Elizabeth Arden Prevage tái tạo làn da

Như một món quà cho những ai yêu và tôn vinh cái đẹp, dòng sản phẩm chứa thành phần chống lão hóa tiên tiến - Prevage có mặt tại Việt Nam từ tháng 12.

Bộ sản phẩm chống lão hóa Prevage - Elizabeth Arden.

Gốc tự do và quá trình oxy hóa

Thành phần chính gây nên các dấu hiệu lão hóa da là các gốc tự do. Được sinh ra từ sâu bên trong cơ thể, theo thời gian, gốc tự do phát triển mạnh hơn dưới tác động của áp lực tâm lý, môi trường ô nhiễm, và đặc biệt là ánh sáng mặt trời với hai yếu tố tia hồng ngoại và tia UV. Chúng phá hủy cấu trúc tế bào như collagen và elastin gây nên tình trạng nhăn chùng, chảy xệ da; làm suy giảm ceramide và các chất béo khiến làn da trở nên thô sần và tối xỉn… Quá trình gốc tự do gây tổn hại cho da được gọi tên “ôxy hóa”.

Phương thức hóa giải hoạt động của các gốc tự do là các chất chống ôxy hóa. Giữ vai trò bảo vệ tế bào, chất chống ôxy hóa “thu dọn” các gốc tự do bảo vệ da khỏi các thương tổn. Tuy nhiên, chất này sẽ luôn có xu hướng suy giảm khiến quá trình lão hóa da diễn ra nhanh hơn. Vì vậy, tăng cường chất chống ôxy hóa cho da là phương thức tối ưu để phục hồi làn da tươi trẻ, quyến rũ.

Tinh chất đặc trị phục hồi lão hóa tức thì Prevage - Elizabeth Arden.

Idebenone chống oxy hóa

Dòng sản phẩm Prevage của Elizabeth Arden với ứng dụng thành công hợp chất chống ôxy hóa Idebenone đã tạo được thành tựu đột phá trong công nghệ tái tạo làn da. Chất này ức chế thành công mọi gốc tự do xuất hiện trên làn da, đẩy lui quá trình hình thành và làm sậm màu các đốm nám, giúp làm đầy các nếp nhăn sâu và tác động cho gương mặt trở nên thon gọn, săn chắc hơn.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1986 trong buổi công bố phát minh mới của một tập đoàn dược hàng đầu Nhật Bản, Idebenone đã thu hút sự chú ý trên toàn Thế giới. Tới những năm 90 của thế kỷ trước, Idebenone được xem là thành phần có khả năng bảo vệ làn da hiệu quả sau những nghiên cứu của các nhà khoa học đến từ nước Đức. Mong muốn thành tựu lớn này cống hiến cho nghành mỹ phẩm, Elizabeth Arden đã ứng dụng Idebenone vào hệ thống sản phẩm chống lão hoá của mình. Đặc biệt, chúng đã được Elizabeth Arden phát triển lên một tầm cao mới, kết hợp với thành phần tương thích cùng làn da tạo thành Idebenone - Ester. Thành phần mới không những tăng cường hơn nữa khả năng vô hiệu hóa các gốc tự do, mà còn có thể tạo thành nguồn dự trữ và di chuyển một cách thông minh trên da. Ngay khi xuất hiện các gốc tự do, Idebenone được vận chuyển tới để vô hiệu hóa chúng. Bằng cách này, làn da luôn được đón nhận Idebenone vào mọi thời điểm và mọi vị trí cần thiết. Chúng được sử dụng hiệu quả hơn và có thể phát huy tác dụng với cả làn da nhạy cảm.

Tinh chất dưỡng trắng đặc trị nám và phục hồi lão hóa Prevage - Elizabeth Arden.

Hệ thống shop Elizabeth Arden:

TP HCM: Diamond Plaza, Parkson Saigon Tourist, Parkson CT Plaza, Parkson Hung Vuong Plaza.

Hà Nội: Parkson Việt Tower, Vincom Center Hà Nội, Parkson Landmark Keangnam.

Hải Phòng: Parkson TD Plaza

(Nguồn: Elizabeth Arden)