua đầu máy Hifu. Sau đó, các tinh chất giảm béo chiết xuất từ đậu Nato Nhật Bản được đưa vào vùng mỡ đã hóa lỏng nhằm trung hòa các hạt lipit và đào thải mỡ chết ra ngoài theo đường bài tiết tự nhiên.

Khanh Khanh sở hữu thân hình thon gọn, mảnh mai sau 2 buổi trị liệu Contri-Plus.

“Kết thúc ngày đầu trị liệu, tôi đã giảm được 2kg mỡ thừa, vòng đùi và bắp tay cũng nhỏ gọn mảnh mai hơn rõ rệt. Khi chạm nhẹ tay có thể cảm nhận rõ độ mềm, chứ không cứng và chắc như trước nữa”, Khanh Khanh chia sẻ.

Sau khi mỡ thừa được loại bỏ, sang buổi thứ 2, các chuyên viên sẽ sử dụng đầu máy Ultra- Sound tác động lên vùng đùi và bắp tay để sắp xếp lại các tổ chức da và cơ, tái cấu trúc hệ thống collagen cho đùi và tay không chỉ thon gọn mà còn săn chắc và sáng mịn. Đặc biệt, sự kết hợp với kỹ thuật massage, bấm huyệt Kawasato cùng bùn cứu Nhật Bản, những độc tố tích tụ lâu ngày trong cơ thể được đào thải, đem lại cho Khanh cảm giác nhẹ nhõm, thư thái, tràn đầy sức sống.

