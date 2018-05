Kem lót trang điểm - Bí quyết của làn da đẹp

Hạ My là người phụ nữ “phía sau hậu trường” và là người biến những đường nét của nhiều sao Việt thêm “hút ánh sáng, hút ánh nhìn”.

Chuyên gia trang điểm Hạ My.

Trong sự nghiệp “làm đẹp cho người”, Hạ My đã gặp không ít bạn gái sỡ hữu gương mặt ưa nhìn, nhưng sau khi tẩy trang thì “đâu lại vào đấy”: mụn, lỗ chân lông to, da thâm nám, xỉn màu. Lý do là vì các bạn chỉ đầu tư vào việc trang điểm mà không chú trọng việc chăm sóc da trước và sau khi trang điểm, khiến da bị tấn công bởi mỹ phẩm trang điểm, lâu dần trở nên hư tổn. Kết quả là việc trang điểm lúc này không còn nhằm mục đích tôn lên vẻ đẹp vốn có của bạn gái mà chỉ để che lấp những khuyết điểm của làn da.

Hạ My cho biết thành công trong sự nghiệp trang điểm chính là tìm cho da mình một lọ kem dưỡng da phù hợp. Dù là cô nàng 20 hay phụ nữ 40, kem dưỡng bao giờ cũng là người bạn đồng hành chuyên biệt trong việc cung cấp độ ẩm và dưỡng chất nuôi dưỡng làn da trắng mịn. Riêng đối với da thường xuyên trang điểm, lọ kem dưỡng cần có thêm một “cộng sự” chính là kem lót trang điểm.

Đa phần chúng ta thường nghĩ chỉ cần thoa kem dưỡng trước khi trang điểm đã đủ để bảo vệ da tránh khỏi những nguy cơ tàn phá tiềm ẩn của mỹ phẩm trang điểm. Nhưng nếu chỉ chăm sử dụng kem dưỡng mà “phớt lờ” kem lót trang điểm, da nàng sẽ mất đi lớp màng bảo vệ giúp tránh khỏi những tác hại mỹ phẩm trang điểm.

Dưỡng và lót luôn phải song hành cùng nhau.

Đối với Hạ My, mỗi sản phẩm có một tính năng riêng trong việc hỗ trợ làn da. Dù da có thường xuyên trang điểm hay không thì việc bổ sung dưỡng chất và độ ẩm là điều bạn nên làm hàng ngày, đơn giản là bởi vì kem dưỡng giúp cho làn da tránh được khô ráp và sạm màu. 2 bước dưỡng và lót nên đi đôi với nhau để phát huy năng lực bảo vệ toàn diện cho làn da trang điểm.

Việc thực hiện cả hai bước dưỡng và lót cho mỗi lần trang điểm có vẻ mất thời gian. Tuy nhiên, trên thị trường cũng đã có những sản phẩm tiện lợi kết hợp cả hai bước dưỡng và lót trong một, không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, không cần dùng quá nhiều sản phẩm mà vẫn có thể bảo vệ và chăm sóc da một cách toàn diện, cho làn da trắng khỏe để thỏa sức trang điểm đẹp mỗi ngày.

Serum dưỡng lót trang điểm Nivea Make Up Starter chuyên biệt dành cho da trang điểm được Giải thưởng bạn đọc Cosmopiltan bình chọn - Cosmopolitan Reader’s Choice 2014.

Bạn có thể tham khảo tinh chất serum dưỡng lót trang điểm trắng da Nivea SPF33 PA+++ mang đến hiệu quả dưỡng trắng, dưỡng ẩm, hiệu quả như kem lót trang điểm và chống nắng cao. Sản phẩm không chỉ tạo lớp màng bảo vệ từ tinh chất tảo nâu và thành phần kem lót, giúp hạn chế phấn trang điểm thấm vào da, mà còn giúp dưỡng trắng làm mờ vết thâm nám từ sâu bên trong với Vitamin C. Bên cạnh đó, công nghệ dưỡng ẩm Hydra IQ được phát triển dựa trên nghiên cứu đạt giải Nobel sẽ giúp dưỡng ẩm dài lâu từ sâu bên trong, không chỉ mang đến làn da mềm mại mà còn giúp lớp trang điểm của nàng mịn màng và bên lâu hơn.

