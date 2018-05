8/3 rực rỡ với O.P.I

Màu xanh Emerald: Màu sơn móng đang “làm mưa gió” trên các sàn diễn thời trang sẽ là lựa chọn hàng đầu cho bạn. “Jade is the new black” của O.P.I có thể giúp bạn thu hút mọi ánh nhìn trong ngày đặc biệt này. Bạn có thể diện với một chiếc đầm cùng tông Emerald để có vẻ ngoài ấn tượng hơn. Bạn cũng nên cắt da cho móng thật sạch và dưỡng da khu vực này đều đặn với bộ sản phẩm Manicure Scrub, Manicure Butter của O.P.I trước.

Màu đỏ Oxblood: Đỏ sang trọng nhưng vẫn rất quyến rũ cho vẻ ngoài ấn tượng hơn. Màu đỏ Oxblood vẫn chứng tỏ sức hút của mình đối với những fan hâm mộ thời trang. Bạn có thể tìm thấy những màu sơn đỏ Oxblood tại O.P.I, chẳng hạn như “Can you tapas this?” hoặc “Bastille My Heart”. Một lưu ý nhỏ là để màu sơn thêm phần rực rỡ, bạn nên dùng thêm một lớp sơn bóng O.P.I Top Coat.

Màu nude: Bên cạnh những màu sắc rực rỡ, màu nude, hoặc màu trong vẫn luôn có chỗ đứng của mình. Với những bạn gái có tính cách dịu dàng, sơn móng màu nude đơn giản sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Nhưng để làm nổi bật đôi bàn tay xinh, bạn có thể áp dụng thêm kiểu sơn đầu móng. Lựa chọn dành cho bạn là các màu sơn “Dulce de Leche”, “Hopelessly in Love”, “Miso Happy With This Color”, “Tickle My France-y”.

O.P.I Việt Nam có nhiều quà tặng hấp dẫn như gương trang điểm, móc khóa thời trang, voucher dịch vụ O.P.I trong tháng 3 này… Chi tiết liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng 08-3521 0887 – 303.

Hệ thống salon và shop của O.P.I

TP HCM:

- Salon O.P.I 253A-B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, ĐT: (08) 2243 0562

- Salon O.P.I 45 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, ĐT: (08) 2211 4956

- Parkson Flemington 184 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, ĐT: (08) 2248 8455

- Shop O.P.I 62 Nguyễn Huy Tự, quận 1, ĐT: (08) 6275 4426

Hà Nội: TTTM C.T - Hapro 19-21 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, ĐT: (04) 2246 8388

(Nguồn: O.P.I)