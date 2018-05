Kết quả chương trình 'Điều trị sẹo, vết thâm' với Acnes C10

Nhãn hàng Acnes C10 của Công ty Rohto-Mentholatum đã phối hợp cùng Bệnh viện da liễu TP HCM tiến hành điều trị sẹo, vết thâm cho 50 người. Sau 8 tuần, 94% người tham gia đánh giá cao về hiệu quả điều trị, đặc biệt trên 5 vấn đề: sẹo, vết thâm; nám, tàn nhang; da sần, thô ráp; da nhờn, mụn; lỗ chân lông to.

Acnes C10 giúp làm mờ sẹo và vết thâm với công thức đặc chế chứa hàm lượng cao 10% Vitamin C nguyên chất, đã được giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ năm 2008 và nhận được sự tin dùng của khách hàng cũng như nhiều bác sĩ da liễu.

Hoàng Hạc, Thanh Nhàn, Nguyễn thị Quỳnh (từ trái sang phải) - 3 trong số 50 người tham gia điều trị sẹo, vết thâm của chương trình.

Nguyễn Thị Quỳnh (30 tuổi) cho biết: "Mình không thích trang điểm nhưng không tự tin để mặt mộc vì vết thâm sau mụn khá nhiều. Sau khi sử dụng Acnes C10, những vết thâm hầu như đã hết, da cũng sáng hơn. Mình sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm".

Hoàng Hạc (27 tuổi) chia sẻ: "Da tôi nhờn, lỗ chân lông to nên dễ bị mụn và để lại nhiều sẹo rỗ. Tôi đã thử vài phương pháp nhưng không có hiệu quả rõ rệt. Acnes C10 đem đến kết quả ngoài mong đợi chỉ sau 6 tuần, làn da săn mịn hơn hẳn, vết sẹo rỗ cũng mờ dần".

Thanh Nhàn (25 tuổi) cũng cho hay: "Bước qua tuổi 25, tôi nhận thấy làn da có nhiều sự thay đổi. Da xuất hiện nhiều đốm nâu và vết thâm do mụn để lại cũng dai dẳng hơn. Qua tìm hiểu, tôi đã kiên trì sử dụng Acnes C10 và nhận thấy hiệu quả rõ rệt, đốm nâu, vết thâm mờ hẳn".

Bệnh viện da liễu TP HCM đã tiếp nhận 50 trường hợp tham gia điều trị các vấn đề của làn da. Trong đó, các bác sĩ da liễu nhận định sẹo và vết thâm là tình trạng phổ biến nhất (vết thâm 76% và sẹo 54%). Bên cạnh đó, nám, tàn nhang; da sần, thô ráp; da nhờn, mụn; lỗ chân lông to… cũng là những bệnh lý người tham gia thường gặp phải. Khi đến khám, người tham gia được bác sĩ tư vấn về tình trạng da và theo dõi quá trình điều trị với Acnes C10 trong 8 tuần.

Đánh giá tổng kết từ chương trình:

Biểu đồ đánh giá của người sử dụng về hiệu quả sản phẩm.

Vitamin C nguyên chất được các bác sĩ da liễu trên thế giới đánh giá cao về hiệu quả điều trị các khiếm khuyết trên da. Tuy nhiên, Vitamin C nguyên chất khó có thể ứng dụng trong các sản phẩm điều trị ngoài da vì tính không ổn định, khó thẩm thấu qua da và dễ bị phân hủy.

Biểu đồ nhận định của bác sĩ về hiệu quả sản phẩm.

Đặc điểm nổi bật của Acnes C10 đến từ công thức DPI (double power infiltrate) với thành phần chuyển vận Ethoxydiglycol giúp Vitamin C thẩm thấu sâu qua lớp thượng bì, tiếp xúc vào lớp trung bì. Khi ở lớp trung bì, Vitamin C sẽ phát huy tác dụng ngăn ngừa sự hình thành và làm mờ các sắc tố melanin, nhờ đó làm mờ dần các vết thâm. Vitamin C cũng thúc đẩy sự hình thành sợi elastin và collagen mới, từ đó liên kết collagen cũng trở nên vững chắc tạo điều kiện cho các khối cơ phát triển, sẹo lõm trên da dần đầy lại. Ngoài ra, thành phần kết hợp K trong công thức giữ cho Vitamin C khó bị phân hủy. Lọ đựng sản phẩm được làm bằng nguyên liệu đặc biệt giúp giảm thiểu tối đa tác hại của ánh nắng vào dung dịch bên trong.

Acnes C10 với hàm lượng cao 10% Vitamin C nguyên chất, có khả năng thấm sâu qua da, độ ổn định cao, không dầu, không chất bảo quản.

