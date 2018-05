Giải pháp hiệu quả cho da sau tuổi 30

Sau tuổi 30, những vấn đề về da mà phụ nữ thường gặp phải là khô, nhăn và sạm. Chúng có những biểu hiện khác nhau và có cách giải quyết riêng biệt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, 3 vấn đề về da này có mối liên hệ nhân quả với nhau. Để "xóa bỏ" đi khô - nhăn - sạm, bạn cần phải phối hợp bộ ba siêu hoạt chất để tác động đồng thời từ bên trong cho làn da.

Sau tuổi 30, làn da phụ nữ sẽ dần xuất hiện tình trạng khô, nhăn, sạm.

Năm 2001, chuyên gia Jacqueline E. Wood - Đại học Canterbury, New Zealand đã phát hiện ra hoạt chất Procyanidin. Đây là một chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng cao gấp 50 lần so với vitamin E và gấp 20 lần so với vitamin C. Procyanidin được chiết xuất từ vỏ cây thông Pinus Pinaster (Pháp), có tác dụng ức chế sự tổng hợp quá mức sắc tố gây nám melanin, giúp chống sạm nám từ gốc. Nhờ đó, sạm da được điều trị hiệu quả.

Về vấn đề da khô, để giải quyết, người ta thường cung cấp các acid béo Omega giúp tăng độ ẩm cho da. Sau thời gian dài nghiên cứu, vào năm 2005, chuyên gia R. Muggli đã công bố một công trình khoa học liên quan trên tờ International Journal of Cosmetic Science. Ông phát hiện ra hàm lượng acid béo Omega có trong Evening Primrose Oil (một chiết xuất từ thảo dược) có tác dụng sinh học cao nhất, giúp duy trì độ ẩm cần thiết và cải thiện tình trạng khô da, nhờ đó làn da trở nên mịn màng.

Nghiên cứu cho thấy da khô - nhăn - sạm có liên quan đến nhau nên cần giải quyết đồng thời mới có hiệu quả lâu dài.

Đối với vấn đề da nhăn, người ta thường giải quyết bằng cách bổ sung collagen cho da. Đây là loại protein giữ vai trò chính trong việc nâng đỡ và làm cho da săn chắc. Năm 2006, một nghiên cứu về collagen của các chuyên gia tại Đại học Rakuno Gakuen, Nhật Bản đã phát hiện: Trong các loại collagen thì marine collagen (chiết xuất từ sinh vật biển) là loại có tác dụng tốt nhất cho da vì khả năng hấp thu vào cơ thể tốt hơn so với các loại collagen chiết xuất từ các nguồn khác. Marine collagen giúp duy trì lượng collagen cần thiết cho cơ thể, làm da săn chắc, tăng độ đàn hồi, giúp xóa mờ vết nhăn cũ và ngăn không cho hình thành nếp nhăn mới.

Nghiên cứu cho thấy các vấn đề khô - nhăn - sạm có liên quan đến nhau nên cần giải quyết đồng thời mới có hiệu quả lâu dài. Trải qua quá trình dài nghiên cứu, ngành khoa học thẩm mỹ đã lần lượt tìm ra những dưỡng chất tốt nhất để giải quyết từng vấn đề về da. Tuy nhiên, nếu chỉ giải quyết riêng từng vấn đề sẽ không mang lại hiệu quả tối ưu.

Younger giúp ngăn ngừa và xóa đi đồng thời 3 vấn đề khô - nhăn - sạm từ bên trong, tái tạo làn da săn chắc, mịn màng và tươi trẻ.

Theo chuyên gia da liễu Leslie Baumann - Đại học Miami - Mỹ, khi lớp ngoại bì của da bị khô, các tế bào thiếu độ ẩm sẽ làm da nhăn và sạm. Còn đối với da đã bị nhăn hay sạm, tình trạng khô sẽ làm cho da nhăn, sạm nhiều hơn. Ngoài ra, khi da khô và có nhiều nếp nhăn, khả năng phản xạ ánh sáng sẽ kém khiến da hấp thu tia cực tím nhiều hơn và dễ bị sạm nám. Do đó, chị em cần áp dụng các biện pháp giúp giải quyết đồng thời 3 vấn đề này từ bên trong cho da.

Hiểu được điều đó, Viện bào chế Galien - Pháp đã nghiên cứu và sản xuất thành công viên uống Younger, kết hợp độc đáo bộ 3: collagen, omega và các chất chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn ngừa từ bên trong, tái tạo làn da săn chắc, mịn màng và tươi trẻ.

