Giải mã lý do nữ sống thọ hơn nam

Các nhà khoa học thuộc viện Cell Health, New Jersey giải thích có 10 lý do phụ nữ có tuổi thọ trung bình cao hơn đàn ông như sau:

Ngay từ trước khi ra đời, thai nhi nam gặp khó khăn nhiều hơn thai nhi nữ

"Trong bào thai, bé trai chậm phát triển về thể chất hơn bé gái. Trẻ trai sơ sinh dễ tử vong hơn nếu bị sinh thiếu tháng do phổi và não bộ chưa phát triển. Ngay trong năm đầu đời, các bé trai có nguy cơ tử vong cao hơn bé gái và nguy cơ này tồn tại suốt cuộc đời người đàn ông", Sean Hagberg, Giám đốc Trung tâm khoa học thần kinh Rio Grande, Đại học New Mexico phát biểu trong báo cáo đăng trên tạp chí Medical Hypothesis.

Ảnh minh họa: Health.

Phái đẹp ít lao vào nguy hiểm hơn đàn ông

Chấn thương là nguyên nhân thứ ba gây tử vong ở nam giới, trong khi ở phụ nữ nguyên nhân này đứng hàng thứ sáu. Nghiên cứu cho thấy thùy trán của não (cơ quan có chức năng đối phó với rủi ro) ở nam giới phát triển chậm hơn nhiều so với nữ. Kết quả là đàn ông thường gặp nạn do rủi ro nhiều hơn.

Phụ nữ có trái tim khỏe hơn

Bệnh tim là "kẻ giết người" hàng đầu ở cả 2 phái, song thống kê cho thấy nam giới có nhiều khả năng mắc và chết vì bệnh tim ở tuổi 30 đến 40, còn ở phụ nữ căn bệnh này thường tiến triển muộn hơn 10 năm. Hơn nữa, cơ thể phụ nữ sản xuất ra estrogen (hormone sinh dục nữ) giúp cho động mạch hoạt động mạnh mẽ và linh hoạt hơn nên trái tim của họ khỏe hơn.

Hoạt động xã hội của nữ giới mạnh hơn

Phụ nữ sống thọ hơn do có sự tương tác với mọi người nhiều hơn nam giới. Điều này đã được chứng minh trong một nghiên cứu của trường Đại học Brigham Young. Theo đó những người có mối quan hệ xã hội vững chắc thì tỷ lệ tử vong thấp hơn 50% so với người bình thường.

Xu hướng trò chuyện nhiều hơn với bạn bè

Phụ nữ dễ mở lòng với mọi người hơn, điều này giúp họ giải quyết các vấn đề khó khăn trong cuộc sống, giải tỏa stress và tăng cường các mối quan hệ. Nam giới lại thường khó chia sẻ mọi chuyện, họ có xu hướng cố giữ những cảm xúc trong lòng, góp phần tạo thêm căng thẳng khiến họ chết sớm hơn.

Phụ nữ chăm sóc sức khỏe bản thân rất tốt

Theo một nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe, phụ nữ đến phòng khám nhiều hơn đàn ông 24% trong một năm, số lần đi đo lượng cholesterol cũng nhiều hơn 22%. Trong khi chỉ có 25% đàn ông không thường xuyên đi khám bác sĩ. Đàn ông thường có xu hướng giấu bệnh, họ coi thường các triệu chứng và lười đến gặp bác sĩ cho đến khi bệnh trở nên quá nặng.

Kích thước cơ thể đàn ông lớn hơn

Cơ thể lớn hơn không phải lúc nào cũng tốt vì nó tỷ lệ nghịch với tuổi thọ. Các nhà khoa học thuộc viện Cell Health, New Jersey cho biết. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Medical Hypothesis, trong một loài, với điều kiện sống tương tự nhau, các cá thể có kích thước cơ thể lớn hơn thường có xu hướng đoản thọ hơn. Điều này không chỉ đúng với con người mà với hầu hết các loài động vật bao gồm cả cá, côn trùng, động vật linh trưởng và chó.

Nhiễm sắc thể

Đàn ông có một cặp nhiễm sắc thể XY, trong khi phụ nữ có một cặp XX. Bao giờ hai nhiễm sắc thể X cũng tốt hơn một cặp XY. Về mặt sinh học, nữ có 2 nhiễm sắc thể X nên nếu có khiếm khuyết xảy ra thì họ vẫn còn một cái, điều đó cho phép các gene tốt thể hiện tính trội. Nếu một cậu bé được sinh ra với vấn đề trên nhiễm sắc thể X thì thường khó sống nổi. Chẳng hạn như khi cả 2 mắc hội chứng Alport (bệnh về gene) có liên quan tới nhiễm sắc thể X, phần lớn bệnh này là lành tính ở nữ, nhưng có thể gây ra suy thận ở nam giới.

Sự nhạy cảm với bệnh tật thấp hơn

Phụ nữ nổi trội hơn nam giới xét về mặt tác động sinh học. Cụ thể, so với nữ, tỷ lệ đàn ông tử vong do chấn thương, tự tử, ung thư đường hô hấp, bệnh gan mãn tính và bệnh tim mạch vành cao hơn. Một lý do khác khiến đàn ông sống không thọ bằng phụ nữ là ở hệ thống miễn dịch. Phụ nữ được sinh ra với telomere (phần cuối nhiễm sắc thể quy định tuổi đời của tế bào) dài hơn. Về cơ bản những telomere dài hơn thì các tế bào của hệ miễn dịch sẽ hoạt động lâu dài và khỏe mạnh hơn.

Tỷ lệ trao đổi chất thấp hơn

So với phụ nữ, khối lượng cơ bắp ở nam giới nhiều hơn, vì thế người đàn ông phải mất một lượng calo lớn hơn để duy trì hoạt động của cơ bắp. Tỷ lệ đốt cháy calo cao hơn cũng có nghĩa là các tế bào gốc bị đốt cháy nhanh hơn. Quá trình này giống như một chiếc xe chạy với tốc độ 90 km/h khởi hành cùng một chiếc khác chỉ 40 km/h, với lượng xăng trong bình là hữu hạn thì xe chạy tốc độ càng nhanh, khoảng thời gian đi được càng ngắn.

Dịu Dịu