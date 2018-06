Đàn ông châu Á ngày càng thích trang điểm

Nam ca sĩ và chuyện trang điểm / Kiểu trang điểm khiến nam giới sợ hãi

Nghiên cứu đến từ tập đoàn Euromonitor International (tập đoàn nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới) cho hay, đàn ông Hàn Quốc dành khoảng 900 triệu USD mỗi năm cho các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Con số này chiếm hơn một phần năm tổng số toàn cầu.

Kim Jae Young, nam thanh niên đến từ Hàn Quốc, cho biết: “Bạn bè của tôi thường dùng bốn đến năm sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Một vài người còn kẻ mắt và chuốt mascara. Tôi nghĩ việc đàn ông quan tâm và ưa dùng mỹ phẩm ngày càng phổ biến”.

Không chỉ ở Hàn Quốc - quốc gia hàng đầu trong ngành công nghiệp mỹ phẩm, đối với nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, việc đàn ông đánh phấn tô son đang dần trở nên quen thuộc.

Hình ảnh đàn ông trang điểm không còn xa lạ ở châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc.

Yeti Gong, giám đốc marketing của Amore Pacific - hãng mỹ phẩm nổi tiếng Hàn Quốc, cho biết: “Thị trường mỹ phẩm trong nước hiện nay tăng trưởng gần 15% mỗi năm. Khi mỹ phẩm dành cho nam giới tiếp tục phát triển ở châu Á, tỷ lệ tăng tưởng trên toàn khu vực mong đợi đạt được con số tương tự như ở thị trường Hàn Quốc”.

Một trong những lý do khiến thị trường mỹ phẩm nam giới Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung phát triển, được cho là có công lớn của trào lưu K-pop. Chưa bao giờ, hình ảnh những ban nhạc xứ kim chi lại làm mưa làm gió khắp châu Á như hiện nay. Phong cách thời trang, những màn vũ đạo hút mắt, giọng hát dễ thương của các boy bands không chỉ khiến các cô gái trẻ "phát điên" mà còn trở thành hình mẫu cho không ít bạn nam. Việc sử dụng mỹ phẩm để có làn da "búng ra sữa" giống các thần tượng nam K-pop dần trở thành một việc không còn xa lạ với con trai châu Á. Những hãng sản xuất mỹ phẩm Hàn Quốc xuất phát từ việc nghiên cứu, nắm bắt trào lưu này để đưa ra các chiến lược và đã giành chiến thắng trên thị trường mỹ phẩm dành cho nam giới ở khu vực.

Trào lưu K-pop trực tiếp và gián tiếp góp phần vào việc tiêu thụ mỹ phẩm ở Hàn Quốc và châu Á. Trong ảnh là nhóm SHINee (trên) và SS501 (dưới).

Tuy nhiên, sự phát triển của K-pop không phải là lý do duy nhất mang đến sự tăng trưởng cho thị trường mỹ phẩm nam giới ở châu Á. Alex Gun, một stylist ở Kuala Lumpur, Malaysia cho biết, các sản phẩm tự sản xuất trong khu vực thường được nghiên cứu để phù hợp với làn da châu Á. Bởi thế, những dòng sản phẩm này cũng được các bạn trai ưa chuộng hơn, khiến thị trường mỹ phẩm khu vực có cơ hội phát triển. Alex Gun nói: "So với mỹ phẩm châu Á, các sản phẩm của phương Tây thường dầy hơn sau khi đánh lên mặt. Đó là lý do tôi thích dùng các thương hiệu châu Á”.

Pitak Lamsamang, một khách hàng nam của các hãng mỹ phẩm, cho biết: “Tôi không để ý lắm đến các quảng cáo mà thường quan tâm tới bản thân sản phẩm và xem nó có phù hợp với mình hay không”.

Các hãng mỹ phẩm tiết lộ, nam giới sử dụng nhiều nhất các sản phẩm chăm sóc da. Ngoài ra, kem, phấn, son cũng là những vật dụng được nhiều chàng trai "chọn bỏ giỏ" khi tới các trung tâm mua sắm.

Song Ngư