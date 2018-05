Chống nắng cho da bằng đường uống

Những hạn chế khi thoa kem chống nắng:

- Khoảng 20% người sử dụng kem chống nắng bị tác dụng phụ, đa số là ngứa, rát ở vùng mặt, cổ, cảm giác cay ở mắt (có thể gặp sau khi thoa kem nhiều giờ, đặc biệt khi đổ mồ hôi).

- Dị ứng: dễ thấy nhất là viêm da tiếp xúc như sưng, đỏ, ngứa…Ngoài ra còn có viêm da tiếp xúc dị ứng, kích ứng gặp ở một số bệnh nhân dương tính khi làm patch test.

- Có thể làm phát sinh hay nặng hơn mụn trứng cá.

- Không bôi đủ lượng kem cần thiết (2mg mỗi cm2) vì lý do thẩm mỹ: gây bóng, nhờn, màu trắng đục…

- Phải bôi lặp lại sau mỗi 2-3 giờ.

- Chỉ bảo vệ được vùng da có thoa kem

- Không thể hiện tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của UVA, do đó che giấu tác hại tiềm tàng của UVA.

Để đáp ứng nhu cầu chống nắng cho nhiều người, ông Fitzpatrick - một giáo sư đầu ngành về da liễu trên thế giới, đã phối hợp cùng các nhà khoa học tại trường Đaih học Y khoa Havard - Mỹ tìm tòi, nghiên cứu và phát triển nên một phương pháp chống nắng mới, tiện lợi hơn và phòng tránh được các điểm hạn chế của kem chống nắng. Sau 12 năm nghiên cứu, viên uống chống nắng toàn thân Heliocare Oral đã có mặt trên thị trường thế giới vào năm 2002.

Thành phần: Polypodium leucotomos extraction (PLE) 240mg

Dạng bào chế: viên nang

Cơ chế tác dụng:

- Tia UVB tác động lên ADN, thông qua việc kích thích phản ứng Thymin dimer, làm tổn thương ADN. ADN bị biến đổi sẽ gây ra phản ứng viêm, đỏ da và rám nắng do melanin được sản sinh quá mức và lắng đọng. PLE có tác dụng ức chế phản ứng Thymin dimer, từ đó bảo vệ ADN khỏi bị thương tổn.

- Tia UVA làm sản sinh gốc oxy tự do. Gốc oxy tự do sẽ tác động lên màng tế bào gây tổn thương chúng và ADN, kết quả sinh ra tình trạng tăng sắc tố (nám) do melanin lắng đọng và lão hóa da. PLE có khả năng bắt giữ gần 60% gốc oxy tự do, bảo vệ màng tế bào và AND khỏi thương tổn.

- Tia UV còn làm tăng hoạt hóa MMPs và phá hủy fibroblasts, làm thoái hóa collagen và ức chế quá trình tăng sinh chất nền cho da. PLE có tác dụng giảm MMPs và bảo tồn fibroblasts. Do đó, PLE có tác dụng bảo tồn cấu trúc da.

Công dụng: Viên uống chống nắng Heliocare Oral có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại do tia tử ngoại, chống oxy hóa, bảo vệ miễn dịch và da khỏi nám, sạm da, ngăn ngừa ung thư da, lão hóa da. Sản phẩm Tiện lợi và an toàn để sử dụng mỗi ngày, không gây tương tác thuốc, không gây tăng cân và không tác dụng phụ.

Tiện ích:

- An toàn, dung nạp tốt, không gây độc cấp tính và mạn tính;

- Không gây tương tác thuốc, không gây tác dụng phụ;

- Thích hợp khi sử dụng cho những người có da nhạy cảm, mụn, dị ứng với kem chống nắng; đang điều trị các thủ thuật thẩm mỹ chăm sóc da (IPL, laser, peel..) hoặc các liệu pháp miễn dịch (ung thư, implant…); hoạt động dã ngoại, bơi lội, tắm biển hoặc nam giới, vận động viên thể thao.

Liều dùng:

- Chống nắng bình thường: 2 viên mỗi ngày, chia 2 lần.

- Chống nắng tăng cường (tắm biển, picnic hoặc đang trị liệu với các thủ thuật chăm sóc da): 4 viên chia 2 lần mỗi ngày

- Ngăn ngừa lão hóa: một viên mỗi ngày

- Uống trước khi ra nắng 30 phút, nên uống lúc 9h sáng và 12 giờ trưa.

- Không khuyến cáo cho phụ nữ có thai và cho con bú

