Giảm 9 kg cấp tốc như Diễm My 9X

Là một trong những mỹ nhân có vóc dáng đẹp trong showbiz Việt, Diễm My rất chú trọng chế độ ăn uống và rèn luyện. Theo cô, vóc dáng được quyết định bởi 30% tập luyện chăm chỉ và 70% nhờ dinh dưỡng đúng.

Diễm My được huấn luyện viên bố trí một chế độ tập luyện hoàn thiện, vừa giúp đốt cháy calo, tăng sức bền và giúp vòng 2, vòng 3 như ý. Mỗi tuần cô tập với huấn luyện viên 3 buổi, các ngày còn lại tập chạy bộ và yoga. Diễm My thường chạy bộ một tiếng, trong đó cứ 2 phút chạy kết hợp một phút đi bộ. Người đẹp gập bụng 100 cái, nhảy xa 60 lần.

Diễm My tập võ cùng huấn luyện viên Arnaud Lepont. Ảnh: Lê Tâm.

Diễm My chia sẻ gần đây cô thay thế chạy bộ và gập bụng bằng võ tự do. Môn tập này giúp cô giải tỏa căng thẳng trong công việc, đặc biệt là giúp đốt năng lượng cực kỳ hiệu quả. Công việc diễn xuất yêu cầu Diễm My phải có thể lực và vóc dáng chuẩn để vào nhiều vai diễn khác nhau, từ vai hành động đến nữ tính... Tập võ giúp cơ thể cô thêm mạnh, dẻo dai và săn chắc hơn rõ rệt. Võ tự do giúp Diễm My duy trì vóc dáng gợi cảm hiện tại và đánh tan mỡ thừa theo đúng nghĩa đen.

Diễm My cho biết chế độ ăn uống chiếm đến 70% trong kế hoạch giảm cân của cô. Người đẹp đam mê ẩm thực, có lúc không kềm lòng được trước các món ăn ngon, cân nặng đỉnh điểm của cô lên đến 58 kg. Việc đầu tiên để giảm cân My làm là thay đổi suy nghĩ và thói quen ăn uống, tạm quên đi nhữg món ăn ưa thích chứa nhiều năng lượng và cùng huấn luyện viên lên kế hoạch dinh dưỡng hợp lý ít năng lượng nhưng vẫn đủ chất.

Chế độ dinh dưỡng được thay đổi, cô nói không với đồ ngọt, giảm thiếu lượng tinh bột, chất béo hấp thụ vào cơ thể.Đóng phim với lịch trình công việc dày đặc, Diễm My cố gắng ăn đủ bữa, đủ chất và thay thế các nhóm thực phẩm chưa lành mạnh bằng những món ăn tốt cho sức khỏe và cân nặng hơn.

Diễm My thay thế cơm trắng bằng gạo lức, bổ sung đạm từ ức gà, thịt bò và ăn nhiều trái cây, các loại hạt, rau xanh để thêm nhiều chất xơ và vitamin giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng. My uống các loại nước detox với chanh, sả, mật ong hoặc nước ép hoa quả không đường giúp thanh lọc cơ thể, làn da trắng hồng và rạng rỡ hơn.

Thực đơn trong ngày của người đẹp:

Buổi sáng: Một ly nước ép cà chua, 10 hạt hạt hạnh nhân hoặc hồ đào.

Buổi trưa: Thật nhiều rau với 150 g thịt nạc gà/cá/bò, thêm chén cơm gạo lức cho những ngày quay phim hay tập luyện nặng.

Buổi tối: 100 g ức gà luộc với thật nhiều rau.

Kiên trì tập luyện và ăn kiêng, hiện nay số đo 3 vòng của Diễm My là 84-62-90 cm. Sau khi giảm cân thành công, Diễm My duy trì chế độ ăn uống và tập luyện hiện tại, mục tiêu của cô là tiếp tục giảm thêm 2 kg và 3 cm số đo vòng 2 để vóc dáng chuẩn hơn.

Hội An