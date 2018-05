Chăm sóc da bằng dầu dừa

Nước dừa giúp ổn định lượng đường, giảm cholesterol, chống lão hóa, phục hồi vết thương, thay thế dịch truyền trong trường hợp khẩn cấp nhờ có thành phần giống huyết tương của người và thích hợp cho tất cả các nhóm máu. Đối với người châu Á, dừa hỗ trợ hệ miễn dịch, kháng khuẩn, kháng nấm, chống virus và là thuốc kháng sinh tự nhiên. Ngày nay, nhiều công trình nghiên cứu đã khám phá ra các công dụng chữa bệnh của nó.

Được xem là thực phẩm quý, các sản phẩm từ dừa bao gồm: nước dừa, dầu dừa, cùi dừa , mỗi loại đều có tác dụng tốt cho sức khỏe.

Dầu dừa là loại dầu ăn tốt và an toàn cho nấu ăn. Không giống các loại dầu ăn thường ngày chúng ta vẫn dùng, dầu dừa không chứa các acid béo nguy hiểm làm tăng lượng cholesteron, làm tắc các động mạch, làm da bị nhão và nhăn nheo. Công dụng chống lão hóa sẽ giúp tạo ra các tế bào mạnh khỏe và tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh.

Phòng ngừa và hạn chế rạn da.

Tanamera được sản xuất từ dừa sáp, theo công nghệ ép lạnh, có thành phần phân tử nhỏ giúp thấm vào da nhanh chóng, không để lại lớp bóng nhờn, mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu. Sản phẩm là sự lựa chọn của các mẹ bầu để phòng ngừa và hạn chế rạn da.

Xóa nếp nhăn cho làn da và mái tóc mượt mà.

Dầu dừa Tanamera có công dụng: dưỡng da; giúp giảm thâm quầng mắt và nếp nhăn; giảm và ngăn ngừa rạn da; giảm các vấn đề về da như ngứa do côn trùng cắn, mụn, bệnh vảy nến, viêm da và da bị chàm; làm lành da bị cháy nắng; giúp tái tạo chân tóc, ngăn rụng tóc; giảm nguy cơ sẹo vĩnh viễn do phỏng; làm son dưỡng môi; giúp da đầu em bé mềm và giảm cứt trâu; giảm đỏ do hăm tã ở trẻ; giúp bảo vệ vết thương khỏi bụi bẩn và mau lành; chất bôi trơn, xóa nếp nhăn, cho làn da và mái tóc mượt mà.

Dầu dừa nguyên chất (Virgin Coconut Oil) chai 100 ml có giá 400.000 đồng.

Nhà sản xuất: Tanamera Malaysia

Nhà phân phối tại Việt Nam: Công ty TNHH Quốc Hưng

178A Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Phú Nhuận, TP HCM. Tel: (08) 399 71305;

Website: http://www.tanamera.com.vn/; http://www.sausinh.com/.

(Nguồn: Công ty TNHH Quốc Hưng)

