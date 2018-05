30 phút tư vấn trực tuyến về thanh lọc cơ thể đúng cách

Tôi 43 tuổi, làm nhân viên văn phòng, người hơi béo. Tôi có xem qua mạng nói sáng dậy uống nước ấm pha chút mật ong và chanh để giảm cân cùng thanh lọc cơ thể, có đúng không? Tôi đã áp dụng một năm nay đều đặn hàng ngày mà không thấy có kết quả gì. Xin bác sĩ cho tôi lời khuyên.

Nguyễn Thị Xuân Mai, 43 tuổi, tổ 3 Phường Mỹ Đình quận Nam Từ Liêm

Việc bạn sử dụng phương pháp uống nước ấm pha chút mật ong và chanh để giảm cân và thanh lọc cơ thể hơn một năm mà không thấy giảm cân cũng không thấy khỏe lên là câu trả lời xác thực nhất về tính hiệu quả của phương pháp này. Thực ra phương pháp bạn đang áp dụng không khoa học, vì vậy mới không có kết quả.

Để giảm cân hiệu quả, bạn cần phối hợp các phương pháp như sau: Có chế độ ăn thấp năng lượng và ít chất béo hơn so với nhu cầu năng lượng hàng ngày, tăng cường tập luyện các môn thể dục thể thao làm tiêu hao năng lượng và phát triển khối cơ. Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng thêm một số thuốc hoặc thực phẩm chức năng nhằm ức chế hấp thu mỡ hoặc tăng ly giải mỡ đang dư thừa trong cơ thể mới hy vọng có thể giảm cân bền vững và tăng cường sức khỏe.

Bác sĩ cho em hỏi có thể thanh lọc cơ thể bằng cách nào và cách dùng ra sao ạ? Em cảm ơn!

đặng thị thục anh, 22 tuổi, đà nẵng

Thanh lọc cơ thể là một khái niệm khá phổ biến trong dân gian. Nếu hiểu theo cách thông thường là giúp cho cơ thể “nhẹ nhàng” hơn, hỗ trợ quá trình chuyển hóa các chất và thải bớt cặn bã của cơ thể. Về cơ bản, bạn có thể lựa chọn các phương án sau:

- Mỗi ngày uống đủ 2 lít nước đun sôi để nguội.

- Không nên ăn no vào bữa tối. Tốt nhất là chỉ ăn đến khi gần no.

- Trong một tuần có thể thay thế một bữa ăn đầy đủ 4 nhóm thực phẩm như thông thường bằng một khẩu phần chỉ sử dụng rau và 50% lượng chất bột đường so với thông thường.

- Ít nhất có 3 bữa trong tuần không ăn các loại đạm động vật (thịt và phủ tạng các lọai động vật, trứng) mà thay bằng đạm có nguồn gốc thực vật.

- Sử dụng một số loại nước ép trái cây như bưởi, chanh, cà rốt, dưa hấu, dưa gang, dâu tằm, việt quất…với khoảng 100 ml mỗi ngày.

Có nhiều công thức thanh lọc cơ thể bằng nước chanh đường kéo dài từ 9 đến 12 ngày. Xin hỏi cách này có tốt cho sức khỏe không? Xin bác sĩ hướng dẫn cách thanh lọc cơ thể để giảm cân khoa học và hiệu quả cho người làm việc văn phòng và tập thể dục 3 lần 30 phút trong một tuần. Cảm ơn bác.

Nguyen Anh, 40 tuổi, Q8, TpHCM

Đến nay chưa có bất cứ kết quả nghiên cứu nào chứng minh hiệu quả của việc sử dụng nước chanh đường kéo dài từ 9 đến 12 ngày có tác dụng thanh lọc cơ thể. Trong thực tế lâm sàng có nhiều trường hợp gặp nhiều biến cố về sức khỏe, thậm chí gây tử vong ngay tại Việt Nam khi áp dụng phương pháp này.

Khái niệm thanh lọc cơ thể thật ra không có trong các hướng dẫn điều trị lâm sàng để chăm sóc và nâng cao sức khỏe. Việc sử dụng phương pháp này kéo dài và thường xuyên có thể gây một số hậu quả như gây viêm loét dạ dày, tá tràng, gây rối loạn chuyển hóa, rối loạn điện giải, thậm chí có thể thúc đẩy xuất hiện các biến cố tim mạch như rối loạn nhịp tim ở những người có nguy cơ.

Thanh lọc cơ thể theo phương pháp trên có thể làm giảm cân nếu kèm theo nhịn ăn. Tuy nhiên việc giảm được cân nặng trong trường hợp này thật sự không bền vững và em sẽ tăng cân trở lại ngay sau khi ngưng áp dụng.

Thanh lọc cơ thể không phải là một biện pháp giảm cân. Để giảm cân thực sự hiệu quả, về nguyên tắc chúng ta phải giảm được lượng mỡ thừa trong cơ thể và tăng được khối cơ. Để đạt được mục tiêu này em cần phối hợp các phương pháp chính như sau: Có chế độ ăn thấp năng lượng và chất béo hơn so với nhu cầu năng lượng hàng ngày, tăng cường tập luyện các môn thể dục thể thao làm tiêu hao năng lượng và phát triển khối cơ. Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng thêm một số thuốc hoặc thực phẩm chức năng nhằm ức chế hấp thu mỡ hoặc tăng ly giải mỡ đang dư thừa trong cơ thể mới hy vọng có thể giảm cân bền vững và tăng cường sức khỏe.

Thưa bác sĩ, cháu nghe nói uống chanh rất tốt cho việc thanh lọc cơ thể, giúp đào thải chất độc và làm đẹp da. Cháu đã thực hiện phương pháp này, mỗi ngày uống một cốc nước chanh ấm trước khi ăn sáng và khoảng 2 lít nước chanh pha loãng thay nước lọc. Cháu uống như vậy đã đúng cách chưa, có nhiều quá không vì cháu sợ ảnh hưởng đến dạ dày. Rất mong nhận được câu trả lời của bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ!

Lê Thị Hồng Phượng, 27 tuổi, vĩnh yên - vĩnh phúc

Mỗi ngày em uống 2 lít nước và chỉ cần như thế là đã thanh lọc cơ thể hiệu quả rồi. Việc em uống 2 lít nước chanh pha loãng thay nước lọc vừa không cần thiết vừa dễ gây hại cho niêm mạc đường tiêu hóa, không chỉ ở dạ dày mà còn cả ở thực quản và ruột. Những tổn thương này nếu kéo dài có thể là xuất phát điểm cho các tình trạng viêm mãn, rối loạn hấp thu, thậm chí gây ung thư ở đường tiêu hóa. Ngoài ra, uống nước chanh thay nước lọc còn ảnh hưởng xấu tới quá trình chuyển hóa các chất dinh dưỡng.

Nếu cháu dừng lại ở việc uống mỗi ngày một cốc nước chanh ấm sẽ tốt vì cung cấp thêm vitamin C cho cơ thể. Cháu cần lưu ý uống nước chanh khi bụng no chứ đừng uống lúc đói, như thế là để bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Em năm nay 37 tuổi, vừa sinh con xong. Em đang thanh lọc cơ thể bằng uống chanh và giấm với mật ong để giảm cân. Em uống được một tháng, giảm 2kg nhưng lại bị đau dạ dày. Em không uống nữa thì lại tăng cân lên. Bác sĩ cho em hỏi là có nên tiếp tục uống chanh và mật ông pha giấm không?

Nguyễn Thủy, 37 tuổi, Quận 10

Nếu áp dụng một phương pháp giảm cân mà lại gây hại cho sức khỏe như em đang trải qua thì đó không thể là phương pháp tốt. Em nên chấm dứt ngay việc uống nước chanh, giấm dù có pha với mật ong hay không để giảm cân. Việc uống nước chanh giấm như em còn tác động làm cho sữa mẹ có vị chua, mùi lạ khiến bé bỏ bú. Bé không được nuôi bằng sữa mẹ là một thiệt thòi rất lớn cho cả mẹ và con, điều này thực sự không tốt.

Muốn phục hồi thể trạng sau khi sinh, có nhiều giải pháp khoa học và hiệu quả như: Có chế độ ăn kiêng với mức năng lượng, chất béo thấp hơn so với mức em đang ăn hàng ngày 20%; tập luyện các môn thể dục thể thao làm tiêu hao năng lượng như đi bộ, bơi, dưỡng sinh…mỗi ngày từ 45 đến 60 phút. Em nên cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, đây là một giải pháp giảm cân hiệu quả nhất.

Xin hỏi bác sĩ làm thế nào để thanh lọc cơ thể đúng cách? Khi nào chúng ta cần đặc biệt chú ý đến vấn đề thanh lọc cơ thể? Thanh lọc có đồng nghĩa với giảm cân không? Làm thế nào để giảm cân bằng cách thanh lọc cơ thể?

Phạm Thị Kiều, 33 tuổi, 30 Điện Biên Phủ -P.7- T.P Tuy Hòa - Phú Yên

Hiện nay không có phương pháp điều trị giảm cân nào áp dụng khái niệm “thanh lọc cơ thể”. Cần phải điều trị giảm cân khi cơ thể có tình trạng thừa cân hoặc béo phì. Đó là tình trạng tích tụ mỡ bất thường và quá mức tại các mô mỡ và các tổ chức khác trong cơ thể, dẫn đến những biến chứng có hại cho sức khỏe.

Trong cơ thể có 2 loại mỡ chính là mỡ trắng và mỡ nâu. Mỡ trắng chiếm 93-97% tổng lượng mỡ. Mỡ nâu chiếm 3-7%. Mỡ trắng là nơi tích lũy năng lượng dư thừa dưới dạng chất béo, trong khi mỡ nâu lại tiêu hao năng lượng.

Mỡ trắng có từ 10 đến 30 tỷ tế bào, hình cầu, có khả năng phình to lên gấp 20 lần so với kích cỡ ban đầu. Nếu cơ thể chúng ta được cung cấp dư thừa năng lượng thì năng lượng đó này sẽ chuyển hóa thành các hạt lipid (giọt mỡ) nằm trong tế bào mỡ trắng. Khi tế bào mỡ trắng phình to dần sẽ ra gây béo phì. Biểu hiện bên ngoài là các ngấn mỡ bắt đầu xuất hiện ở các nơi mô cơ thể lỏng lẻo: nội tạng, bụng, đùi, cổ...

Để giảm béo phì, nguyên tắc đầu tiên là phải giảm được kích cỡ của các tế bào mỡ trắng, thông qua quá trình ly giải các giọt mỡ chứa trong tế bào mỡ trắng. Một số nghiên cứu khoa học đã chứng minh các hoạt chất như Benlaunja, Mangastin có thể có tác động trong quá trình ly giải mỡ, hỗ trợ giảm cân một cách bền vững.

Về cơ bản, muốn giảm cân hiệu quả và bền vững trong khi vẫn duy trì được nét đẹp của da, tóc, cơ khớp, em cần phối hợp 3 nguyên tắc: Dinh dưỡng, tập luyện và sử dụng một số sản phẩm hỗ trợ giảm cân trong trường hợp có chỉ định.

Tôi đã 65 tuổi, bị béo phì nhiều năm, đi đứng khó khăn. Tôi muốn giảm cân để giữ sức khỏe. Hiện tôi uống bí đao có hại không?

trần thị bé thanh, 65 tuổi, angiang

Béo phì là tình trạng dư thừa mỡ trong cơ thể. Béo phì không chỉ làm hạn chế đi lại mà còn gây nhiều tác hại xấu cho sức khỏe như rối looạn chuyển hóa đường dẫn đến đái tháo đường; rối loạn chuyển hóa mỡ dẫn đến gan nhiễm mỡ, xưa vữa động mạch, gan nhiễm mỡ; tăng huyết áp dẫn đến tai biến mạch máu não, suy tim, suy giảm trí nhớ; tổn thương xương khớp và một số bệnh ung thư.

Để giảm cân, về nguyên tắc, chúng ta cần phải làm giảm được lượng mỡ thừa trong cơ thể. Do đó chị cần áp dụng cùng lúc các phương pháp khoa học như sau:

- Có chế độ ăn kiêng với mức năng lượng, chất béo, chất đạm động vật thấp hơn so với mức chị đang ăn hàng ngày ít nhất 20 đến 30%.

- Tập luyện các môn thể dục thể thao làm tiêu hao năng lượng như đi bộ, bơi, dưỡng sinh…mỗi ngày từ 45 đến 60 phút.

- Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ giảm cân bằng cách tăng ly giải mỡ đang dư thừa trong cơ thể. Một số nghiên cứu khoa học đã chứng minh các hoạt chất như Benlaunja, Mangastin có thể có tác động trong quá trình ly giải mỡ, hỗ trợ giảm cân một cách bền vững.

Vì hiện nay chị đang đi lại rất khó khăn cho nên khi bắt đầu tập luyện, có thể chọn tập mỗi lần tối thiểu 10 phút và tăng dần thời gian cũng như cường độ tập luyện. Để có thể xây dựng thực đơn giảm cân phù hợp, chị không nên tự ý áp dụng phương pháp nào mà nên liên hệ khám ở các bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng để được tư vấn cụ thể.

Tôi đã điều trị k trực tràng được 7 tháng. Xin hỏi tôi phải ăng uống, kiêng gì để sức khỏe tốt?

mai huu nhue, 52 tuổi, tam kỳ quảng nam

Không rõ anh có phải phẫu thuật trực tràng không vì nếu phải phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo thì chế độ ăn sẽ có một số chi tiết kỹ thuật khác. Về mặt cơ bản, anh cần chú ý một số chi tiết về dinh dưỡng như sau:

- Phải ăn đầy đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng. Tuyệt đối không được kiêng khem, nhịn ăn, ăn ít. Trong thực tế lâm sàng, chúng tôi từng gặp nhiều trường hợp bệnh nhân sau điều trị ung thư có quan điểm không nên ăn nhiều, thậm chí nhịn đói, chỉ ăn gạo lức, chỉ ăn rau để các tế bào ung thư bị “chết đói”. Đây là một quan niệm rất sai lầm. Nếu không cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ không đủ sức để chống lại các tế bào ung thư và phục hồi sức khỏe sau khi áp dụng các phương pháp điều trị như hóa trị, xạ trị, phẫu thuật.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh nếu bệnh nhân ung thư được nuôi ăn sớm, nuôi ăn tốt với mức năng lượng cao sẽ mau lành bệnh, giảm nguy cơ di căn, tái phát, nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Anh nên ăn ngày 3 bữa chính và một đến hai bữa phụ: Các bữa ăn chính cần đầy đủ các nhóm thực phẩm: Chất đạm (ưu tiên chọn cá, đậu hũ, tôm, thịt gà, thịt heo), chất béo (chỉ sử dụng dầu thực vật, không ăn các loại mỡ động vật), chất bột đường (nên ăn gạo lức, gạo xát dối), rau (chọn các loại rau có lá, bông cải xanh, trắng, bắp cải, cà rốt, bí đỏ…), trái cây (nên ưu tiên chọn các trái cây họ cam bưởi như bưởi, cam, quýt, thanh long, dưa hấu…). Bữa phụ anh nên dùng sữa chua, sữa giàu năng lượng như Enplus, Sure Prevent, Prosure.

- Các thực phẩm anh nên hạn chế ăn: Tim, gan, cật, lòng, óc, da của gia súc gia cầm, các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt heo, bơ, tuyệt đối không uống bia rượu, không hút thuốc lá, thuốc lào.

Nên uống nhiều nước ít nhất 2 lít một ngày. Thức ăn nên nấu mềm, không ăn sống, tái.

