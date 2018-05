Cùng chuyên gia giải mã những lầm tưởng về rạn da

Muốn cải thiện thành công những vết rạn, chúng ta cần hiểu đúng và đủ về rạn da. Theo tư vấn của bác sĩ Huỳnh Thị Trong, Trưởng khoa sản, Bệnh viện An Sinh, TP HCM, có thể thấy rạn da không phải là một vấn đề quá nan giải.

Tâm lý phái đẹp nói chung đều cảm thấy hoang mang, mất tự tin khi trên da xuất hiện những vết rạn xấu xí. Đa số phụ nữ đều “ngộ nhận” rạn da là một dấu hiệu bệnh lý. Nhiều mẹ bầu khi thấy xuất hiện những lằn đỏ ở bụng và đùi đã lo lắng vì cho rằng đây là bệnh, có ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé. Những cô gái trẻ dù chưa mang thai nhưng bị rạn da cũng lầm tưởng rạn da là biểu hiện của một loại bệnh, thậm chí xem như “bệnh di truyền” vì có mẹ hoặc chị cũng bị rạn da.

Rạn da không phải là bệnh mà là một biểu hiện tự nhiên trong quá trình phát triển cơ thể.

Đáp lại những trăn trở này, bác sĩ Huỳnh Thị Trong cho biết: "Rạn da không phải là bệnh như nhiều người lầm tưởng mà chỉ là một biểu hiện tự nhiên trong quá trình phát triển của cơ thể. Các vết rạn xuất hiện khi da bị căng giãn quá mức khiến cho sự kết nối giữa các bó collagen và các sợi đàn hồi dưới da bị đứt gãy, tạo ra các vết rạn. Đáng chú ý là rạn da không chỉ xuất hiện đối với phụ nữ mang thai mà còn 'quấy rầy' thanh thiếu niên ở độ tuổi dậy thì, thậm chí là nam giới trong quá trình luyện tập thể hình".

Nhiều chị em phụ nữ vì e sợ tình trạng rạn da làm mất thẩm mỹ, nên muốn tìm kiếm biện pháp ngăn ngừa để giữ gìn làn da trong và sau khi sinh. Tuy nhiên, theo bác sĩ Huỳnh Thị Trọng: "Rạn da là một biểu hiện tự nhiên trong quá trình phát triển cơ thể, do da không co giãn kịp thời làm các bó sợi collagen và sợi đàn hồi dưới da đứt gãy, hình thành các vết rạn. Không có biện pháp nào ngăn ngừa rạn da tuyệt đối mà chỉ có thể giảm bớt các nguy cơ phát triển của các vết rạn bằng cách thực hiện lối sinh hoạt đều đặn, lành mạnh để cung cấp đủ độ ẩm, giúp duy trì độ co giãn của làn da".

Rạn da không thể biến mất hoàn toàn, nhưng vẫn có thể cải thiện được.

Với những chị em đã phải “chung sống” với các vết rạn, nỗi lo rạn da không thể được cải thiện lại là một nỗi niềm khác. Nhiều phụ nữ sau sinh đã chờ đợi những vết rạn sẽ tự động biến mất, sau đó càng thất vọng và mất tự tin hơn khi những vết rạn vẫn “kiên trì” ở lại, khiến họ phải từ bỏ những bộ trang phục yêu thích như váy ngắn, quần short.

Hiểu được những lo lắng này của phái đẹp, bác sĩ Huỳnh Thị Trong tiếp tục chia sẻ: "Trên thực tế, rạn da tuy không thể biến mất hoàn toàn nhưng vẫn có thể được cải thiện để duy trì thẩm mỹ cho làn da bằng cách làm cải thiện màu sắc và thu nhỏ các vết rạn. Ngày nay với sự tiến bộ của ngành dược mỹ phẩm, việc cải thiện rạn da là có thể. Theo những nghiên cứu mới cho thấy, các thành phần thiên nhiên như chiết xuất rau má, dầu hạnh nhân và bơ hạt mỡ không gây kích ứng trong quá trình cải thiện các vết rạn. Phái đẹp có thể tìm mua các sản phẩm uy tín với các thành phần này để giúp tái tạo collagen, gia tăng độ đàn hồi cho da, giúp cải thiện màu sắc và thu nhỏ vết rạn.

Bác sĩ Huỳnh Thị Trọng, Bệnh viện An Sinh, TP HCM.

Hiện, trên thị trường có rất nhiều loại kem cải thiện rạn da được bán rộng rãi. Bác sĩ Huỳnh Thị Trọng khuyên các bạn nữ cần lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, uy tín và có các thành phần thiên nhiên để đảm bảo an toàn.

Kiên nhẫn cũng là một yếu tố quan trọng để điều trị rạn da. Trong thời gian đầu mới xuất hiện, vết rạn có màu hồng hoặc tím, đây là lúc thích hợp để sử dụng sản phẩm cải thiện rạn da vì sẽ có được kết quả nhanh và tố. Sau một thời gian dài, khoảng 2 năm thì các vết rạn sẽ chuyển sang giai đoạn trưởng thành, có màu trắng sáng hoặc bạc, lúc này thời gian sử dụng biện pháp cải thiện cũng sẽ lâu hơn, đòi hỏi sự kiên trì.

Kem cải thiện rạn da Gly Derm đến từ Pháp, với phức hợp Tri - Derm gồm chiết xuất rau má, dầu hạnh nhân và bơ hạt mỡ, giúp tái tạo collagen và gia tăng độ đàn hồi cho làn da; từ đó làm sáng màu và giảm kích thước các vết rạn. Để được tư vấn trực tiếp về rạn da, liên hệ hotline: 1800 -545474 (miễn phí) hoặc gửi email tới: chamsockhachhang@menariniapac.com Gly Derm được phân phối tại các hiệu thuốc trên toàn quốc hoặc mua online tại Evashop.com.vn.

(Nguồn: Gly Derm)