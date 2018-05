Đẹp từ bên trong với sữa ong chúa Royal Collagen Boomerang

Sữa ong chúa là chất dinh dưỡng đặc biệt được thu thập từ mật hoa, chất đạm và nhiều sinh tố bởi những con ong thợ cùng với tuyến họng của nó tạo thành. Hỗn dược này là nguồn thức ăn của ong chúa nên được gọi là sữa ong chúa. Và đây cũng là thức ăn giúp con ong chúa sống lâu hơn những con ong thợ đến 40 lần. (Vì được ăn thức ăn đặc biệt này suốt đời nên tuổi thọ trung bình của con ong chúa là từ 6 đến 7 năm, trong khi đó ong thợ chỉ được ăn thức ăn này trong 3 ngày sau khi nở nên tuổi thọ chỉ được từ 4 đến 6 tuần).

Sữa ong chúa là sản phẩm truyền thống lâu đời được người xưa tin dùng như một loại thực phẩm bổ sung giúp cơ thể khỏe và làn da đẹp.

Sản phẩm này chứa những chất dinh dưỡng gồm 22 Amino acids cần thiết cho hoạt động của cơ thể và nhiều hàm lượng sinh tố quan trọng như B1, B2 (riboflavin), niacin, B5 (pantothenic acid), B6, biotin, folic acid, B12, inositol, và choline. Ngoài ra, sữa ong chúa còn chứa một số lượng vitamin A, C, D, và E cùng những khoáng chất như canxi, đồng, chất sắt, photpho, kali, silic, lưu huỳnh, hầu hết là những chất dinh dưỡng cần thiết.

Công dụng đặc biệt của Sữa ong chúa Royal Collagen Boomerang:

Giúp tăng quá trình trao đổi chất nhờ đó cơ thể trẻ lâu, làn da mềm mại, tươi trẻ, xóa bỏ nếp nhăn, duy trì sắc đẹp.

Giúp bảo vệ sức khỏe, chống sự già nua, nâng cao tuổi thọ.

Phục hồi những tế bào da bị tổn thương do hóa chất, tia xạ, tia cực tím gây ra. Giúp da chống mụn, tiêu mụn, chống viêm da nhờ chất kháng sinh tự nhiên (anti-bacterial). Chống lão hóa, nám, sạm do tác động của môi trường và nhất là do thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ (trong thời kỳ mãn kinh), vì sữa ong chúa làm thay đổi tận gốc của nguyên nhân gây nám da, sạm da, giúp da dần dần trở nên trắng hồng, căng mịn.

Giúp trị bệnh cao huyết áp, mỡ trong máu, tiểu đường, viêm gan A,B,C,D và các bệnh về gan.

Giúp phục hồi khả năng tình dục dục ở cả hai giới, ổn định sự rối loạn kích thích tố sinh lý, liệt dương ở phái nam, hiếm muộn, vô sinh. Sữa ong chúa giúp tăng cường sinh lý cho đàn ông lẫn đàn bà mà không như các loại thuốc tây chỉ giúp cấp thời và không gây phản ứng phụ.

Giúp phát triển tốt thể lực, trí tuệ minh mẫn, tăng cường nhãn lực, làm sáng mắt. Phù hợp với các trường hợp suy dinh dưỡng, tinh thần mệt mỏi, cơ thể suy nhược, sức khỏe kiệt quệ do lao tâm, lao lực quá sức.

Sản phẩm giúp cân bằng trọng lượng, phòng chống rụng tóc, bổ xương, ngừa tai biến mạch máu, sơ cứng tim mạch, trị các bệnh viêm đường ruột, đau bao tử (nhờ sự hiện diện của Pantothenic), phòng trị bệnh hen, suyễn, phong thấp, viêm khớp.

Giúp an thần, ngủ ngon, phòng chống mất ngủ. Phần lớn những người mất ngủ sau khi uống sữa ong chúa được một thời gian ngắn thì đã có được giấc ngủ rất ngon với tỷ lệ 80%-90% kể cả những người đã dùng thuốc ngủ nhiều năm nay. Sản phẩm giúp người dùng ngủ say hơn, ngủ lâu hơn và khi thức giấc thì cũng khỏe khoắn chứ không mệt mỏi khó chịu như lúc dùng các loại thuốc ngủ của Tây y.

Với công nghệ cao trong sản xuất, sữa ong chúa Royal Jelly Boomerang còn bổ sung Collagen vào viên nang để tăng cường công dụng của sản phẩm.

Sữa ong chúa Royal Collagen Boomerang, nhập khẩu từ Australia.

Quy cách sản phẩm: Hộp 120 viên x 1450 mg giá 460.000 đồng và hộp 360 viên x 1450 mg giá: 1,190 triệu đồng. Lưu ý khi sử dụng: tránh sử dụng sữa ong chúa với các sản phẩm từ sữa bò tươi, sữa bột và các loại sữa khác. Những người không nên dùng sữa ong chúa: dị ứng với phấn hoa, hen suyễn.

Sữa ong chúa Royal Collagen Boomerang được sản xuất tại Australia bởi Tập đoàn dược phẩm GMP. Sản phẩm được Công ty TNHH TM & XNK Kỳ Phong nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam được cấp phép và kiểm nghiệm của Bộ Y tế và đạt các chứng nhận GMP, Halal, ACO…

Sản phẩm được nhập khẩu từ Australia và đã có mặt tại các hệ thống nhà thuốc, hệ thống chăm sóc sức khoẻ, sắc đẹp Guardian, Medicare, và các siêu thị lớn trên toàn quốc. Thông tin chi tiết sản phẩm xem tại đây.

