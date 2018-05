Hương thơm quyến rũ từ Lolita Lempicka

Nhãn hiệu này nhanh chóng nổi tiếng với dòng nước hoa được xem là linh hồn của thương hiệu Lolita Lempicka The First Fragrance.

The First Fragrance chất chứa câu chuyện đam mê tình yêu của tuổi trẻ trong chai hình trái táo tím, thêu dây lá thường xuân vàng mềm mại. Thiết kế nắp chai với hình trái tim có mũi tên xuyên qua tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, thăng hoa của tuổi trẻ. Hương thơm The First Fragrance cho cảm xúc hòa quyện cùng sự mềm mại, nữ tính của nàng Lolita được tạo bởi hoa cam thảo, dây lá thường xuân và tinh chất hạt hồi, đậu Tonka, xạ hương trắng và hạnh nhân.

Ngoài dòng The First Fragrance, thương hiệu Lolita Lempicka còn khắc tên mình vào lịch sử các loại nước hoa, với tác phẩm L de Lolita Lempicka, đại sứ của biển cả, hay The Forbidden, hương thơm ngọt ngào của trái cấm. Và mùi hương Si Lolita đại diện cho những ước mơ về ngày hạnh phúc, cuộc sống đong đầy may mắn của những nàng Lolita trẻ trung đầy mê hoặc.

Sự kết hợp tài tình giữa các nốt hương hoa và trái cây đến từ phương Đông, phương Tây trong nước hoa Lolita không chỉ giúp mùi hương kéo dài đến hơn 8 tiếng, mà còn làm cho người sử dụng trở nên quyến rũ hơn.

Khi mua nước hoa Lolita Lempicka trong tháng này, bạn sẽ nhận được những quà tặng của nhãn hàng. Đặc biệt, từ ngày 15 đến 24/11, mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, Lolita Lempicka giảm thêm 10% và tặng một miniature cho size 80ml hoặc 100ml.

Thông tin chi tiết truy cập: https://www.facebook.com/Lolitalempickavn. Hệ thống phân phối Lolita Lempicka tại Việt Nam: TP HCM: Diamond Plaza 34 Lê Duẩn, quận 1, Tel: (08) 6276 8101.

Parkson Saigon Tourist 35 bis-45 Lê Thánh Tôn, quận 1, Tel: (08) 2240 7579.

Parkson Hùng Vương 126 Hùng Vương, quận 5, Tel: (08) 2242 8749.

Parkson C.T Plaza 60A Trường Sơn, quận Tân Bình, Tel: (08) 6275 9983.

Parkson Flemington 184 Lê Đại Hành, quận 11, Tel: (08) 2212 1858.

Parkson Paragon số 3 Nguyễn Lương Bằng, quận 7, Tel: (08) 2242 8253.

Hà Nội: TTTM C.T – Hapro 19-21 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Tel: (04) 2246 8388.

Parkson VietTower 01 Thái Hà, quận Đống Đa, Tel: (04) 2247 2067.

Hải Phòng: TTTM T&D Parkson Plaza Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Tel: (031) 2621 546.

(Nguồn: Lolita Lempicka)