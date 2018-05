Hành trình giảm 20 kg trong 3 tháng của nữ thí sinh 'Bước nhảy ngàn cân'

Hành trình giảm 14 kg trong một tháng của người đẹp đất võ / Bí quyết làm mờ nếp nhăn chỉ sau 45 phút

Thời con gái, Huyền Thanh thon gọn, trọng lượng cơ thể dao động 50-54 kg. Mang thai bé thứ hai, do cơ địa mà Huyền Thanh tăng hơn 40 kg, khi sinh con đạt gần 100 kg. Thân hình quá khổ cùng việc trọng lượng dồn lên chân là nguyên nhân làm cổ chân Huyền Thanh yếu đi, chỉ cần sai tư thế hoặc không chú ý là có thể gặp chấn thương. Việc chăm sóc hai con nhỏ, chuyện tình cảm với chồng gặp trở ngại khá lớn. Cô mất cả việc làm tại ngân hàng do không đáp ứng tiêu chuẩn ngoại hình cần thiết.

Huyền Thanh sau khi sinh con thứ hai. Ảnh: HT

"Những lúc cho con bú, bế chặt thì bé khó thở, mà mẹ nới lỏng thì bé khó bú. Nhìn con vất vả bú sữa mẹ, tôi tự căm ghét thân hình đồ sộ quá mức của mình", bà mẹ chia sẻ. Từ khó khăn ấy, cô đặt mục tiêu giảm cân có kế hoạch cho bản thân.

Lúc đầu Huyền Thanh áp dụng nhiều cách giảm cân cấp tốc như nhịn ăn một tuần, ăn kiêng khắc nghiệt hay uống nước chanh loãng. Hậu quả là cô bị đau dạ dày, tụt huyết áp, cơ thể dễ mệt mỏi và thiếu tập trung. Giảm nhanh được 2-3 kg nhưng khi trở lại ăn uống, Huyền Thanh tăng cân thêm nhiều hơn. Cô phải tính toán đến việc giảm cân sao cho đúng cách hơn.



Xác định do tăng cân nhanh nên vùng bụng và đùi tích nhiều mỡ, trở nên rất to, làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ và sức khỏe, bà mẹ ưu tiên béo ở hai khu vực này trước. Huyền Thanh lý giải khi lượng mỡ giảm như mong muốn, bản thân sẽ thuận lợi hơn trong việc tập siết cơ để cơ thể rắn chắc và thon gọn. Để giảm mỡ nhanh nhất, Huyền Thanh thực hành HIIT. Bài tập này bao gồm chuỗi vận động toàn thân đan xen các bài tập cường độ cao và thấp, có khả năng đốt cháy mỡ thừa do tim đập nhanh giúp cho lượng oxy vào máu tăng lên.

Ngoài gym, Huyền Thanh còn tập nhảy nên phải phân bổ thời gian hợp lý. Buổi sáng, bà mẹ đơn thân dành 2 tiếng tập gym từ 9h30 đến 11h30, ăn trưa nghỉ ngơi khoảng một giờ rồi tập nhảy. Lịch trình này được cô duy trì đều đặn suốt hơn 3 tháng qua.



Chế độ ăn uống khoa học cũng được Huyền Thanh đặt lên hàng đầu. Nguyên tắc là vẫn bảo đảm đủ các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, lượng calo được tính toán kỹ sao cho giảm béo hiệu quả mà vẫn an toàn cho sức khỏe. Cô bỏ hết những món ăn vặt vốn thích ra khỏi khẩu phần ăn. Lượng thức ăn cũng không được thoải mái như trước, vì phải cân đối sao cho calo hấp thụ ít hơn lượng calo tiêu hao thì cơ thể mới giảm cân được và loại bỏ lượng mỡ tích trữ lâu ngày.

Huyền Thanh tập nhảy cùng HLV Quang Đăng. Ảnh: NVCC

Chế độ ăn toàn rau xanh, trái cây, thỉnh thoảng bổ sung cá và uống nhiều nước là thực đơn quen thuộc của Huyền Thanh trong quá trình lấy lại vóc dáng. Áp dụng khoa học từ tập luyện đến chế độ ăn, trong vòng 3 tháng Huyền Thanh đã giảm gần 20 kg. Kỷ lục nhất cô giảm được nhiều nhất là 2,8 kg trong một tuần. Sự thay đổi này giúp Huyền Thanh tự tin hơn về cơ thể vì có thể mặc nhiều trang phục mình thích ở size S hoặc M. Tuy nhiên cô bị rạn và nhăn da do giảm cân nhanh khiến cơ thể chưa thể hoàn hảo như mong muốn.

Tích cực tập luyện thể thao, chế độ dinh dưỡng hợp lý đã giúp Huyền Thanh lấy lại vóc dáng thon gọn. Ảnh: NVCC

Huyền Thanh giành giải á quân cuộc thi “Bước nhảy ngàn cân”, đồng thời đoạt giải phụ "Người giảm cân an toàn và hiệu quả nhất". Nữ thí sinh chia sẻ: “Tôi hạnh phúc vì đã giảm cân thành công, lại rèn luyện thêm kỹ năng nhảy múa. Tôi hy vọng có thể truyền tải thông điệp nếu nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ sẽ giúp chúng ta đạt được những kết quả giảm cân tốt đẹp”.

An Nguyên