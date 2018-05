Bí quyết không tăng cân của kiện tướng dance sport Mỹ An

Thân Thúy Hà ăn các loại hạt thay cơm để giữ dáng / Tuyệt chiêu 'ăn ngược' để giữ vóc dáng đẹp của diễn viên Kim Phượng

Khi còn ở đội tuyển dance sport TP HCM, vận động viên Mỹ An phải tập luyện 7 đến 8 tiếng cho mỗi ngày. Hiện tại, tuy không còn đi theo con đường thể thao chuyên nghiệp nữa, Mỹ An vẫn luôn dành 2 đến 3 buổi trong tuần để tập luyện dance sport. Môn thể dục cô gái 19 tuổi này đang theo đuổi là chạy bộ và các bài tập về cơ bụng. Bên cạnh việc thường xuyên tập luyện thể dục, Mỹ An có một chế độ ăn uống thoải mái nhưng vẫn theo những nguyên tắc do cô tự áp đặt để duy trì vóc dáng cân đối.

Mỹ An chạy bộ hàng ngày. Ảnh: M.A.

Buổi sáng kiện tướng này ăn những món yêu thích như nui, hủ tiếu, bún, phở…trước khi đi học. Tuy nhiên, túi xách của cô luôn có trái cây để ăn vào lúc 10h. Tùy theo mùa mà Mỹ An dùng các loại trái cây khác nhau như nhãn, táo, mận, cam, xoài…

Cô cho biết: “Ăn trái cây vào khoảng giữa buổi sáng giúp tôi tỉnh táo và bổ sung năng lượng cho cơ thể. Sau đó tôi uống nước hạt é hoặc nước cam tươi tự làm ở nhà và mang theo”.

Nữ kiện tướng dance sport trong bài thi "Thử thách cùng bước nhảy" năm 2013. A3nh: M.A.

Trưa và tối, cô vẫn ăn uống bình thường, song lượng cơm rất ít. Mỹ An cho rằng càng hạn chế lượng tinh bột đưa vào trong cơ thể càng tốt. Bù lại, cô cố gắng ăn thật nhiều rau, sau bữa cơm còn ăn bơ hoặc uống nước rau má.

Cô gái tuổi tên tiết lộ: "Từ 18h trở đi tôi không ăn uống bất cứ thứ gì khác vì ăn uống vào buổi tối rất dễ bị tăng cân". Mỹ An thú thật, nhiều khi bạn bè rủ rê đi ăn vặt cũng thích lắm, nhưng phải tự đặt ra nguyên tắc không ăn buổi tối dần dần rồi quen.

“Làm gì thì làm nhưng phải siêng tập thể dục. Nếu bạn không có thời gian tập nhiều thì chí ít cũng phải đi lại, thực hiện một số động tác thể dục hoặc đi bộ vài vòng để giúp cơ thể vận động. Không có sự vận động thì dù có giảm cân giúp ta thon gọn đi nữa thì cơ thể cũng sẽ yếu ớt, thiếu sức sống”, nữ kiện tướng dance sport khuyên.

Mỹ An tại phòng tập Nhà thi đấu Rạch Miễu hôm 11/7. Ảnh: A.N.

Hoàng Mỹ An giành huy chương vàng và được phong cấp kiện tướng môn dance sport tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2010, khi cô mới 14 tuổi. Năm 2013, Mỹ An đoạt ngôi á quân cuộc thi “Thử thách cùng bước nhảy”. Cô cao 1,65 m, nặng 49 kg với số đo 3 vòng là 83-62-93 cm.

An Nguyên