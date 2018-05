Gái một con vóc dáng nóng bỏng nhờ tập gym

Lê An cười sảng khoái nhớ lại ngày tập chân và mông đầu tiên, sáng hôm sau thức dậy, chân và hông đau ê ẩm, chị phải bò, trườn cầu thang lên tầng trên. Phải mất gần 2 tuần cơ thể chị mới quen dần và bớt đau. Những cơn đau và sự mệt mỏi lúc tập luyện may mắn được ông xã chị thấu hiểu và xoa dịu.

Chiều từ 3 đến 4h30, tranh thủ giờ con trai đi học và sắp xếp xong công việc, chị An dành thời gian “mướt mồ hôi” nơi phòng tập, phấn đấu cho vóc dáng mà bản thân ao ước. Chị không giấu được hạnh phúc khi có chồng là huấn luyện viên, người lên thực đơn, lịch tập và động viên những lúc vợ tưởng chừng bỏ cuộc. Hai vợ chồng cùng chinh phục những mức tạ mới. Lúc chị cần người đỡ tạ kết thúc động tác hay nâng lên mức tạ mới để vượt ngưỡng, chồng chị luôn ở bên, hỗ trợ theo đúng nghĩa đen. Quãng thời gian tập luyện đã giúp tình cảm vợ chồng thêm khăng khít bởi trân trọng những nỗ lực của mỗi người để đẹp hơn trong mắt nhau. Những lúc thấy vợ tập tạ nặng, buổi tối về chồng ga lăng tranh thủ xuống bếp nấu ăn cho vợ nghỉ ngơi.

Ngay từ lúc bắt đầu tập chị An đã xác định mục đích là tăng cơ giảm mỡ cùng lúc dù điều này rất khó thực hiện. Chị siết chế độ tập và ăn uống rất kỹ, lúc đầu cơ thể mỏi mệt, muốn bỏ cuộc. Sau một tháng cố gắng thì cơ thể dần thay đổi theo hướng tích cực, săn chắc cơ giúp chị có động lực tiếp tục. Chị An tập 6 buổi trong tuần, mỗi buổi tập khoảng 1-1,5 tiếng. Mỗi ngày chị ăn 3 bữa chính và một số bữa phụ tùy theo mục đích cơ thể lúc đó. Chị ngủ ít nhất 7 tiếng để cơ có khả năng phục hồi tốt hơn.

Chị Lê An có thể nâng bạn cùng tập và tạ với tổng khối lượng 100 kg. Ảnh: A.L

Lịch tập luyện: Thứ hai tập vai, thứ ba rèn phần chân hoặc mông, thứ tư chú trọng tập lưng, thứ năm tập tay và thứ sáu tập mông hoặc chân, thứ bảy tập Cardio hoặc Abs để giảm mỡ, săn cơ. Chủ nhật chị nghỉ ngơi cho cơ bắp được phục hồi.

Chị An tự nhận mình may mắn khi có ông xã là huấn luyện viên gym nên theo sát vợ trong tập luyện và ăn uống. Chị nhanh chóng tiến bộ, cơ thể chuyển biến rõ sau 10 tháng tập, từ bà mẹ trẻ có vóc dáng bình thường, thậm chí hơi xồ xề, vòng mông xệ, không săn chắc thì hiện tại chị gọn gàng, cơ rõ nét, số đo vòng 3 tăng lên và mông cao, đầy đặn. Chị Lê An cao 1,60 m, nặng 56 kg với số đo 3 vòng 86-62-95 cm. Mục tiêu sắp của chị là hạ tỷ lệ mỡ cơ thể xuống còn 15%, tăng cơ, đặc biệt phần cơ mông. Bà mẹ trẻ đặt mục tiêu sở hữu vóc dáng đầy đặn, cơ bắp săn chắc thay vì giảm cân, theo đuổi thân hình mình hạc sương mai.

Ông xã Lê An là người đồng hành cùng cô trong tập luyện, cả hai sở hữu vóc dáng thu hút. Ảnh: A.L

Theo chị An, nữ giới muốn giảm mỡ thì chế độ dinh dưỡng quyết định hơn 70%. Tập luyện cũng hỗ trợ đốt mỡ nhưng không phải yếu tố quyết định. Chị chia sẻ, các bạn nữ muốn giảm mỡ thì phải chú tâm tới lượng và chất thức ăn bạn đưa vào trong ngày. Lê An yêu thích nhất ngày tập chân với các bài: Squat, Stiff legged deadlift, Glutes kickback và Hip Thurst giúp chị sở hữu đôi chân chắc khỏe và vòng 3 vuông cao.

Trên thực tế nhiều bạn gái e ngại gym bởi sợ vóc dáng bị to và đô sau khi tập. Theo kinh nghiệm của chị An, lo lắng này không cần thiết vì bản thân chị tập nặng, ăn uống như vận động viên song vẫn khó đạt được lượng cơ như mong đợi. Đặc trưng nữ giới với lượng testosteron tạo cơ bắp vốn hạn chế nên không thể đô hay cơ bắp như nam giới.

Vóc dáng bà mẹ trẻ chuyển biến theo thời gian, vòng 3 đầy đặn và vòng 2 săn chắc, nổi cơ bụng. Ảnh: A.L

Bà mẹ một con chú trọng vào nhóm thực phẩm giúp giảm mỡ, săn cơ và cung cấp năng lượng cho cơ thể luôn khỏe khoắn. Theo kinh nghiệm của chị cần ước chừng lượng protein, carb và fat để ăn chính xác với mục tiêu của cơ thể. Tinh bột tốt có thể tìm thấy ở Việt Nam là khoai lang, yến mạch, bánh mì đen… Protein có thể lấy từ gà, bò hoặc cá. Chất béo tốt nhất nên dùng dầu olive nếu chiên xào, các loại hạt như hạnh nhân, trái cây như quả bơ cũng là nguồn chất béo tốt. Rau xanh và trái cây góp phần rất quan trọng trong việc bổ sung chất xơ và vitamin cho cơ thể khỏe khoắn và mạnh mẽ. Sau tập và buổi sáng ngay khi ngủ dậy chị An bổ sung whey protein cho cơ thể.

Theo Lê An, các bạn nữ mới tập gym nên tìm hiểu về dinh dưỡng, cách ăn uống tối ưu cho bản thân mà không làm mất sức. Việc tìm cho mình một người bạn đã có kinh nghiệm tập gym rồi hoặc huấn luyện viên giỏi để học cách thực hiện cái bài tập như thế nào cho đúng để tránh chấn thương cũng rất quan trọng. Khi cơ thể đã quen với chế độ luyện tập và dinh dưỡng thì có thể tự lên giáo trình tập luyện và kế hoạch ăn uống riêng, phù hợp với bản thân.

Bà mẹ trẻ tập gym:

Mẹ trẻ tập gym khoe vóc dáng săn chắc

Khánh Ly