Diễn viên Ngọc Lan giảm 10 kg nhờ 'nói không' với cơm và thịt heo

Diễn viên Ngọc Lan 32 tuổi, cho biết khi mang bầu con đầu lòng, cô tăng cân rất nhiều, từ 50 kg lên 70 kg. Sau sinh, trọng lượng cơ thể giảm còn hơn 60 kg nhưng vóc dáng chưa lấy lại vẻ săn chắc, vòng bụng chảy xệ... nữ diễn viên không tự tin để tiếp tục đóng phim.

"Điều đó khiến tôi rất buồn, song cũng là động lực giúp tôi quyết tâm giảm cân", bà mẹ một con chia sẻ.

Nhờ tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng, Ngọc Lan rút ra nguyên tắc giảm cân đúng cách là "phải giữ cho tổng lượng calo ăn vào luôn ít hơn lượng calo tiêu hao qua các hoạt động thể chất". Từ đó cô xây dựng chế độ ăn uống và tập luyện khắt khe hơn cho mình với mục tiêu đưa trọng lượng cơ thể về 50 kg.

Ngọc Lan trước và sau khi giảm cân. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Theo Ngọc Lan, việc tìm hiểu rõ về thành phần chất dinh dưỡng của thực phẩm rất có ích cho quá trình giảm cân. Nhờ vậy cô biết cách chọn loại thực phẩm thay thế phù hợp, đảm bảo dinh dưỡng mà không gây béo. Chẳng hạn thịt heo và bò đều chứa nhiều chất đạm, nhưng heo nhiều chất béo và cholesterol hơn, do vậy Ngọc Lan ưu tiên ăn bò.

Nữ diễn viên cũng thay cơm bằng các loại củ "lành", chẳng hạn khoai lang. Lượng tinh bột trong khoai lang chỉ bằng 1/3 so với cơm mà không chứa chất béo và cholesterol, do đó hạn chế chuyển hóa thành mỡ tích tụ trong cơ thể. Khoai còn giàu vitamin, protein, chất xơ giúp Lan no lâu hơn.

Nhiều người quan niệm rằng phụ nữ sau sinh phải ăn nhiều móng giò heo để có sữa cho con bú. Theo Ngọc Lan, suy nghĩ này chưa đúng, bởi móng giò heo không phải là thực phẩm lợi sữa duy nhất, trong khi đó lại chứa nhiều chất béo dễ khiến bà mẹ tăng cân mất kiểm soát. Nữ diễn viên không ăn thịt heo mà thay bằng các món bò hầm với các loại củ như khoai lang, cà rốt, củ dền... Ngoài ra, cá hồi cũng là món khoái khẩu của bà mẹ 8x.

Suốt 6 tháng đầu sau sinh Ngọc Lan cho con bú sữa mẹ hoàn toàn. Theo cô, bú mẹ không những giúp bé phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tâm lý mà còn tốt cho quá trình giảm cân của người mẹ, phòng ngừa bệnh tật. Các nghiên cứu khoa học cho thấy khi cho con bú, cơ thể sản phụ đốt cháy trung bình 500 calo một ngày. Do vậy, Ngọc Lan khuyên phụ nữ mới sinh đừng sợ ngực xấu mà không cho con bú sữa mẹ.

Về hoạt động thể chất, mỗi ngày Ngọc Lan đều cố gắng đi bộ và bơi lội khoảng một tiếng đồng hồ. Theo cô, đây là cách tập luyện nhẹ nhàng mà vẫn đảm bảo đốt cháy nhiều năng lượng. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tập một số bài yoga tác động nhiều vào vùng bụng, kết hợp với liệu pháp spa phục hồi và làm đẹp sau sinh.

Nhờ kiên trì, Lan đã giảm được hơn 10 kg, cơ thể săn chắc, vóc dáng gọn gàng. Đến nay con trai đã hơn 10 tháng tuổi, nữ diễn viên tiếp tục theo đuổi đặt mục tiêu giảm cân để có vòng eo con kiến và giảm mỡ vùng mông, đùi.

Từ kinh nghiệm của mình, Ngọc Lan đúc kết 5 lời khuyên dành cho phụ nữ muốn giảm cân sau sinh như sau:

- Hãy bắt đầu giảm cân ngay sau sinh. Đừng để sau 6 tháng mới nghĩ đến việc giảm cân, bởi khi đó vóc dáng đã dần định hình, rất khó thay đổi.

- Không nhịn ăn. Nhịn ăn giúp giảm cân nhanh chóng nhưng gây mệt mỏi cho cơ thể, dễ mắc các bệnh về dạ dày. Phụ nữ đang cho con bú càng không được nhịn ăn vì làm giảm chất lượng sữa mẹ, không cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và trí não của trẻ.

- Không sử dụng thuốc giảm cân vì tất cả những gì người mẹ ăn uống sẽ được truyền sang con thông qua nguồn sữa.

- Hạn chế vận động quá mạnh vì khi mới sinh, tử cung người mẹ dễ bị tổn thương khi tập luyện mạnh.

- Giảm tối đa lượng đường, tinh bột và chất béo từ thực phẩm. Không nên ăn sau 18h. Ngủ đủ 8 giờ mỗi ngày, không thức quá 23h đêm.

Diễn viên Ngọc Lan sinh năm 1985, từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Kiều nữ và đại gia, Cổng mặt trời, Thuyền giấy, Mặn hơn muốn, Nó là con tôi, Lòng dạ đàn bà, Con nhà giàu...

