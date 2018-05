Giải pháp Spectra Laser cho nám da

Nám là một thuật ngữ y tế để chỉ tình trạng các vùng sậm màu hoặc đốm nâu thường có trên da phụ nữ. Những vùng sậm màu nhẹ hoặc các đốm lấm tấm xuất hiện một cách đối xứng trên hai má và vùng xung quanh mắt.

Có nhiều nguyên nhân gây nám da như: do di truyền, do rối loạn nội tiết, kinh nguyệt không đều, stress. Ngoài ra, nám da còn do chế độ dinh dưỡng không hợp lý, ăn uống thiếu rau quả tươi, tiếp xúc nhiều với ánh nắng, tác dụng phụ của thuốc tránh thai hoặc mỹ phẩm lột tẩy, trị nám không đúng cách…

Tại Việt Nam, Spectra Laser đã chứng minh được tính an toàn và hiệu quả trong điều trị nám da, được nhiều bác sĩ chuyên khoa da liễu tín nhiệm và khuyên dùng. Spectra Laser là công nghệ Laser Nd:YAG Q-Switched được các tổ chức uy tín trên thế giới như FDA (Mỹ) và CE (châu Âu)chứng nhận tính an toàn và hiệu quả trong đặc trị nám da.

Phương pháp đặc trị nám mới áp dụng công nghệ ánh sáng Gold Toning sử dụng bước sóng 585nm kết hợp quy trình Laser Toning thuộc hệ thống Spectra Laser Laser Q-Switched bước sóng 1064nm. Gold Toning cải thiện và phát triển những tính năng ưu việt nhằm mang lại hiệu quả điều trị cho làn da bệnh nhân. Điểm nổi bật nhất ở Gold Toning là hoạt động với năng lượng 500 megawatts và độ rộng xung ngắn 5ns.

Ngoài ra, công nghệ Spectra Laser còn có thể xóa các bớt bẩm sinh, xóa tàn nhang, đồi mồi, xóa xăm không để lại sẹo.

Không những không làm ảnh hưởng các mô xung quanh mà còn giúp nhắm đến chính xác mục tiêu là những nguyên nhân gây nám ở biểu bì và hạ bì. Phương pháp tác động và phá vỡ chúng thành những mảnh rất nhỏ, được các đại thực bào trong cơ thể hấp thu và đào thải ra ngoài theo cơ chế tự nhiên. Gold Toning kết hợp với Laser Toning đã chứng minh hiệu quả điều trị nám trên làn da người châu Á.

Spa Trang Đài đang ứng dụng công nghệ Spectra Laser trong điều trị nám da, mụn viêm sưng, thu nhỏ lỗ chân lông, trẻ hóa da… và thu được những kết quả khá khả quan cho khách hàng.

