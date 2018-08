Dược mỹ phẩm Sebamed - sản phẩm chuyên biệt cho các bệnh lý da

Lịch sử hình thành và phát triển Sebamed

Sebamed ra đời từ những trăn trở và tâm huyết khi còn làm việc tại khoa Da liễu, trường Đại học Born (Đức) của Tiến sĩ, bác sĩ Heinz Maurer. Nhiệm vụ của ông là chăm sóc bệnh nhân da liễu. Hàng ngày, ông tận mắt chứng kiến sự đau đớn của những người mắc căn bệnh này, nhất là bệnh chàm.

Thời bấy giờ, bệnh nhân bị cấm dùng xà phòng tắm rửa vì chúng có độ pH rất cao và phá hủy làn da, gây khô, bong tróc, lở loét và ngứa ngáy khó chịu, ảnh hưởng đến kết quả điều trị của bác sĩ. Để thoát khỏi những cơn đau, có người chọn cách tự sát. Hình ảnh ấy ám ảnh, thôi thúc ông tìm cách giúp họ thoát bệnh và cải thiện cuộc sống.

Tiến sĩ, bác sĩ Heinz Maurer (1921-2016).

Hơn một thập kỷ, bác sĩ Heinz Maure miệt mài nghiên cứu, đến cuối những năm 1950, ông và cộng sự đã tìm ra cách làm sạch cơ thể cho bệnh nhân bị chàm mà không dùng xà phòng, đó là sản phẩm có độ axit trung tính.

Kết quả thử nghiệm trên người bệnh đã cho kết quả rất thành công, họ không còn bị ngứa ngáy, khô da hay bong tróc. Thay vào đó là cảm giác dịu nhẹ, làn da cải thiện và tương thích với các phương pháp điều trị của bác sĩ. Chiếc bánh xà phòng đầu tiên “soap without soup” có độ pH 5.5 ra đời từ đó, phù hợp với các bệnh nhân da liễu, giúp bảo vệ và phục hồi lớp vỏ axit của da.

Sau thành công này, ông tiến hành tiếp hàng loạt thí nghiệm khác về da và trở thành người tiên phong chăm sóc bệnh nhân da liễu.

Sản phẩm của Sebamed phù hợp với cả bệnh nhân da liễu.

Năm 1967, Tiến sĩ Heinz Maurer thành lập công ty Sebapharma (Sebapharma GmbH & Co. KG) và chính thức tung ra thị trường Đức thanh làm sạch “xà phòng mà không chứa xà phòng”. Ban đầu, ông lấy tên thương hiệu là Sebumed, nhưng phòng cấp bằng sáng chế đánh máy lỗi thành Sebamed. Cuối cùng, ông quyết định giữ tên này cho đến ngày nay.

Các giải thưởng đã đạt được

Tháng 11/1991, thành phố Boppard bầu chọn ông là "Công dân danh dự". Một năm sau đó, ông được trao huân chương cống hiến.

Năm 2002, Tiến sĩ được vinh danh và trao giải cống hiến danh giá tại Hội nghị Da liễu được tổ chức tại Paris.

Năm 2010, ông nhận giải The Order of Merit of Rhineland-Palatinate vì đóng góp tích cực cho cộng đồng. Năm 2012, Sebapharma có hơn 200 nhân viên. Ông được trao huân chương “Bene meranti” của trường Đại học Regensburg, Đức. Heinz Maurer qua đời ngày 22/4/2016 tại quê hương ông - thành phố Born, Đức.

Dược mỹ phẩm Sebamed có đến hơn 120 nghiên cứu khoa học, được các bác sĩ da liễu, dược sĩ, nhà thuốc và người tiêu dùng lựa chọn. Từ năm 1971, sản phẩm của Sebamed có mặt trên 80 quốc gia. Triết lý của thương hiệu là “Khoa học cho một làn da khoẻ mạnh”.

Các dòng sản phẩm của Sebamed

Sebamed có nhiều dòng làm sạch và chăm sóc da cho cả gia đình gồm: Classic cleansing, Clear Face, Baby Sebamed, Anti-Aging, Anti-Dry, Sun Care và Visio... Tất cả đều có độ pH 5.5.

* Bảng so sánh lớp màng axit khỏe mạnh và bị phá hủy

Màng axit trên bề mặt da là hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, có pH tương thích là 5.5. Độ pH này sẽ giúp ngăn ngừa sự xâm nhập các tác nhân gây ô nhiễm, tiêu diệt vi khuẩn, là môi trường thuận lợi cho vi sinh vật tốt cho da phát triển mạnh và giúp da luôn cân bằng, khỏe mạnh. Nếu làn da không có độ pH5.5 cân bằng thì bề mặt da sẽ bị yếu hoặc bị phá hủy (>pH5.6), da sẽ có nhiều biểu hiện như khô, bong tróc, nhạy cảm, vi khuẩn xâm nhập dễ dàng. Tình trạng này gây ra các bệnh lý như mụn, chàm, viêm da cơ địa, lão hóa...

Thương hiệu dược mỹ phẩm từ Đức với pH chuẩn 5.5 chuyên hỗ trợ điều trị các bệnh lý về da như: vết chàm; viêm da cơ địa, viêm da dị ứng, da nhạy cảm, kích ứng; da mụn, viêm; rôm xảy, hăm tã; nấm, ngứa, bệnh vùng kín (dung dịch vệ sinh phụ nữ); nấm, ngứa da đầu (dầu gội trị gàu); cháy hoặc rám nắng (kem chống nắng vật lý)...

Dòng sản phẩm Sebamed chuyên dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, giúp da bé luôn mềm mại, phòng ngừa chàm, rôm xảy và các bệnh lý da.

(Nguồn: Sebamed)